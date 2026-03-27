Phim nối sóng 'Không giới hạn' có gì hấp dẫn?

Thứ sáu, 07:00 27/03/2026 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Sau khi bộ phim "Không giới hạn" kết thúc, phim "Ngược đường ngược nắng" sẽ nối sóng hứa hẹn mang đến những câu chuyện cảm động về tình người.

Bộ phim "Ngược đường ngược nắng" xoay quanh gia đình ông Phúc – chủ xưởng hương Tâm Phúc nổi tiếng trong làng. Sau khi vợ mất sớm, ông một mình nuôi hai con gái khôn lớn. Vân – người chị cả điềm đạm, là cán bộ xã luôn sống theo nguyên tắc và Mai – cô gái trẻ năng động, cá tính, mang trong mình khát vọng đổi mới. 

Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Mai quyết định từ bỏ cơ hội phát triển ở thành phố để trở về quê. Với cô, xưởng hương của gia đình không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là ký ức, là truyền thống và niềm tự hào của cả dòng họ. Mai bắt đầu hành trình hồi sinh thương hiệu hương Tâm Phúc bằng những ý tưởng mới mẻ. Thế nhưng, con đường ấy nhanh chóng gặp trở ngại khi mâu thuẫn lâu năm giữa gia đình ông Phúc và gia đình ông Trực, bà Diện – chủ xưởng tăm hương trong làng bất ngờ bùng phát. 

Những hiểu lầm, định kiến và hiềm khích từ quá khứ khiến hai gia đình luôn trong thế đối đầu. Trớ trêu thay, giữa những xung đột ấy lại nảy sinh câu chuyện tình yêu giữa Mai và Trung – con trai duy nhất của ông Trực. Từ những lần chạm mặt đầy căng thẳng, những cuộc tranh cãi không hồi kết, cả hai dần nhận ra điểm chung, họ đều là những người trẻ chọn quay về quê hương, mang theo khát vọng xây dựng tương lai từ chính nghề truyền thống của gia đình.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, "Ngược đường ngược nắng" còn là bức tranh sống động về đời sống làng quê hiện đại, nơi những con người bình dị đang nỗ lực cân bằng giữa giữ gìn truyền thống và thích nghi với sự thay đổi của thời đại. 

Một trong những điểm thú vị của "Ngược đường ngược nắng" là sự xuất hiện của những cặp đôi cả trong phim lẫn ngoài đời. Đó là hai cặp đôi Ngọc Huyền – Đình Tú và NSƯT Nguyệt Hằng - nghệ sĩ Anh Tuấn. Trong đó, Ngọc Huyền và Đình Tú đảm nhận hai vai chính Mai và Trung – cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" với chuyện tình bắt đầu từ những hiểu lầm, tranh cãi và dần chuyển thành tình yêu. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai thành đôi trong một bộ phim truyền hình. 

Trong khi đó, NSƯT Nguyệt Hằng và nghệ sĩ Anh Tuấn được đạo diễn Vũ Minh Trí đo ni đóng giày cho cặp vợ chồng Trực Diện, bố mẹ của Trung. Họ là cặp vợ chồng nhiều cá tính, thường xuyên xảy ra tranh cãi và cũng chính là trung tâm của những mâu thuẫn giữa hai gia đình. 

Với sự đầu tư chỉn chu từ bối cảnh, kịch bản đến diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, "Ngược đường ngược nắng" hứa hẹn sẽ là một món ăn tinh thần nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của các làng nghề truyền thống Việt Nam đến gần hơn với khán giả truyền hình.

Bộ phim "Ngược đường ngược nắng" được phát sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 bắt đầu từ ngày 30/3.

"Táo quân" trở lại, hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười nghiêng ngả'Táo quân' trở lại, hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười nghiêng ngả

GĐXH - NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long và NSƯT Chí Trung cùng dàn Táo quân sẽ "bùng nổ" trong chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3" với tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ".


Cân não cuộc giải cứu con gái Thượng tướng bị mắc kẹt dưới hầm mỏ

'Táo quân' trở lại, hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười nghiêng ngả

Miss World 2026 sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Miss World 2026 sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Nam diễn viên quê Bắc Ninh gây tranh cãi trong 'Người thừa kế không danh phận', sở hữu chiều cao 1m86 từng là học trò NSND Hoàng Dũng

Nam diễn viên quê Bắc Ninh gây tranh cãi trong 'Người thừa kế không danh phận', sở hữu chiều cao 1m86 từng là học trò NSND Hoàng Dũng

Nhan sắc nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng, tuổi U50 cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân giàu có

Nhan sắc nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng, tuổi U50 cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân giàu có

GĐXH - Sau khi kích hoạt mìn nổ trong hầm mỏ, Khải Phong và Phương Trang đã bỏ trốn, để lại đồng bọn đang mắc kẹt cùng con tin.

GĐXH - Sau trận cãi vã với mẹ, Quân bỏ nhà ra ngoài sống để có cơ hội gần Thương và chứng minh bản thân đã trưởng thành.

GĐXH - Kế hoạch của Khải Phong và Phương Trang là sẽ cho sập căn cứ "tiễn" toàn bộ con tin lẫn đàn em.

GĐXH - Phương Trang vượt mặt Khải Phong ra lệnh bắt cóc Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân) và những người phụ nữ khác.

GĐXH - Mỹ Tâm - Mai Tài Phến với phim "Tài" đã thu về hơn 100 tỷ đồng, để có được thành công như vậy, họ và ê-kíp đã phải làm việc vất vả và nguy hiểm ra sao?

GĐXH - Minh Hằng trở lại màn ảnh rộng trong dự án "Mẹ Mìn" gây nhiều tò mò. Cùng với Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, sự xuất hiện của cô hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả.

GĐXH - Trước sự xem thường và cấm cản của bà Dung, Thương đã lựa chọn chia tay Quân dù biết rằng sẽ rất đau khổ.

GĐXH - Không cấm cản được con trai, bà Dung đã lái xe về quê gặp bà ngoại của Thương và buông những lời miệt thị.

GĐXH - Tình bạn vượt loài của Ryan Gosling đã làm nên kỳ tích cho cả nhân loại thoát khỏi tận thế.

GĐXH - Cả Linh và Yến đều bất ngờ mất tích, trong khi đó Phương Trang đã chỉ đạo đàn em thực hiện kế hoạch giăng bẫy Lam Anh.

GĐXH - Phương Trang vượt mặt Khải Phong ra lệnh bắt cóc Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân) và những người phụ nữ khác.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

