'Nam thần vai phụ' gây sốt trong phim 'Không giới hạn', sau đổ vỡ hôn nhân hiện đang hạnh phúc bên bạn gái là diễn viên xinh đẹp

Diễn viên Tô Dũng và vai diễn đầy bất ngờ trong "Không giới hạn"

Trong bộ phim truyền hình "Không giới hạn", nhân vật Minh Lợi do diễn viên Tô Dũng thủ vai đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Trái ngược với vẻ ngoài cộc cằn, Minh Lợi ẩn chứa một trái tim ấm áp. Anh cùng với Khánh Linh (Anh Đào) gây sốt với những màn đấu khẩu duyên dáng, diễn xuất được nhận xét là “lấn át” cả tuyến nhân vật chính.

Xuất hiện trong chương trình "Sao Check" vừa mới được phát sóng, Tô Dũng đã có những chia sẻ về hành trình hóa thân vào nhân vật đặc biệt này, cũng như những câu chuyện chưa từng kể sau ống kính. Ít ai biết rằng, vai diễn Minh Lợi vốn không dành cho Tô Dũng. Nam diễn viên đã rất bất ngờ khi được đạo diễn Nguyễn Đức Hiểu mời tới casting vai diễn này. Bản thân Tô Dũng cũng gặp khó khăn khi muốn thể hiện được "chất" của Minh Lợi.

Diễn viên Tô Dũng trong chương trình "Sao Check". Ảnh VTV

Sau sự điều chỉnh chi tiết từ cách thoại, nét mặt của đạo diễn đã giúp Tô Dũng tìm ra "chìa khóa" để mở cửa thế giới nội tâm của Minh Lợi – một người đàn ông thường có phản ứng thái quá để che giấu sự ngại ngùng. Tô Dũng cho hay, điểm hấp dẫn nhất của Minh Lợi chính là sự đa diện trong tính cách. Lợi đối xử với người yêu, với mẹ cho đến những người anh em vào sinh ra tử theo cách hoàn toàn khác biệt. Với Khánh Linh, Lợi là kiểu đàn ông vụng về trong việc thể hiện tình cảm, nhưng sau đó lại thể hiện sự chân thành của mình.

Khi được hỏi về cảnh quay đáng nhớ nhất, Tô Dũng không ngần ngại nhắc đến phân đoạn sinh tử tại nhà máy nhiệt điện. Đây không chỉ là một thử thách khắc nghiệt về thể lực khi ê-kíp phải quay liên tục 18 tiếng, quên cả bữa tối, mà còn là một bài toán tâm lý cực khó. "Lúc quay thì tôi hỏi anh Hiếu là có được khóc không. Nhưng anh ấy bảo, thay vì là rơi nước mắt, em hãy cười, em hãy nở nụ cười. Nụ cười ấy chính là lúc kéo khẩu trang xuống, cười một cái là lúc khán giả khóc", Tô Dũng cho hay.

Tô Dũng tiết lộ thêm về cảnh hôn trong rừng hoàn toàn đi chệch khỏi kịch bản gốc, nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ: "Nó rất Hàn Quốc nhưng mà cũng rất Việt Nam... Bằng một lý do nào đấy, khi quay cảnh này chúng tôi chỉ làm một hai đúp là xong thôi". Để giữ được sự duyên dáng tự nhiên, cả hai quyết định không diễn đi diễn lại.

Diễn viên Tô Dũng và Anh Đào gây "bão mạng" về chuyện tình cảm khác lạ. Ảnh VTV

Diễn viên Tô Dũng - "Nam thần vai phụ" quen thuộc với khán giả VTV

Diễn viên Tô Dũng sinh năm 1991, được khán giả ví von là "nam thần vai phụ" trong phim giờ vàng VTV. Năm 2012, Tô Dũng tốt nghiệp lớp diễn viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Cái duyên sân khấu bắt nguồn từ ông bà của Tô Dũng. Ông bà của anh đều là diễn viên chèo quân đội, vì thế Tô Dũng ngấm và có máu sân khấu từ nhỏ.

Trước "Không giới hạn", Tô Dũng đã tham gia và hoàn thành rất nhiều vai diễn trong các vở kịch của Nhà hát Kịch Việt Nam như: "Trong mưa giông thấy nắng", "Đám cưới chuột", "Hồng lâu mộng", "Nguồn sáng trong đời", "Điều còn lại"...

Các tác phẩm truyền hình, điện ảnh Tô Dũng đã tham gia: "Mùi cỏ cháy" (2012), "Ma Rừng" (2015), "Bão qua làng" (2014), "Màu của tình yêu" (2015), "Hợp đồng hôn nhân" (2016), "Lửa Ấm" (2019), "Mùa xuân ở lại" (2020), "Hương vị tình thân" (2021), "Lối về miền hoa" (2022), "Gió ngang khoảng trời xanh" (2025)...

Tại Lễ trao giải thưởng “Cánh diều Vàng” 2024, Tô Dũng nhận giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình" cho vai Điền phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Ngoài giải “Cánh diều vàng” 2024, diễn viên Tô Dũng còn có nhiều giải thưởng điện ảnh, huy chương tại các Liên hoan, Hội diễn và một số bằng khen khác.

Tô Dũng ngoài đời cũng là anh chàng kín tiếng, nghiêm túc. Ngoại hình hiền lành, đáng tin khiến anh luôn được giao những vai tử tế nhưng luôn có số phận long đong. Về đời tư, Tô Dũng kết hôn tháng 3/2018 với Ngọc Anh sau 3 năm yêu nhau. Cả hai có một con trai. Đến năm 2021, nam diễn viên ly hôn.

Hiện tại, anh đang hẹn hò với nữ diễn viên Minh Thu (sinh năm 1996), cả hai công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Không chỉ là đồng nghiệp cùng cơ quan, hai người còn từng hợp tác chung trong một số phim như "Cuộc chiến không giới tuyến", “Hương vị tình thân”. Với ngoại hình xinh xắn, gu thời trang sang chảnh và hiện đại, Minh Thu thường được giao những vai tiểu thư của gia đình có điều kiện. Ngoài đời, cả hai diễn viên đều thoải mái chia sẻ về "nửa kia" trên trang cá nhân một cách đầy hạnh phúc và nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng.

Thành công với nghề diễn nhưng Tô Dũng vẫn luôn tâm niệm, mỗi vai diễn là một thử thách vì không vai diễn nào giống vai diễn nào. Từ truyền hình đến điện ảnh hay đến sân khấu. Đặc biệt trên sân khấu thì sức diễn của người diễn viên cần phải lớn hơn và nhập tâm hơn vì nó cần có sự liền mạch. Sau nhiều năm diễn trên sân khấu cũng như truyền hình, vai diễn để lại cảm xúc nhất cho anh chính là những nhân vật trên sân khấu kịch.

