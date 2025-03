Lái tàu kể lại khoảnh khắc hãm phanh dừng tàu trước 2 phụ nữ thản nhiên 'thả dáng' trên đường ray

Liên quan đến vụ 2 phụ nữ thản nhiên "thả dáng" trên đường ray, khiến tàu phanh gấp, trên VietNamNet, anh Lê Ngọc Anh (lái tàu) đã có những chia sẻ xung quanh sự việc.

Anh Lê Ngọc Anh cho biết, đã có 22 năm kinh nghiệm lái tàu với hàng nghìn chuyến đi trên các cung đường sắt từ Bắc vào Nam. Mặc dù gặp nhiều tình huống, trường hợp ý thức rất kém, gây mất an toàn giao thông đường sắt, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến tình huống vì chụp ảnh "sống ảo" mà thả dáng bất chấp trước mũi tàu hoả đang chạy.

Tình huống trên buộc anh Ngọc Anh phải sử dụng hãm phi thường (hãm phanh cho tàu dừng lại hẳn). Tại thời điểm trên, đoàn tàu đang di chuyển với vận tốc 40 km/h, từ khoảng cách hơn 200m, lái tàu đã phát hiện ra hai người đứng trên đường ray nên đã liên tục kéo còi, giảm tốc.

Video 2 phụ nữ thản nhiên 'thả dáng' trên đường ray (Nguồn: OFFB)



Tuy nhiên hai người này vẫn cố tình đi vào đường ray và buộc lái tàu phải hãm phi thường. Khi tàu đi chậm dần chuẩn bị dừng lại, cách hai người phụ nữ chỉ 10m, hai người này chạy ra khỏi đường ray.

Anh Ngọc Anh cho biết thêm, nhìn giao thông đường sắt có vẻ rộng nhưng trên thực tế rất phức tạp, dễ gặp những tình huống bất ngờ buộc phải hãm phi thường. Trong 22 năm làm tài xế tàu anh đã có vài lần buộc phải sử dụng hãm phi thường, nhưng lần gần nhất đã cách đây 5-6 năm.

"Tình huống như vậy nằm ngoài tầm kiểm soát của những người lái tàu như chúng tôi, rất may là chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Sau vụ việc trên, tôi đã báo cáo trực ban phía trước và sau tàu vẫn đảm bảo an toàn để đoàn tàu tiếp tục hành trình và về tới ga Yên Viên", anh Ngọc Anh cho hay.

Theo VOV, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã đề nghị lực lượng chức năng xác minh, xử lý nghiêm hành vi của hai người phụ nữ trên.

"Đây là hành vi vi phạm hành lang an toàn đường sắt, nhờn luật và coi thường tính mạng. Nếu tai nạn xảy ra sẽ nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu và kế hoạch khai thác của ngành đường sắt, cần phải xử lý nghiêm", đại diện VNR nhấn mạnh.

Hình ảnh hai cô gái chụp ảnh trên đường tàu gây phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip.

Sáng 15/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người phụ nữ tạo dáng chụp ảnh trên đường ray. Lúc này, đoàn tàu đang đến gần, hai người này vẫn thản nhiên bước trên đường ray, mặc cho lái tàu phải phanh gấp và kéo còi liên tục.

Cũng theo hình ảnh trong clip, khi đoàn tàu đến gần, chỉ cách khoảng 10 mét, người phụ nữ mặc váy đen mới nhảy xuống khỏi đường ray.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 17h20 ngày 12/3 tại Km54 thuộc khu gian Hướng Lại - Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Đoàn tàu trong sự việc mang số hiệu 3206.

Sự việc không gây thiệt hại về người và đoàn tàu nhưng thể hiện ý thức kém của 2 người phụ nữ về tuân thủ an toàn giao thông. Khu vực trên nằm hoàn toàn trong hành lang an toàn đường sắt. Còn theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), đơn vị đã đề nghị đơn vị chức năng vào cuộc để làm rõ.