Qua Rằm tháng Giêng rồi, ăn gì để 'rửa' vị dầu mỡ mà vẫn giữ sinh khí đầu năm?
GĐXH - Sau những ngày Tết ngập tràn thịt kho, giò chả, bánh chưng, bánh tét, không ít gia đình rơi vào trạng thái “ngán đến cổ”. Cơ thể nặng nề, bụng đầy hơi, miệng còn vương vị mặn – đó là cảm giác quen thuộc sau chuỗi ngày ăn uống dư thừa đạm và dầu mỡ. Tuy nhiên, nhiều người lại băn khoăn: nếu chuyển sang ăn quá thanh đạm ngay đầu năm có bị xem là “mất lộc”, thiếu sung túc?
Thực ra, theo quan niệm dân gian, điều quan trọng sau Tết không phải là ăn thật nhiều, mà là ăn cân bằng. Vừa “rửa vị” dầu mỡ, vừa giữ được sinh khí đầu năm mới là cách khởi động tháng Giêng nhẹ nhàng và bền vững.
Canh rau xanh – món giải ngấy mà vẫn tượng trưng cho phát triển
Người xưa thường bổ sung các món canh rau xanh sau mùng 3 Tết. Có thể là canh mồng tơi, canh cải nấu gừng, rau ngót nấu thịt băm hay đơn giản là bát canh bí xanh thanh mát. Sau những ngày mâm cỗ nặng đạm, một bát canh nóng nhẹ nhàng giúp cơ thể dễ chịu hơn, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu dạ dày.
Trong quan niệm truyền thống, màu xanh tượng trưng cho sự sinh trưởng và khởi đầu mới. Vì thế, thêm rau xanh vào bữa cơm sau Tết không hề “giảm lộc”, mà còn thể hiện sự cân bằng âm dương trong ẩm thực. Một mâm cơm có cả rau, thịt, canh thanh mát mới là mâm cơm đủ đầy đúng nghĩa.
Dưa hành, củ kiệu – vị chua nhẹ đánh thức vị giác
Ngày Tết, dưa hành hay củ kiệu vốn đã có mặt trong mâm cỗ để chống ngấy. Sau Tết, những món này vẫn phát huy tác dụng khi kết hợp cùng thịt kho hoặc cơm nóng. Vị chua nhẹ giúp kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng.
Theo quan niệm xưa, vị chua ở mức vừa phải giúp “đánh thức” khí vị trong cơ thể. Tuy nhiên, các cụ cũng dặn không nên lạm dụng vị chua gắt đầu năm, bởi sự hài hòa mới là yếu tố được coi trọng. Ăn uống điều độ, không thiên lệch quá mức chính là cách giữ cân bằng năng lượng trong gia đình.
Cháo loãng, súp nhẹ – khoảng lặng cho cơ thể nghỉ ngơi
Uống trà ấm – giữ hơi ấm và sinh khí trong bếp
Không chỉ món ăn, thức uống sau Tết cũng đóng vai trò quan trọng. Một ấm trà nóng buổi sáng hoặc sau bữa cơm giúp thanh lọc cơ thể, giảm cảm giác đầy bụng. Hơi nước ấm lan tỏa trong bếp cũng tạo cảm giác ấm áp, sum vầy.
Trong quan niệm truyền thống, căn bếp có nồi nước sôi hay ấm trà nóng tượng trưng cho sự sống và sinh khí. Dù bữa ăn đã bớt thịt cá, nhưng chỉ cần không gian vẫn ấm áp, tiếng nói cười vẫn rộn ràng, lộc đầu năm vẫn được gìn giữ.
Giữ lộc nằm ở sự cân bằng, không phải sự dư thừa
Nhiều người lầm tưởng rằng sau Tết phải tiếp tục ăn thật nhiều món giàu đạm mới là đủ đầy. Thực tế, người xưa rất coi trọng sự điều độ. Ăn quá nhiều dầu mỡ khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải – điều này mới thật sự làm giảm năng lượng đầu năm.
Những bữa cơm thanh nhẹ sau Tết vì thế không hề làm “mất lộc”, mà giúp gia đình bước vào tháng Giêng với trạng thái nhẹ nhàng, minh mẫn hơn. “Rửa vị” dầu mỡ không có nghĩa là từ bỏ không khí Tết, mà là chuyển mình từ lễ hội sang nhịp sống thường ngày một cách tự nhiên.
Một bát canh rau xanh, một nồi cháo nóng hay ấm trà thơm chính là cầu nối nhẹ nhàng để giữ sinh khí trong căn bếp. Bởi năm mới còn rất dài, điều cần nhất không phải là mâm cỗ thật nặng, mà là cơ thể khỏe mạnh và tinh thần cân bằng để đón lộc theo cách bền vững nhất.
