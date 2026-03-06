Mới nhất
Gần 20.000 người lưu lại công thức trà “dưỡng nhan” này, tôi thử rồi và hiểu vì sao ai cũng thích

Thứ sáu, 14:28 06/03/2026
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Chỉ với vài khúc mía, chút trà đen và chiếc nồi chiên không dầu, bạn có một ấm trà thơm lừng, ngọt thanh tự nhiên. Tôi đã thử và thấy kết quả bất ngờ.

Giữa vô số công thức đồ uống “hot rần rần” trên mạng xã hội, tôi vốn không dễ bị thuyết phục. Nhưng khi thấy gần 20 nghìn người ấn lưu một công thức trà mía nướng , tôi bắt đầu tò mò. Không phải vì lời hứa hẹn “dưỡng nhan” bay bổng, mà vì sự giản dị của nguyên liệu: Mía và trà đen - những thứ quen thuộc đến mức ít ai nghĩ có thể kết hợp theo cách đặc biệt như vậy. Thử một lần cho biết, ai ngờ lại thành thói quen mỗi tối của tôi suốt tuần qua.

Trà mía nướng - cách làm đơn giản đến bất ngờ

Lần đầu đọc công thức, tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm vì quá ngắn gọn. Không siro, không topping cầu kỳ, không kỹ thuật phức tạp. Chỉ cần mía tươi cắt khúc, cho vào nồi chiên không dầu cùng một ít trà đen , nướng ở 200 độ C khoảng 5 phút. Sau đó đổ tất cả vào nồi, thêm nước, đun sôi thêm 5 phút rồi lọc lấy phần nước trong là có thể thưởng thức.

Gần 20.000 người lưu lại công thức trà “dưỡng nhan” này, tôi thử rồi và hiểu vì sao ai cũng thích - Ảnh 1.

Thật lòng mà nói, chính bước nướng mía đã tạo nên sự khác biệt. Khi gặp nhiệt cao, phần đường tự nhiên trong mía hơi xém cạnh, tỏa mùi thơm dịu, thoảng chút caramel rất nhẹ. Hương trà đen quyện vào, không gắt mà trầm ấm. Mùi thơm lan ra từ nồi chiên khiến tôi phải đứng đợi ngay trong bếp chỉ để hít hà.

Gần 20.000 người lưu lại công thức trà “dưỡng nhan” này, tôi thử rồi và hiểu vì sao ai cũng thích - Ảnh 2.

Mất chưa đầy 15 phút cho toàn bộ quá trình, kể cả chuẩn bị. Với nhịp sống bận rộn, một công thức nhanh gọn, ít rửa chén như vậy thật sự đáng để thử.

Vị ngọt thanh khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ

Tôi từng không thích đồ uống từ mía vì sợ ngọt gắt. Nhưng ly trà này lại khác. Vị ngọt không sắc cạnh mà dịu, thanh và có chiều sâu hơn hẳn nước mía ép thông thường. Trà đen giúp cân bằng độ ngọt, tạo cảm giác tròn vị nơi đầu lưỡi rồi kết thúc bằng hậu vị nhẹ, không đọng đường.

Gần 20.000 người lưu lại công thức trà “dưỡng nhan” này, tôi thử rồi và hiểu vì sao ai cũng thích - Ảnh 3.

Nếu uống nóng, bạn sẽ cảm nhận rõ mùi thơm của mía nướng và sự ấm áp lan dần xuống cổ họng. Còn nếu để nguội, thêm vài viên đá, đây lại là một thức uống giải nhiệt dễ chịu, không hề “nặng bụng”.

Có lẽ đó là lý do vì sao công thức này được yêu thích đến vậy. Nó không chỉ ngon, mà còn cho cảm giác “lành”. Không đường tinh luyện, không hương liệu, chỉ là sự kết hợp giữa hai nguyên liệu tự nhiên.

Gần 20.000 người lưu lại công thức trà “dưỡng nhan” này, tôi thử rồi và hiểu vì sao ai cũng thích - Ảnh 4.

Vì sao nhiều người gọi đây là “trà dưỡng nhan”?

Thực ra, chữ “dưỡng nhan” có thể khiến nhiều người hoài nghi. Nhưng nếu nhìn theo cách nhẹ nhàng hơn, uống thứ gì đó ít ngọt, ít phụ gia, tốt hơn cho cơ thể thì công thức này hoàn toàn hợp lý.

Gần 20.000 người lưu lại công thức trà “dưỡng nhan” này, tôi thử rồi và hiểu vì sao ai cũng thích - Ảnh 5.

Mía chứa đường tự nhiên cùng một số khoáng chất vi lượng. Trà đen lại giàu chất chống oxy hóa. Khi kết hợp, chúng tạo ra một thức uống vừa đủ năng lượng, vừa dễ uống. Thay vì một ly trà sữa nhiều đường hay nước ngọt có gas, việc chọn một ấm trà mía nướng vào buổi chiều rõ ràng là quyết định dễ chịu hơn cho cơ thể.

Sau khoảng một tuần thay cà phê chiều bằng loại trà này, tôi nhận ra mình ngủ ngon hơn. Có thể chỉ là cảm giác chủ quan, nhưng tôi thích sự thư thái đó.

Gần 20.000 người lưu lại công thức trà “dưỡng nhan” này, tôi thử rồi và hiểu vì sao ai cũng thích - Ảnh 6.

Một vài mẹo nhỏ để trà ngon hơn

Sau vài lần thử, tôi rút ra vài kinh nghiệm nhỏ:

- Nên chọn mía tươi, nhiều nước, không quá già để vị ngọt dịu hơn. Trà đen chỉ cần một lượng vừa đủ, nếu cho quá nhiều sẽ át mùi mía.

- Không nên nướng quá 5–6 phút vì mía dễ cháy, làm nước trà bị đắng nhẹ.

- Có thể thêm vài lát gừng mỏng nếu thích vị ấm, đặc biệt vào buổi tối.

Thật ra, công thức này linh hoạt. Có người thêm táo đỏ, có người cho vài lát cam để tạo mùi thơm mới lạ. Nhưng với tôi, phiên bản đơn giản nhất lại là phiên bản dễ “gây nghiện” nhất.

Có những trào lưu đến rồi đi rất nhanh. Nhưng tôi tin trà mía nướng không chỉ là “trend”. Nó đánh trúng tâm lý tìm kiếm sự cân bằng của nhiều người trẻ muốn chăm sóc bản thân nhưng không quá cầu kỳ, muốn uống ngon nhưng vẫn an tâm.

Giữa hàng trăm công thức đồ uống phức tạp, một ấm trà chỉ cần mía và trà đen bỗng trở thành lựa chọn khiến người ta cảm thấy đời sống chậm lại đôi chút. Đứng đợi 5 phút bên nồi chiên, nghe tiếng nước sôi lục bục, rót trà ra ly thủy tinh trong veo, đó cũng là một kiểu “chữa lành” nho nhỏ sau ngày dài.

Gần 20 nghìn người đã bấm lưu công thức này. Tôi nghĩ con số ấy không chỉ phản ánh độ hot, mà còn cho thấy ai cũng đang tìm một cách đơn giản để chăm mình tốt hơn mỗi ngày.

Nếu bạn đang muốn đổi vị cho buổi tối, hoặc cần một thức uống vừa thơm vừa lành để thay thế trà sữa, thử một lần xem sao. Có thể bạn sẽ giống tôi từ tò mò mà thành thích lúc nào không hay.

