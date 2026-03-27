Phim nối sóng 'Không giới hạn' có gì hấp dẫn?
GĐXH - Sau khi bộ phim "Không giới hạn" kết thúc, phim "Ngược đường ngược nắng" sẽ nối sóng hứa hẹn mang đến những câu chuyện cảm động về tình người.
Bộ phim "Ngược đường ngược nắng" xoay quanh gia đình ông Phúc – chủ xưởng hương Tâm Phúc nổi tiếng trong làng. Sau khi vợ mất sớm, ông một mình nuôi hai con gái khôn lớn. Vân – người chị cả điềm đạm, là cán bộ xã luôn sống theo nguyên tắc và Mai – cô gái trẻ năng động, cá tính, mang trong mình khát vọng đổi mới.
Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Mai quyết định từ bỏ cơ hội phát triển ở thành phố để trở về quê. Với cô, xưởng hương của gia đình không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là ký ức, là truyền thống và niềm tự hào của cả dòng họ. Mai bắt đầu hành trình hồi sinh thương hiệu hương Tâm Phúc bằng những ý tưởng mới mẻ. Thế nhưng, con đường ấy nhanh chóng gặp trở ngại khi mâu thuẫn lâu năm giữa gia đình ông Phúc và gia đình ông Trực, bà Diện – chủ xưởng tăm hương trong làng bất ngờ bùng phát.
Những hiểu lầm, định kiến và hiềm khích từ quá khứ khiến hai gia đình luôn trong thế đối đầu. Trớ trêu thay, giữa những xung đột ấy lại nảy sinh câu chuyện tình yêu giữa Mai và Trung – con trai duy nhất của ông Trực. Từ những lần chạm mặt đầy căng thẳng, những cuộc tranh cãi không hồi kết, cả hai dần nhận ra điểm chung, họ đều là những người trẻ chọn quay về quê hương, mang theo khát vọng xây dựng tương lai từ chính nghề truyền thống của gia đình.
Bên cạnh câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, "Ngược đường ngược nắng" còn là bức tranh sống động về đời sống làng quê hiện đại, nơi những con người bình dị đang nỗ lực cân bằng giữa giữ gìn truyền thống và thích nghi với sự thay đổi của thời đại.
Một trong những điểm thú vị của "Ngược đường ngược nắng" là sự xuất hiện của những cặp đôi cả trong phim lẫn ngoài đời. Đó là hai cặp đôi Ngọc Huyền – Đình Tú và NSƯT Nguyệt Hằng - nghệ sĩ Anh Tuấn. Trong đó, Ngọc Huyền và Đình Tú đảm nhận hai vai chính Mai và Trung – cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" với chuyện tình bắt đầu từ những hiểu lầm, tranh cãi và dần chuyển thành tình yêu. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai thành đôi trong một bộ phim truyền hình.
Trong khi đó, NSƯT Nguyệt Hằng và nghệ sĩ Anh Tuấn được đạo diễn Vũ Minh Trí đo ni đóng giày cho cặp vợ chồng Trực Diện, bố mẹ của Trung. Họ là cặp vợ chồng nhiều cá tính, thường xuyên xảy ra tranh cãi và cũng chính là trung tâm của những mâu thuẫn giữa hai gia đình.
Với sự đầu tư chỉn chu từ bối cảnh, kịch bản đến diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, "Ngược đường ngược nắng" hứa hẹn sẽ là một món ăn tinh thần nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của các làng nghề truyền thống Việt Nam đến gần hơn với khán giả truyền hình.
Bộ phim "Ngược đường ngược nắng" được phát sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 bắt đầu từ ngày 30/3.
Cân não cuộc giải cứu con gái Thượng tướng bị mắc kẹt dưới hầm mỏXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Sau khi kích hoạt mìn nổ trong hầm mỏ, Khải Phong và Phương Trang đã bỏ trốn, để lại đồng bọn đang mắc kẹt cùng con tin.
Bị cấm cản yêu đương, 'thiếu gia' bỏ nhà để níu kéo bạn gáiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau trận cãi vã với mẹ, Quân bỏ nhà ra ngoài sống để có cơ hội gần Thương và chứng minh bản thân đã trưởng thành.
Nghẹt thở cuộc giải cứu con gái Thượng tướng trong hầm mỏXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Kế hoạch của Khải Phong và Phương Trang là sẽ cho sập căn cứ "tiễn" toàn bộ con tin lẫn đàn em.
Con gái Thượng tướng bị bắt làm con tinXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phương Trang vượt mặt Khải Phong ra lệnh bắt cóc Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân) và những người phụ nữ khác.
Mỹ Tâm - Mai Tài Phến 'trầy trật' ra sao để tạo nên phim trăm tỷ?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Mỹ Tâm - Mai Tài Phến với phim "Tài" đã thu về hơn 100 tỷ đồng, để có được thành công như vậy, họ và ê-kíp đã phải làm việc vất vả và nguy hiểm ra sao?
Minh Hằng gây chú ýXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Minh Hằng trở lại màn ảnh rộng trong dự án "Mẹ Mìn" gây nhiều tò mò. Cùng với Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, sự xuất hiện của cô hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả.
Chia tay bạn trai giàu có vì bị mẹ anh coi thườngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trước sự xem thường và cấm cản của bà Dung, Thương đã lựa chọn chia tay Quân dù biết rằng sẽ rất đau khổ.
Bà ngoại sốc nặng sau cuộc gặp mẹ của bạn traiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Không cấm cản được con trai, bà Dung đã lái xe về quê gặp bà ngoại của Thương và buông những lời miệt thị.
Tài tử 'La La Land' trở thành nhân chứng sống trong phi vụ bất đắc dĩ mang tính sống còn của nhân loạiXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Tình bạn vượt loài của Ryan Gosling đã làm nên kỳ tích cho cả nhân loại thoát khỏi tận thế.
Con gái Thượng tướng bị giăng bẫyXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Cả Linh và Yến đều bất ngờ mất tích, trong khi đó Phương Trang đã chỉ đạo đàn em thực hiện kế hoạch giăng bẫy Lam Anh.
Con gái Thượng tướng bị bắt làm con tinXem - nghe - đọc
GĐXH - Phương Trang vượt mặt Khải Phong ra lệnh bắt cóc Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân) và những người phụ nữ khác.