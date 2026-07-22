Có 400 triệu đồng gửi tiết kiệm ngân hàng nào hưởng lãi tới 9,2%/năm kỳ hạn 12 tháng?

Có 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi? GĐXH - Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank là nhóm ngân hàng được nhiều khách hàng lựa chọn gửi tiền, vậy với 1 tỷ đồng mỗi tháng người gửi sẽ nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Lãi suất ngân hàng nào ưu đãi nhất tháng 7/2026? (Ảnh minh họa)

Khảo sát biểu lãi suất huy động của hơn 30 ngân hàng cho thấy, mặt bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn vẫn duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 6 tháng hiện đã vượt mốc 8%/năm.

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở điều kiện thường mức 7,2%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Khi khách hàng nhận lãi đầu kỳ, theo tháng và theo quý sẽ nhận được lãi suất lần lượt ở mức 6,78%, 7,02% và 7,09%/năm.

Cake by VPBank đang tặng thêm 1,8% lãi suất, áp dụng cho khách hàng gửi tiền lần đầu, sản phẩm tiền gửi tiêu chuẩn và tiền gửi tích lũy trên ứng dụng CAKE BANK, với số tiền từ 100.000 đồng, kỳ hạn 6-12 tháng. Cộng thêm mức lãi suất ưu đãi này, khách hàng gửi tiền kỳ hạn 6 tháng có thể nhận lãi suất tới 9%; các kỳ hạn 10-12 tháng của Cake by VPBank, lãi suất thực nhận có thể lên đến 9,2%.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, nhiều ngân hàng tiếp tục niêm yết mức 4,75%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng - mức trần lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dưới 6 tháng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Các ngân hàng như Cake by VPBank, Nam A Bank, MBV, BAC A BANK, OCB, VCBNeo, PGBank, BVBank, Sacombank, SaigonBank, BAOVIET Bank, VietABank, NCB, TPBank, MSB và PVcomBank đều áp dụng mức lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.

Bên cạnh đó, một số ngân hàng niêm yết lãi suất sát trần như VPBank và SHB ở mức 4,65%/năm, VietBank ở mức 4,6%/năm.

Việc nhiều ngân hàng đồng loạt áp dụng mức lãi suất tối đa cho phép ở kỳ hạn ngắn cho thấy, cạnh tranh huy động vốn vẫn diễn ra mạnh mẽ. Trong bối cảnh dư địa tăng lãi suất dưới 6 tháng gần như không còn, các ngân hàng đang tập trung thu hút dòng tiền ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 22/7/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,75 4,75 7,6 7,7 7,8 BAC A BANK 4,75 4,75 7,05 7,05 7,1 6,95 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,6 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,2 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,6 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,6 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,7 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 OCB 4,75 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,5 4,5 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,9 6,7 7,2 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 4,75 7 7 7 7 VIB 4,35 4,45 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,45 4,65 6 6 6 6

Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mặt bằng lãi suất thấp hơn đáng kể. Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng niêm yết lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, còn Agribank áp dụng mức 2,9%/năm. Điều này tạo ra khoảng cách khá lớn giữa nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và các ngân hàng quốc doanh trong cuộc đua huy động vốn.

Gửi tiết kiệm 12 tháng hưởng lãi suất cao 9,2%

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,4%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, nhận lãi suất lần lượt là: 6,59%; 7,02%; 7,08%.

Khi khách hàng gửi tiền lần đầu trên ứng dụng CAKE BANK sẽ được cộng thêm lãi suất 1,8%/năm. Cộng thêm lãi suất được tặng, tổng lãi suất được nhận kỳ hạn 12 tháng là 9,2%/năm.

PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7%/năm khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ.

VCBNeo đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7%/năm khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng là mức lãi suất VCBNeo niêm yết cao nhất từ kỳ hạn 6-12 tháng.

BAC A BANK đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,1%. Đây cũng là mức lãi suất BAC A BANK đang niêm yết cao nhất.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 400 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 9,2%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

400 triệu đồng x 9,2%/12 x 12 = 36,8 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 500 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 9,2%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

600 triệu đồng x 9,2%/12 x 12 = 55,2 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.