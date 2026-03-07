Có 3 thứ trong bếp nên thay mới ngay nếu không muốn cả tháng Giêng trì trệ

Theo quan niệm dân gian, năm mới nên khởi đầu bằng sự sạch sẽ, gọn gàng và tươi mới. Đặc biệt, có những vật dụng trong bếp nếu để cũ kỹ, ám mùi hay xuống cấp sau Tết có thể vô tình tạo cảm giác trì trệ cho cả tháng Giêng.

Không phải mê tín, mà đó là triết lý sống coi trọng sự khởi đầu chỉn chu để tinh thần được hanh thông.

Khăn lau bếp – vật nhỏ nhưng dễ tích tụ “khí cũ”

Trong những ngày Tết, khăn lau bếp gần như hoạt động hết công suất: lau tay, lau bàn, thấm nước tràn, xử lý dầu mỡ sau những mâm cỗ lớn. Chỉ sau vài ngày, khăn rất dễ ám mùi, ẩm lâu và tích tụ vi khuẩn dù bề ngoài trông vẫn còn sử dụng được.

Theo quan niệm xưa, bếp tượng trưng cho tài lộc và sự ấm no của gia đình. Những vật dụng ẩm ướt, cũ kỹ trong khu vực này bị xem là biểu tượng của sự tồn đọng, nặng nề. Vì vậy, sau Tết, nhiều gia đình có thói quen thay mới khăn lau hoặc ít nhất giặt sạch và phơi nắng kỹ để “làm mới” không gian bếp.

Một chiếc khăn khô ráo, thơm tho không chỉ đảm bảo vệ sinh mà còn mang lại cảm giác sáng sủa, nhẹ nhõm mỗi khi bước vào bếp đầu năm.

Gia vị mở nắp quá lâu – “vị” cũ không nên giữ lại

Tết là dịp sử dụng nhiều gia vị như nước mắm, tiêu, hạt nêm, bột canh, đường… Không ít chai lọ bị mở nắp liên tục, thậm chí quên đậy kín. Sau nhiều ngày, gia vị có thể vón cục, ẩm hoặc đổi mùi mà ít người để ý.

Trong quan niệm dân gian, gia vị đại diện cho “vị” của cuộc sống – mặn, ngọt, cay, đắng. Nếu những lọ gia vị đã ẩm mốc, xuống cấp mà vẫn giữ lại, người xưa cho rằng điều đó tượng trưng cho sự thiếu tròn vị trong năm mới.

Sau Tết là thời điểm phù hợp để kiểm tra lại toàn bộ kệ gia vị. Lọ nào ẩm, hết hạn hoặc biến chất nên mạnh dạn thay mới. Đây không chỉ là việc đảm bảo an toàn thực phẩm mà còn là cách khởi động lại căn bếp với nguồn năng lượng tươi mới, sẵn sàng cho những bữa cơm đầu năm đầy đủ và hài hòa hơn.

Miếng rửa bát, cọ nồi – vật dụng “làm sạch” cần được sạch

Ít ai chú ý rằng miếng rửa bát là một trong những vật dụng tích tụ vi khuẩn nhanh nhất trong nhà bếp, đặc biệt sau chuỗi ngày rửa mâm cỗ liên tục. Nhiều gia đình có thói quen dùng đến khi mòn hẳn mới thay.

Theo quan niệm truyền thống, những thứ dùng để “làm sạch” lại càng phải sạch. Một miếng rửa bát sờn rách, ám mùi không chỉ ảnh hưởng vệ sinh mà còn tạo cảm giác cũ kỹ, thiếu tươm tất trong tháng mở đầu năm mới.

Thay mới miếng rửa bát chỉ là một hành động nhỏ, nhưng lại giúp căn bếp trở nên gọn gàng và dễ chịu hơn rõ rệt.

Làm mới không gian cũng là làm mới tinh thần

Dọn dẹp sau Tết không chỉ đơn thuần là lau chùi nhà cửa, mà còn là bước chuyển tiếp từ không khí lễ hội sang nhịp sống thường nhật. Những vật dụng nhỏ như khăn lau, lọ gia vị hay miếng rửa bát tưởng chừng không đáng kể, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác mỗi khi bạn bước vào bếp.

Một căn bếp khô ráo, thơm tho và ngăn nắp sẽ giúp tâm trạng tích cực hơn khi bắt đầu công việc đầu năm. Chính sự nhẹ nhõm ấy mới là yếu tố giúp tháng Giêng trôi qua suôn sẻ.

Giữ lộc không nằm ở việc giữ đồ cũ.

Người xưa tin rằng lộc đầu năm đến từ sự ấm áp và chăm chút trong gia đình, chứ không phải từ việc tích trữ mọi thứ. Biết thay mới những vật dụng đã xuống cấp cũng là cách thể hiện sự sẵn sàng bước sang một chặng mới.

Sau Tết, ngay trong tháng Giêng, hãy dành một buổi sáng mở hết cửa sổ, lau lại căn bếp và thay những món đồ nhỏ nhưng cần thiết. Có thể bạn không cảm nhận rõ “vận khí” thay đổi ra sao, nhưng chắc chắn sẽ thấy lòng nhẹ hơn, nhà cửa sáng hơn và nhịp sống mới bắt đầu một cách trọn vẹn hơn.

