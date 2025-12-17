Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là ai

Thứ tư, 11:00 17/12/2025 | Tâm sự

GĐXH - Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.

Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết ai là người đứng tên - Ảnh 1.Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu

GĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.

Tôi năm nay 30 tuổi, hiện tại đang làm việc tại Hà Nội. Vợ chồng tôi đã có đủ nếp đủ tẻ nhưng vẫn đang phải đi thuê nhà. Cũng may mắn là công việc của tôi có thu nhập ổn định, hiện tại rơi vào khoảng 70-80 triệu/tháng (trước đây thì ít hơn), nên cuộc sống chưa khi nào lâm vào cảnh quá khó khăn. Sau khi trừ hết chi phí sinh hoạt và chi tiêu gia đình, hằng tháng tôi vẫn có một khoản dư khá.

Cách đây khoảng 5 năm, từ lúc chuẩn bị cưới cho đến khi mới lập gia đình, tôi có gửi về cho bố mẹ một khoản tiền, tổng cộng khoảng 1 tỷ đồng. Tôi nhờ bố mẹ mua và đứng tên một mảnh đất ở quê. Ngày ấy, tôi suy nghĩ rất đơn giản: làm vậy vừa là để báo hiếu, cho bố mẹ yên tâm rằng con cái làm ăn xa nhưng kinh tế ổn định, vừa là một cách tiết kiệm. Phần vì tôi ở xa, thủ tục giấy tờ lằng nhằng, phần vì nghĩ người một nhà thì chẳng ai tính toán làm gì. Nhiều lần về quê, thấy sổ đỏ vẫn đứng tên bố mẹ, tôi hoàn toàn tin tưởng.

Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết ai là người đứng tên - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cho tới đợt này, tôi hỏi thăm thì biết mảnh đất đó đã tăng giá, hiện khoảng 2,5 đến 3 tỷ đồng. Tôi dự định nhờ bố mẹ bán đi, kết hợp với tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, tiền ông bà ngoại cho thêm và vay mượn ngân hàng để mua một căn chung cư hoặc nhà trong ngõ nhỏ tại Hà Nội. Ai cũng biết giá nhà đất Hà Nội đang leo thang chóng mặt, nếu không mua lúc này thì e rằng chẳng bao giờ mua nổi.

Thế nhưng, khi tôi thưa chuyện, bố mẹ lại thản nhiên thông báo rằng đã sang tên mảnh đất đó cho em gái tôi. Lý do ông bà đưa ra là vì thương em quá, lấy chồng xong hai vợ chồng vẫn phải đi thuê nhà ở quê, lương thấp chẳng đủ ăn đủ tiêu. Bố mẹ nói rằng ông bà có trách nhiệm phải lo cho em, và bảo tôi làm anh thì nên thông cảm:

“Con làm ăn được thì giúp đỡ em! Cùng người một nhà cả, đi đâu mà thiệt đâu con!”

Trong khi em đã có gia đình riêng, tôi cũng có tổ ấm cần lo liệu. Khi vợ tôi biết chuyện, hai vợ chồng đã xảy ra tranh cãi nảy lửa. Trong cơn nóng giận, tôi đã lỡ lời quát vợ: “Tiền anh làm ra từ trước hôn nhân, anh muốn làm gì là quyền của anh! Việc nhà anh, anh nói cho em biết chứ em không có quyền quyết định ở đây!”

Ngay sau câu nói đó, vợ tôi đã dắt con về nhà ngoại, thậm chí còn xin nghỉ việc một thời gian để "tĩnh tâm và suy nghĩ".

Thật sự lúc này tôi cảm thấy rất buồn và bất lực. Số tiền đó là mồ hôi xương máu, là bao đêm thức trắng làm việc mới có được. Vậy mà bố mẹ lại tự ý quyết định rồi thông báo cho tôi như một việc đã rồi. Em gái tôi hiện đã xây nhà cửa kiên cố trên mảnh đất đó, nhưng tuyệt nhiên không một lời cảm ơn anh trai.

Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân. Tôi mệt mỏi quá. Nên đòi lại công bằng hay chấp nhận im lặng để giữ hòa khí gia đình đây? Bố mẹ thực sự đã đặt tôi vào một tình huống quá nghiệt ngã.

Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

P.M.T

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể

Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể

Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu

Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu

Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền

Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền

Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt

Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt

Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng

Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng

Cùng chuyên mục

Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể

Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể

Tâm sự - 4 giờ trước

Trên đường đi, tôi nghĩ về bố mẹ đẻ, nghĩ về những ngày mình còn son rỗi...

Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa

Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".

Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu

Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.

Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền

Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...

Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt

Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt

Tâm sự - 2 ngày trước

Trước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.

Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng

Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng

Tâm sự - 2 ngày trước

Ban đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.

Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn

Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn

Tâm sự - 3 ngày trước

Ngày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.

Nghe tin bố chồng định chia tài sản, cả nhà xôn xao, đến lượt tôi mở phong bì mình được nhận thì đứng tim

Nghe tin bố chồng định chia tài sản, cả nhà xôn xao, đến lượt tôi mở phong bì mình được nhận thì đứng tim

Tâm sự - 3 ngày trước

Mỗi người được phát một phong bì, không ai mở ngay.

Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính

Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính

Tâm sự - 3 ngày trước

Kể từ khi bố chồng dọn về sống chung, cảm giác sợ về nhà bám lấy tôi mỗi chiều tan làm. Có hôm về đến cổng, tôi còn đứng lặng vài giây, hít sâu rồi mới dám bước vào.

Cú lừa 100 triệu trước ngày cưới và sự thật sau 4 năm kết hôn

Cú lừa 100 triệu trước ngày cưới và sự thật sau 4 năm kết hôn

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nói là yêu nhau lâu nhưng lúc gật đầu đồng ý kết hôn, tôi chưa thực sự biết hết con người anh.

Xem nhiều

Bị người yêu lừa về ra mắt và cái kết

Bị người yêu lừa về ra mắt và cái kết

Tâm sự

GĐXH - Còn tôi thì chết đứng, cúi chào theo bản năng mà đầu quay vòng vòng.

Mẹ gọi tôi là 'của nợ', lớn lên tôi đưa bố thoát khỏi người vợ cay nghiệt này

Mẹ gọi tôi là 'của nợ', lớn lên tôi đưa bố thoát khỏi người vợ cay nghiệt này

Tâm sự
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng

Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng

Tâm sự
3 chị em tan vỡ tình thân vì một tờ giấy mẹ để lại khi qua đời

3 chị em tan vỡ tình thân vì một tờ giấy mẹ để lại khi qua đời

Tâm sự
Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn

Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top