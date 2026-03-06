Cách kho cá đậm đà thơm ngon, không bị nát
GĐXH - Cá kho là món ăn thường có mặt trong thực đơn hàng ngày bữa cơm gia đình, tuy nhiên không phải bà nội trợ nào cũng biết cách kho cá thơm ngon, không bị nát.
Cách chọn mua cá
Bạn nên chú ý trong việc lựa chọn cá. Tùy vào số lượng thành viên trong gia đình bạn, bạn có thể mua nguyên con hoặc mua khúc. Mua cả con cá thì bạn nên chọn cá tươi còn sống thì món ăn sẽ ngon hơn.
Nếu mua khúc thì bạn hãy dùng tay ấn vào thịt cá, nếu thịt rắn chắc, đàn hồi, không để lại vết ấn của ngón tay thì đó là miếng thịt tươi, ngon.
Cách sơ chế cá trước khi kho
Khâu sơ chế cá không kém phần quan trọng, nó sẽ giúp giảm độ tanh của cá và tăng mùi thơm của cá sau chế biến.
Trước khi tiến hành chế biến món cá kho, các bạn nên chú ý phải sơ chế để làm sạch cá, khử mùi tanh và chất nhớt cho cá. Dù là cá biển, cá sông hay cá đồng thì khâu này cũng đều quan trọng như nhau.
Bạn có thể sử dụng rượu gừng, hoặc giấm gạo hay muối hạt, chanh tươi để chà sát bề mặt ngoài và mặt trong con cá. Mùi thơm của rượu, giấm hoặc chanh và tính khử trùng của muối hạt sẽ nhanh chóng làm mùi tanh biến mất cũng như cá không còn bị nhớt.
Bạn có thể rửa cá bằng nước vo gạo, sau khi rửa xong bạn để cho cá ráo hết nước rồi mới cho vào nồi, để cá bớt mùi tanh nên kho sẽ ngon hơn.
Rán (chiên) cá trước khi kho
Để kho cá không bị vỡ, nát trong suốt quá trình kho bạn có thể áp dụng một trong 2 cách sau đây:
Bạn nên rán sơ qua cá trước khi đem vào kho. Cá sẽ thơm ngon, ngậy và không bị vỡ nát, sau khi hoàn thành vẫn nguyên con trông rất đẹp mắt và có độ dai. Nếu cá kho thuộc trong số các loại cá như cá bống, cá kèo, cá cơm, cá trích, cá trứng… thì bạn nên làm theo cách này.
Nếu không có thời gian rán qua, bạn có thể dùng cách chần qua cá như sau: Để con cá, hoặc khúc cá đã được rửa sạch vào một chiếc rổ thưa. Sau đó dội nước nóng tầm 70 – 80 độ C lên con cá, bạn không nên dùng nước quá nóng như thế sẽ làm tróc da cá, sau đó để ráo nước. Việc này chẳng những giúp cho cá không còn mùi tanh, mà còn giúp cá săn chắc lại, không bị nát, khi nấu lên sẽ vô cùng thơm ngon.
Ướp cá trước khi kho
Cá tươi ướp trước khi nấu, món ăn sẽ đậm đà mà không bị nát. Khâu ướp cá các bạn cũng cần phải để ý đến.
Mặc dù mỗi vùng miền, mỗi người nấu đều có những khẩu vị khác nhau. Tuy nhiên có những nguyên liệu và gia vị đặc trưng cho món cá kho mà bạn không thể bỏ qua như sau: Riềng, sả, nghệ rửa sạch, đập giập, lót vào dưới cùng nồi rồi mới xếp cá lên. Gừng thái lát sợi, tỏi đập dập ướp vào cá. Nước mắm, đường, mì chính, hạt tiêu, ớt tươi.
Bạn cũng có thể sử dụng lá đinh lăng, lá ớt… cho vào tạo vị thơm và dậy mùi cho món cá kho. Đồng thời cũng có thể kết hợp thêm mấy lát khế chua, một ít thịt ba chỉ, hoặc nước dừa, món cá sẽ không bị khô, vị ăn cũng rất béo, ngậy.
Ngoài ra, có một loại nguyên liệu mà cũng hay được mọi người truyền tai nhau đó chính là lá chè tươi, hoặc một ít trà khô. Chỉ cần một ít lá chè hoặc trà, món cá sẽ trở nên đậm thơm, hấp dẫn vô cùng.
Kho cá
Sau khi đã ướp cá xong (ít nhất sau 20 phút), gia vị đã ngấm đều vào cá thì ta sẽ tiến hành kho cá.
Các bạn cho một ít nước hàng (nước thắng đường) vào nồi cá, đun đến khi cá sôi thì tiếp tục cho thêm một ít nữa vào, đun lửa liu riu thật nhỏ. Làm như vậy cá mới ngấm đều nước thắng đường, cho màu đậm đều và cá không bị đắng.
Trong quá trình kho cá, để đảm bảo cá ngấm đều gia vị và cũng làm cá chín mềm, săn chắc thì khi nồi cá kho sôi bạn hãy hạ nhỏ lửa và đun liu riu đến khi cạn sánh nước.
Cuối cùng nêm nếm lại gia vị sao cho vừa ăn, rồi tiếp tục đun nhỏ lửa cho đến khi cá đã chín nhừ, chuyển sang màu nâu bóng cánh gián là được rồi. Bày ra đĩa mang ra cho cả gia đình cùng thưởng thức.
Kho cá không bị nát bạn nên lưu ý
Trước khi kho cá nên ướp cá với gia vị và để khoảng 15 phút. Hoặc trước khi ướp cá nên xóc cá qua một tý muối, sau đó để thật ráo nước mới ướp gia vị. Bạn nên nhớ là sau khi sơ chế cá, bất kể là bạn chế biến món gì cũng nên để ráo nước. Sau đó để khoảng 30 phút rồi hãy chế biến. Như thế cá sẽ không dính chảo, không dễ vỡ nát mà mùi vị lại vô cùng đậm đà.
Cũng có thể nhúng cá qua nước ấm trước khi ướp gia vị, làm như vậy đảm bảo cá sẽ không bị nát.
Khi chiên cá chảo mỡ phải thật nóng. Làm như vậy cá sẽ không bị nát trong lúc kho cũng như lúc chiên.
