Nghẹt thở cuộc giải cứu con gái Thượng tướng trong hầm mỏ
GĐXH - Kế hoạch của Khải Phong và Phương Trang là sẽ cho sập căn cứ "tiễn" toàn bộ con tin lẫn đàn em.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 32 "Không giới hạn", Lam Anh cùng trinh sát ngầm của lực lượng bộ đội đã phối hợp với nhau tìm mọi cách để đảm bảo an toàn cho các con tin. Khi thấy Khải Phong đang bắt đầu nghi ngờ, Lam Anh cố tình thu hút sự chú ý để đánh lạc hướng. Khải Phong đã quyết định đưa Lam Anh đi cùng với mình.
Theo kế hoạch của Phương Trang và Khải Phong, họ đã đặt sẵn mìn để làm sập căn cứ, "tiễn" toàn bộ con tin lẫn đàn em. Vào phút cuối, một trong những kẻ đàn em thân tín của Phương Trang phát hiện điều đáng ngờ nên chĩa súng vào Khải Phong. Thấy vậy, Phương Trang đã đưa Hà Lê ra để đánh lạc hướng đồng bọn.
Vào lúc tình huống nguy hiểm nhất, người từng được Khải Phong cứu đã bất ngờ lao ra để giúp Khải Phong và Phương Trang có cơ hội thoát thân. Nhưng Khải Phong vẫn không từ bỏ kế hoạch làm sập khu mỏ. Hắn cầm kíp kích nổ và hét lớn lời chào tạm biệt các đàn em.
Trong lúc đó, các đơn vị bộ đội đã vào vị trí chiến đấu theo kế hoạch. Nhóm một do Trung tá Minh Kiên trực tiếp chỉ huy, nhận nhiệm vụ tiến sâu vào hang ổ địch, mục tiêu tiên quyết là tìm và giải cứu người. Nhóm hai do Trung tá Tùng phụ trách, chịu trách nhiệm chống sập, mở đường và giữ vững tuyến đường rút lui an toàn.
Nhóm lực lượng dân quân tự vệ sẽ lập trạm trung chuyển tại ngã ba, tập kết cáng và oxy. Khi nhóm một đưa được người ra đến đây, nhóm này sẽ tiếp ứng đưa nạn nhân ra ngoài, đảm bảo không đứt tuyến cấp cứu.
Trước giờ G, Lợi đã một lần nữa nhấn mạnh mức độ khốc liệt của chiến dịch: "Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm. Chúng ta không bi quan, nhưng cũng phải sẵn sàng đối diện với những hiểm nguy bất trắc có thể xảy đến bất kỳ lúc nào". Cuộc giải cứu Lam Anh cùng những người đang bị giam giữ trong hầm mỏ chính thức bắt đầu.
Tập 32 "Không giới hạn" được phát sóng vào 21h ngày 25/3 trên VTV1.
Bị cấm cản yêu đương, 'thiếu gia' bỏ nhà để níu kéo bạn gáiXem - nghe - đọc - 2 phút trước
GĐXH - Sau trận cãi vã với mẹ, Quân bỏ nhà ra ngoài sống để có cơ hội gần Thương và chứng minh bản thân đã trưởng thành.
Con gái Thượng tướng bị bắt làm con tinXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Phương Trang vượt mặt Khải Phong ra lệnh bắt cóc Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân) và những người phụ nữ khác.
Mỹ Tâm - Mai Tài Phến 'trầy trật' ra sao để tạo nên phim trăm tỷ?Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Mỹ Tâm - Mai Tài Phến với phim "Tài" đã thu về hơn 100 tỷ đồng, để có được thành công như vậy, họ và ê-kíp đã phải làm việc vất vả và nguy hiểm ra sao?
Minh Hằng gây chú ýXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Minh Hằng trở lại màn ảnh rộng trong dự án "Mẹ Mìn" gây nhiều tò mò. Cùng với Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, sự xuất hiện của cô hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả.
Chia tay bạn trai giàu có vì bị mẹ anh coi thườngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trước sự xem thường và cấm cản của bà Dung, Thương đã lựa chọn chia tay Quân dù biết rằng sẽ rất đau khổ.
Bà ngoại sốc nặng sau cuộc gặp mẹ của bạn traiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Không cấm cản được con trai, bà Dung đã lái xe về quê gặp bà ngoại của Thương và buông những lời miệt thị.
Tài tử 'La La Land' trở thành nhân chứng sống trong phi vụ bất đắc dĩ mang tính sống còn của nhân loạiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Tình bạn vượt loài của Ryan Gosling đã làm nên kỳ tích cho cả nhân loại thoát khỏi tận thế.
Con gái Thượng tướng bị giăng bẫyXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Cả Linh và Yến đều bất ngờ mất tích, trong khi đó Phương Trang đã chỉ đạo đàn em thực hiện kế hoạch giăng bẫy Lam Anh.
Thương (Quỳnh Kool) vì cứu em nên chia tay Quân (Huỳnh Anh)?Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Thương rất có thể đã đồng ý với các điều kiện của bà Dung nên bà rút đơn kiện Minh vì phá xe và lấy trộm tiền.
Tài tử 'La La Land' gây sốt toàn cầu với 'bom tấn' phim khoa học viễn tưởngXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Với diễn xuất bứt phá của Ryan Gosling, cùng kinh phí được đầu tư quy mô đã tạo nên công thức tạo nên thành công của "Project hail mary: Thoát khỏi tận thế" (2026)
