Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Qua Rằm tháng Giêng rồi, ăn gì để 'rửa' vị dầu mỡ mà vẫn giữ sinh khí đầu năm?

Thứ năm, 13:28 05/03/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau những ngày Tết ngập tràn thịt kho, giò chả, bánh chưng, bánh tét, không ít gia đình rơi vào trạng thái “ngán đến cổ”. Cơ thể nặng nề, bụng đầy hơi, miệng còn vương vị mặn – đó là cảm giác quen thuộc sau chuỗi ngày ăn uống dư thừa đạm và dầu mỡ. Tuy nhiên, nhiều người lại băn khoăn: nếu chuyển sang ăn quá thanh đạm ngay đầu năm có bị xem là “mất lộc”, thiếu sung túc?

Thực ra, theo quan niệm dân gian, điều quan trọng sau Tết không phải là ăn thật nhiều, mà là ăn cân bằng. Vừa “rửa vị” dầu mỡ, vừa giữ được sinh khí đầu năm mới là cách khởi động tháng Giêng nhẹ nhàng và bền vững.

Canh rau xanh – món giải ngấy mà vẫn tượng trưng cho phát triển

Qua Rằm tháng Giêng , ăn gì để rửa vị dầu mỡ và giữ sinh khí đầu năm? - Ảnh 1.

Người xưa thường bổ sung các món canh rau xanh sau mùng 3 Tết. Có thể là canh mồng tơi, canh cải nấu gừng, rau ngót nấu thịt băm hay đơn giản là bát canh bí xanh thanh mát. Sau những ngày mâm cỗ nặng đạm, một bát canh nóng nhẹ nhàng giúp cơ thể dễ chịu hơn, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu dạ dày.

Trong quan niệm truyền thống, màu xanh tượng trưng cho sự sinh trưởng và khởi đầu mới. Vì thế, thêm rau xanh vào bữa cơm sau Tết không hề “giảm lộc”, mà còn thể hiện sự cân bằng âm dương trong ẩm thực. Một mâm cơm có cả rau, thịt, canh thanh mát mới là mâm cơm đủ đầy đúng nghĩa.

Dưa hành, củ kiệu – vị chua nhẹ đánh thức vị giác

Qua Rằm tháng Giêng , ăn gì để rửa vị dầu mỡ và giữ sinh khí đầu năm? - Ảnh 2.

Ngày Tết, dưa hành hay củ kiệu vốn đã có mặt trong mâm cỗ để chống ngấy. Sau Tết, những món này vẫn phát huy tác dụng khi kết hợp cùng thịt kho hoặc cơm nóng. Vị chua nhẹ giúp kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng.

Theo quan niệm xưa, vị chua ở mức vừa phải giúp “đánh thức” khí vị trong cơ thể. Tuy nhiên, các cụ cũng dặn không nên lạm dụng vị chua gắt đầu năm, bởi sự hài hòa mới là yếu tố được coi trọng. Ăn uống điều độ, không thiên lệch quá mức chính là cách giữ cân bằng năng lượng trong gia đình.

Cháo loãng, súp nhẹ – khoảng lặng cho cơ thể nghỉ ngơi

Qua Rằm tháng Giêng , ăn gì để rửa vị dầu mỡ và giữ sinh khí đầu năm? - Ảnh 3.

Sau những bữa tiệc liên tiếp, một nồi cháo trắng ăn kèm thịt băm, rau thơm hoặc trứng muối là lựa chọn được nhiều gia đình áp dụng. Cháo giúp hệ tiêu hóa “nghỉ giải lao”, làm dịu cảm giác quá tải do dầu mỡ.

Trong dân gian, cháo còn mang ý nghĩa thanh sạch, giản dị – giống như một khoảng lặng trước khi bước vào guồng quay mới của năm. Ăn cháo sau Tết không phải là “giảm lộc”, mà là cách điều hòa để chuẩn bị cho một năm dài phía trước với thể trạng tốt hơn.

Uống trà ấm – giữ hơi ấm và sinh khí trong bếp

Qua Rằm tháng Giêng , ăn gì để rửa vị dầu mỡ và giữ sinh khí đầu năm? - Ảnh 4.

Không chỉ món ăn, thức uống sau Tết cũng đóng vai trò quan trọng. Một ấm trà nóng buổi sáng hoặc sau bữa cơm giúp thanh lọc cơ thể, giảm cảm giác đầy bụng. Hơi nước ấm lan tỏa trong bếp cũng tạo cảm giác ấm áp, sum vầy.

Trong quan niệm truyền thống, căn bếp có nồi nước sôi hay ấm trà nóng tượng trưng cho sự sống và sinh khí. Dù bữa ăn đã bớt thịt cá, nhưng chỉ cần không gian vẫn ấm áp, tiếng nói cười vẫn rộn ràng, lộc đầu năm vẫn được gìn giữ.

Giữ lộc nằm ở sự cân bằng, không phải sự dư thừa

Nhiều người lầm tưởng rằng sau Tết phải tiếp tục ăn thật nhiều món giàu đạm mới là đủ đầy. Thực tế, người xưa rất coi trọng sự điều độ. Ăn quá nhiều dầu mỡ khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải – điều này mới thật sự làm giảm năng lượng đầu năm.

Những bữa cơm thanh nhẹ sau Tết vì thế không hề làm “mất lộc”, mà giúp gia đình bước vào tháng Giêng với trạng thái nhẹ nhàng, minh mẫn hơn. “Rửa vị” dầu mỡ không có nghĩa là từ bỏ không khí Tết, mà là chuyển mình từ lễ hội sang nhịp sống thường ngày một cách tự nhiên.

Một bát canh rau xanh, một nồi cháo nóng hay ấm trà thơm chính là cầu nối nhẹ nhàng để giữ sinh khí trong căn bếp. Bởi năm mới còn rất dài, điều cần nhất không phải là mâm cỗ thật nặng, mà là cơ thể khỏe mạnh và tinh thần cân bằng để đón lộc theo cách bền vững nhất.

Qua Rằm tháng Giêng , ăn gì để rửa vị dầu mỡ và giữ sinh khí đầu năm? - Ảnh 5.Công thức đốt mỡ thừa sau Tết đỉnh cao Kỳ Duyên vừa hé lộ, từ những nguyên liệu rẻ bèo, bán đầy chợ Việt

GĐXH - Việc đốt mỡ chưa bao giờ dễ dàng thế với gợi ý từ Kỳ Duyên!

Qua Rằm tháng Giêng , ăn gì để rửa vị dầu mỡ và giữ sinh khí đầu năm? - Ảnh 6.Ăn món ăn ai cũng mê này vào tháng Giêng có thật sự 'hao tài'?

GĐXH - Đầu tháng, đặc biệt là tháng Giêng, không ít gia đình Việt rỉ tai nhau đủ điều kiêng kỵ ăn uống để “giữ vía”, “giữ lộc”. Trong danh sách ấy, thịt vịt gần như bị “cấm cửa” vì bị cho là mang đến xui xẻo, hao tài, công việc lận đận.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Top món canh ngon cho mâm cơm gia đình thêm đậm đà

Top món canh ngon cho mâm cơm gia đình thêm đậm đà

Ăn gì chống rụng tóc?

Ăn gì chống rụng tóc?

Công thức đốt mỡ thừa sau Tết đỉnh cao Kỳ Duyên vừa hé lộ, từ những nguyên liệu rẻ bèo, bán đầy chợ Việt

Công thức đốt mỡ thừa sau Tết đỉnh cao Kỳ Duyên vừa hé lộ, từ những nguyên liệu rẻ bèo, bán đầy chợ Việt

Ăn món ăn ai cũng mê này vào tháng Giêng có thật sự 'hao tài'?

Ăn món ăn ai cũng mê này vào tháng Giêng có thật sự 'hao tài'?

Nấm hương và rau cải thìa: 4 lưu ý nhất định phải biết để sự kết hợp hoàn hảo làm nên món rau xào cực đưa cơm

Nấm hương và rau cải thìa: 4 lưu ý nhất định phải biết để sự kết hợp hoàn hảo làm nên món rau xào cực đưa cơm

Cùng chuyên mục

Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hại

Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hại

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Trứng gà là thức ăn quen thuộc với tất cả chúng ta nhưng liệu bạn đã biết cách ăn trứng sao cho không gây nguy hại đến sức khỏe chưa? Hãy tham khảo những cách chế biến sai lầm có trong bài viết sau.

Top món canh ngon cho mâm cơm gia đình thêm đậm đà

Top món canh ngon cho mâm cơm gia đình thêm đậm đà

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Canh là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm gia đình Việt Nam. Các bạn hãy cùng khám phá công thức nấu các món canh ngon có trong bài viết dưới đây.

Ăn gì chống rụng tóc?

Ăn gì chống rụng tóc?

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh các bước chăm sóc tóc, chế độ ăn dinh dưỡng sẽ giúp kích thích quá trình mọc tóc nhằm đem lại mái tóc dày và dài hơn. Dưới đây là một số loại thực phẩm tốt nhất cho sự phát triển của tóc.

Công thức đốt mỡ thừa sau Tết đỉnh cao Kỳ Duyên vừa hé lộ, từ những nguyên liệu rẻ bèo, bán đầy chợ Việt

Công thức đốt mỡ thừa sau Tết đỉnh cao Kỳ Duyên vừa hé lộ, từ những nguyên liệu rẻ bèo, bán đầy chợ Việt

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Việc đốt mỡ chưa bao giờ dễ dàng thế với gợi ý từ Kỳ Duyên!

Ăn món ăn ai cũng mê này vào tháng Giêng có thật sự 'hao tài'?

Ăn món ăn ai cũng mê này vào tháng Giêng có thật sự 'hao tài'?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Đầu tháng, đặc biệt là tháng Giêng, không ít gia đình Việt rỉ tai nhau đủ điều kiêng kỵ ăn uống để “giữ vía”, “giữ lộc”. Trong danh sách ấy, thịt vịt gần như bị “cấm cửa” vì bị cho là mang đến xui xẻo, hao tài, công việc lận đận.

Nấm hương và rau cải thìa: 4 lưu ý nhất định phải biết để sự kết hợp hoàn hảo làm nên món rau xào cực đưa cơm

Nấm hương và rau cải thìa: 4 lưu ý nhất định phải biết để sự kết hợp hoàn hảo làm nên món rau xào cực đưa cơm

Ăn - 1 ngày trước

Dù là một món ăn đơn giản nhưng trước khi nấu, bạn hãy ghi nhớ 4 lưu ý này thì sự kết hợp nguyên liệu dân giã sẽ trở nên "bùng nổ", hoàn hảo!

Làm món hấp chỉ với 4 nguyên liệu dễ mua: 15 phút nấu xong mà mềm ngon, ăn 1 miếng là vị giác được đánh thức

Làm món hấp chỉ với 4 nguyên liệu dễ mua: 15 phút nấu xong mà mềm ngon, ăn 1 miếng là vị giác được đánh thức

Ăn - 1 ngày trước

Món ăn này mềm và ngon mà không cần thêm một giọt nước nào, chỉ cần một miếng thôi cũng đủ đánh thức vị giác của bạn.

Không phải phở hay bún chả, khách Nhật tuyên bố món này của Việt Nam "không có đối thủ"

Không phải phở hay bún chả, khách Nhật tuyên bố món này của Việt Nam "không có đối thủ"

Ăn - 1 ngày trước

Không phải phở, cũng chẳng phải bún chả, một vị khách Nhật đã bất ngờ gọi tên món ăn giản dị này của Việt Nam là “không có đối thủ” sau khi thưởng thức.

Diếp cuốn – Món ăn tinh tế cho mâm cơm Rằm tháng Giêng ngập tràn hương xuân

Diếp cuốn – Món ăn tinh tế cho mâm cơm Rằm tháng Giêng ngập tràn hương xuân

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Rằm tháng Giêng – hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu – là dịp quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Sau những ngày Tết nhiều thịt thà, bánh chưng, giò chả, mâm cơm Rằm đầu năm thường được chuẩn bị theo hướng thanh nhẹ, hài hòa âm dương để cầu mong một năm mới tròn đầy, viên mãn.

1 món cơm của Việt Nam khiến khách Hàn bất lực: "Ngon 100 điểm nhưng ăn vất vả quá"

1 món cơm của Việt Nam khiến khách Hàn bất lực: "Ngon 100 điểm nhưng ăn vất vả quá"

Ăn - 2 ngày trước

Thử một món cơm truyền thống của Việt Nam, vị khách Hàn Quốc phải thốt lên chấm điểm tuyệt đối cho hương vị, nhưng lại “đầu hàng” vì không biết cách ăn sao cho đúng.

Xem nhiều

Nên cúng Rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời? Chuyên gia lý giải để tránh sai nghi lễ

Nên cúng Rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời? Chuyên gia lý giải để tránh sai nghi lễ

Ăn

GĐXH - Nhiều người phân vân không biết nên cúng rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời mới đúng với nghi lễ truyền thống.

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt

Ẩm thực 360
3 kiêng kỵ khi cúng Rằm tháng Giêng 2026 nhất định phải tránh kẻo hao tài lộc

3 kiêng kỵ khi cúng Rằm tháng Giêng 2026 nhất định phải tránh kẻo hao tài lộc

Ăn
Công thức đốt mỡ thừa sau Tết đỉnh cao Kỳ Duyên vừa hé lộ, từ những nguyên liệu rẻ bèo, bán đầy chợ Việt

Công thức đốt mỡ thừa sau Tết đỉnh cao Kỳ Duyên vừa hé lộ, từ những nguyên liệu rẻ bèo, bán đầy chợ Việt

Ăn
1 món cơm của Việt Nam khiến khách Hàn bất lực: "Ngon 100 điểm nhưng ăn vất vả quá"

1 món cơm của Việt Nam khiến khách Hàn bất lực: "Ngon 100 điểm nhưng ăn vất vả quá"

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top