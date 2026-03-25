Nghẹt thở cuộc giải cứu con gái Thượng tướng trong hầm mỏ

Trong trích đoạn giới thiệu tập 32 "Không giới hạn", Lam Anh cùng trinh sát ngầm của lực lượng bộ đội đã phối hợp với nhau tìm mọi cách để đảm bảo an toàn cho các con tin. Khi thấy Khải Phong đang bắt đầu nghi ngờ, Lam Anh cố tình thu hút sự chú ý để đánh lạc hướng. Khải Phong đã quyết định đưa Lam Anh đi cùng với mình.

Lam Anh bị bắt cóc và đối diện với nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh VTV

Theo kế hoạch của Phương Trang và Khải Phong, họ đã đặt sẵn mìn để làm sập căn cứ, "tiễn" toàn bộ con tin lẫn đàn em. Vào phút cuối, một trong những kẻ đàn em thân tín của Phương Trang phát hiện điều đáng ngờ nên chĩa súng vào Khải Phong. Thấy vậy, Phương Trang đã đưa Hà Lê ra để đánh lạc hướng đồng bọn.

Vào lúc tình huống nguy hiểm nhất, người từng được Khải Phong cứu đã bất ngờ lao ra để giúp Khải Phong và Phương Trang có cơ hội thoát thân. Nhưng Khải Phong vẫn không từ bỏ kế hoạch làm sập khu mỏ. Hắn cầm kíp kích nổ và hét lớn lời chào tạm biệt các đàn em.

Phương Trang tìm cách cứu vãn tình thế khi kế hoạch đánh sập hầm mỏ bị lộ. Ảnh VTV

Trong lúc đó, các đơn vị bộ đội đã vào vị trí chiến đấu theo kế hoạch. Nhóm một do Trung tá Minh Kiên trực tiếp chỉ huy, nhận nhiệm vụ tiến sâu vào hang ổ địch, mục tiêu tiên quyết là tìm và giải cứu người. Nhóm hai do Trung tá Tùng phụ trách, chịu trách nhiệm chống sập, mở đường và giữ vững tuyến đường rút lui an toàn.

Trung tá Minh Kiên chỉ huy nhóm 1 thực hiện công tác giải cứu những người đang bị bắt cóc. Ảnh VTV

Nhóm lực lượng dân quân tự vệ sẽ lập trạm trung chuyển tại ngã ba, tập kết cáng và oxy. Khi nhóm một đưa được người ra đến đây, nhóm này sẽ tiếp ứng đưa nạn nhân ra ngoài, đảm bảo không đứt tuyến cấp cứu.

Trước giờ G, Lợi đã một lần nữa nhấn mạnh mức độ khốc liệt của chiến dịch: "Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm. Chúng ta không bi quan, nhưng cũng phải sẵn sàng đối diện với những hiểm nguy bất trắc có thể xảy đến bất kỳ lúc nào". Cuộc giải cứu Lam Anh cùng những người đang bị giam giữ trong hầm mỏ chính thức bắt đầu.

Kế hoạch giải cứu con tin được thiết lập có sự phối hợp của nhiều lực lượng. Ảnh VTV

Tập 32 "Không giới hạn" được phát sóng vào 21h ngày 25/3 trên VTV1.



