Những món 12 con giáp nên ăn ngày Rằm tháng Giêng, càng ăn càng đỏ
GĐXH - Mỗi con giáp có một món ăn riêng giúp rước tài đón may trong ngày Rằm đầu tiên của năm mới. Hầu hết các món ăn này vẫn mang đậm dư âm của ngày Tết nhưng lại chứa đựng ý nghĩa tâm linh khác biệt.
Tuổi Tý, Dần, Ngọ: Nên ăn các món chay có màu vàng
Theo Phật giáo, ngày mồng 1 và ngày rằm hàng tháng được coi là ngày của Phật, các Phật tử đến ngày ấy nên đi lễ chùa, thành tâm ăn chay niệm Phật bởi ăn chay là hình thức dưỡng tâm dưỡng thân đơn giản mà hiệu quả.
Đặc biệt, Rằm tháng Giêng là ngày Rằm đầu tiên của một năm, nhiều người tin rằng ngày ấy đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng độ lòng thành của Phật tử, lại thêm cái không khí vui tươi của ngày xuân năm mới còn đậm đà nên càng nhiều người đi lễ chùa hơn.
Đây còn là ngày vía Thiên quan, người ta đến chùa dâng sao để xin giải trừ tai ách cho bản thân và cả gia đình.
Chính vì vậy, trong ngày Rằm tháng Giêng 2026, các tuổi Tý, Dần, Ngọ nên ăn các món chay để tỏ lòng thành kính. Bởi trong năm nay, các con giáp này sẽ phải trải qua nhiều thử thách trong cả cuộc sống lẫn công danh sự nghiệp, bên cạnh may mắn thì vẫn gặp những khó khăn nhất định.
Đặc biệt, 3 con giáp này nên chọn các món chay có màu vàng tươi sẽ mang đến một khởi đầu thuận lợi, vạn phúc, cả năm may mắn.
Tuổi Sửu, Thân: Nên ăn xôi gấc
Với 2 tuổi Sửu và tuổi Thân, bạn nên ăn xôi gấc trong ngày Rằm tháng Giêng để cả năm được sung túc, may mắn.
Màu đỏ của gấc được coi là màu sắc vô cùng may mắn, nó sẽ mang đến sự hanh thông và hạnh phúc trong năm mới cho những chú Trâu và chú Khỉ.
Tuổi Mão, Tị, Hợi: Nên ăn cá
Các tuổi Mão, Tị và Hợi sẽ phải đối mặt với không ít áp lực cuộc sống, đặc biệt là về phương diện tiền bạc trong năm 2026.
Tuy nhiên, các bạn không cần phải quá lo lắng, những vấn đề đó sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu bạn lựa chọn món ăn may mắn trong ngày Rằm tháng Giêng cho mình là món cá. Nhất là những loại cá lớn, lớp vảy cá màu bạc được cho là tượng trưng cho tiền bạc, tài lộc. Cho nên đừng bỏ qua món cá trong ngày Tết Nguyên tiêu này để tiền bạc rủng rỉnh cả năm.
Tuổi Mùi: Nên ăn bánh chưng
Bánh chưng là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta. Đây còn món tượng trưng cho sự quy tụ của đất trời, mang ý nghĩa ấm no, sung túc cả năm với thật nhiều may mắn.
Với người tuổi Mùi, việc ăn bánh chưng trong ngày Rằm tháng Giêng sẽ giúp vận trình của bạn trong năm nay thêm phần suôn sẻ và thuận lợi.
Tuổi Tuất: Nên ăn đu đủ
Người tuổi Tuất trong năm Bính Ngọ 2026 sẽ đón nhận nhiều may mắn về tài lộc, sự nghiệp có nhiều bước chuyển biến thuận lợi nên có thể ung dung mà hưởng lộc, ấm no, viên mãn.
Do vậy, món ăn ngày Rằm tháng Giêng mà người tuổi Tuất không nên bỏ qua chính là đu đủ. Cũng giống như tên gọi của loại quả này, đu đủ sẽ tăng thêm sự sung túc, ấm no và viên mãn cho con giáp này trong năm nay.
Tuổi Dậu: Nên ăn đồ ngọt
Lựa chọn các loại đồ ăn ngọt, đặc biệt là bánh ngọt, bánh kem trong dịp Rằm tháng Giêng đầu năm, người tuổi Dậu sẽ càng gặp nhiều may mắn, cát lành hơn.
Không chỉ vậy, vị ngọt ngào của bánh ngọt sẽ góp phần thúc đẩy tình duyên cho những quý cô tuổi Dậu để chuyện tình cảm của bạn trong năm nay thêm phần lãng mạn và ngọt ngào.
Tuổi Thìn: Nên ăn dưa hấu
Phần lòng màu đỏ của những quả dưa hấu không chỉ tượng trưng cho sắc xuân vui tươi mà còn tượng trưng cho tài lộc, may mắn, cát tường…
Vậy nên, người tuổi Thìn nên ăn dưa hấu trong ngày Rằm đầu tiên của năm mới để cả năm rực rỡ vận đỏ như son.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
