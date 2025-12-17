Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là ai

Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu GĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.

Tôi năm nay 30 tuổi, hiện tại đang làm việc tại Hà Nội. Vợ chồng tôi đã có đủ nếp đủ tẻ nhưng vẫn đang phải đi thuê nhà. Cũng may mắn là công việc của tôi có thu nhập ổn định, hiện tại rơi vào khoảng 70-80 triệu/tháng (trước đây thì ít hơn), nên cuộc sống chưa khi nào lâm vào cảnh quá khó khăn. Sau khi trừ hết chi phí sinh hoạt và chi tiêu gia đình, hằng tháng tôi vẫn có một khoản dư khá.

Cách đây khoảng 5 năm, từ lúc chuẩn bị cưới cho đến khi mới lập gia đình, tôi có gửi về cho bố mẹ một khoản tiền, tổng cộng khoảng 1 tỷ đồng. Tôi nhờ bố mẹ mua và đứng tên một mảnh đất ở quê. Ngày ấy, tôi suy nghĩ rất đơn giản: làm vậy vừa là để báo hiếu, cho bố mẹ yên tâm rằng con cái làm ăn xa nhưng kinh tế ổn định, vừa là một cách tiết kiệm. Phần vì tôi ở xa, thủ tục giấy tờ lằng nhằng, phần vì nghĩ người một nhà thì chẳng ai tính toán làm gì. Nhiều lần về quê, thấy sổ đỏ vẫn đứng tên bố mẹ, tôi hoàn toàn tin tưởng.

Cho tới đợt này, tôi hỏi thăm thì biết mảnh đất đó đã tăng giá, hiện khoảng 2,5 đến 3 tỷ đồng. Tôi dự định nhờ bố mẹ bán đi, kết hợp với tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, tiền ông bà ngoại cho thêm và vay mượn ngân hàng để mua một căn chung cư hoặc nhà trong ngõ nhỏ tại Hà Nội. Ai cũng biết giá nhà đất Hà Nội đang leo thang chóng mặt, nếu không mua lúc này thì e rằng chẳng bao giờ mua nổi.

Thế nhưng, khi tôi thưa chuyện, bố mẹ lại thản nhiên thông báo rằng đã sang tên mảnh đất đó cho em gái tôi. Lý do ông bà đưa ra là vì thương em quá, lấy chồng xong hai vợ chồng vẫn phải đi thuê nhà ở quê, lương thấp chẳng đủ ăn đủ tiêu. Bố mẹ nói rằng ông bà có trách nhiệm phải lo cho em, và bảo tôi làm anh thì nên thông cảm:

“Con làm ăn được thì giúp đỡ em! Cùng người một nhà cả, đi đâu mà thiệt đâu con!”

Trong khi em đã có gia đình riêng, tôi cũng có tổ ấm cần lo liệu. Khi vợ tôi biết chuyện, hai vợ chồng đã xảy ra tranh cãi nảy lửa. Trong cơn nóng giận, tôi đã lỡ lời quát vợ: “Tiền anh làm ra từ trước hôn nhân, anh muốn làm gì là quyền của anh! Việc nhà anh, anh nói cho em biết chứ em không có quyền quyết định ở đây!”

Ngay sau câu nói đó, vợ tôi đã dắt con về nhà ngoại, thậm chí còn xin nghỉ việc một thời gian để "tĩnh tâm và suy nghĩ".

Thật sự lúc này tôi cảm thấy rất buồn và bất lực. Số tiền đó là mồ hôi xương máu, là bao đêm thức trắng làm việc mới có được. Vậy mà bố mẹ lại tự ý quyết định rồi thông báo cho tôi như một việc đã rồi. Em gái tôi hiện đã xây nhà cửa kiên cố trên mảnh đất đó, nhưng tuyệt nhiên không một lời cảm ơn anh trai.

Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân. Tôi mệt mỏi quá. Nên đòi lại công bằng hay chấp nhận im lặng để giữ hòa khí gia đình đây? Bố mẹ thực sự đã đặt tôi vào một tình huống quá nghiệt ngã.

P.M.T