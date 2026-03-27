Phim nối sóng 'Không giới hạn' có gì hấp dẫn?

Bộ phim "Ngược đường ngược nắng" xoay quanh gia đình ông Phúc – chủ xưởng hương Tâm Phúc nổi tiếng trong làng. Sau khi vợ mất sớm, ông một mình nuôi hai con gái khôn lớn. Vân – người chị cả điềm đạm, là cán bộ xã luôn sống theo nguyên tắc và Mai – cô gái trẻ năng động, cá tính, mang trong mình khát vọng đổi mới.

Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Mai quyết định từ bỏ cơ hội phát triển ở thành phố để trở về quê. Với cô, xưởng hương của gia đình không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là ký ức, là truyền thống và niềm tự hào của cả dòng họ. Mai bắt đầu hành trình hồi sinh thương hiệu hương Tâm Phúc bằng những ý tưởng mới mẻ. Thế nhưng, con đường ấy nhanh chóng gặp trở ngại khi mâu thuẫn lâu năm giữa gia đình ông Phúc và gia đình ông Trực, bà Diện – chủ xưởng tăm hương trong làng bất ngờ bùng phát.



Những hiểu lầm, định kiến và hiềm khích từ quá khứ khiến hai gia đình luôn trong thế đối đầu. Trớ trêu thay, giữa những xung đột ấy lại nảy sinh câu chuyện tình yêu giữa Mai và Trung – con trai duy nhất của ông Trực. Từ những lần chạm mặt đầy căng thẳng, những cuộc tranh cãi không hồi kết, cả hai dần nhận ra điểm chung, họ đều là những người trẻ chọn quay về quê hương, mang theo khát vọng xây dựng tương lai từ chính nghề truyền thống của gia đình.

Cảnh trong phim "Ngược đường ngược nắng".

Bên cạnh câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, "Ngược đường ngược nắng" còn là bức tranh sống động về đời sống làng quê hiện đại, nơi những con người bình dị đang nỗ lực cân bằng giữa giữ gìn truyền thống và thích nghi với sự thay đổi của thời đại.

Một trong những điểm thú vị của "Ngược đường ngược nắng" là sự xuất hiện của những cặp đôi cả trong phim lẫn ngoài đời. Đó là hai cặp đôi Ngọc Huyền – Đình Tú và NSƯT Nguyệt Hằng - nghệ sĩ Anh Tuấn. Trong đó, Ngọc Huyền và Đình Tú đảm nhận hai vai chính Mai và Trung – cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" với chuyện tình bắt đầu từ những hiểu lầm, tranh cãi và dần chuyển thành tình yêu. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai thành đôi trong một bộ phim truyền hình.

Tại sự kiện ra mắt dự án phim "Ngược đường ngược nắng".

Trong khi đó, NSƯT Nguyệt Hằng và nghệ sĩ Anh Tuấn được đạo diễn Vũ Minh Trí đo ni đóng giày cho cặp vợ chồng Trực Diện, bố mẹ của Trung. Họ là cặp vợ chồng nhiều cá tính, thường xuyên xảy ra tranh cãi và cũng chính là trung tâm của những mâu thuẫn giữa hai gia đình.

Với sự đầu tư chỉn chu từ bối cảnh, kịch bản đến diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, "Ngược đường ngược nắng" hứa hẹn sẽ là một món ăn tinh thần nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của các làng nghề truyền thống Việt Nam đến gần hơn với khán giả truyền hình.

Bộ phim "Ngược đường ngược nắng" được phát sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 bắt đầu từ ngày 30/3.

