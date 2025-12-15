Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu

Cuối tuần trời mưa, ngoài đường thì bụi quá nên ngồi ở nhà tôi muốn tâm sự đôi chút.

Sơ qua thì vợ chồng tôi đều gần 30 tuổi đang ở nhà thuê, có con nhỏ hơn 1 tuổi. Con bao nhiêu tháng thì từng ấy tháng tôi nghỉ làm chăm con, dựa vào đồng lương của chồng. Mỗi tháng chồng tôi thu nhập tầm 20 triệu đồng, nhưng nói thật là con nhỏ, thuê nhà nữa thì từng ấy cũng chỉ gọi là tạm đủ.

Chúng tôi phải chi tiêu cực kỳ cắt giảm. Tiền thuê nhà đã ngốn hết 1/4 thu nhập, còn lại phải lo bỉm sữa, thuốc thang và dự phòng rủi ro. Có những tháng khó khăn, tôi phải bán cả chiếc lắc tay cưới để xoay sở mua sữa cho con. Chồng tôi cũng bắt đầu làm thêm ngoài giờ nên thường xuyên mệt mỏi, cáu gắt vì áp lực tiền bạc.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy. Thậm chí, có lần con tôi bị sốt, tôi phải vừa bế con, vừa nấu cơm cho cả nhà, em chồng đang rảnh rỗi chơi game cũng không hề đỡ tôi bế cháu hay dọn dẹp bát đĩa. Tôi vừa trông con vừa làm việc nhà mà con tôi thì bé không đặt được.

Ảnh minh họa

Có bữa tôi còn phải mang cơm lên tận phòng cho cậu ta ăn rồi lại dọn. Chồng tôi nói thì em chồng lại gọi cho mẹ chồng kể lể ngược xuôi rồi giận dỗi, không thèm đáp lời anh chị. Chồng tôi bực quá gọi về thì mẹ chồng cho em chồng ra ngoài ở.

Nói thêm là lúc tôi chửa, đẻ bà nội không hộ lấy 1 ngày, con tôi ốm đau đi viện bà cũng không hỏi han. Đến nỗi đêm đưa con đi cấp cứu, tôi gọi hỏi vay tiền bà mà bà còn không cho, cũng không hỏi cháu làm sao, còn kêu là "do nằm điều hòa nên ốm". Em chồng tôi mà ho cái là bà ngày gọi chục lần, gửi thuốc gửi đồ ăn. Tôi cũng chẳng nói gì cả.

Đến lúc em chồng ra ngoài ở, vợ chồng tôi không chu cấp tiền cho em chồng thì bị mẹ chồng giận, nói là "chỉ biết nhà ngoại". Bà còn nói thẳng rằng, đáng lẽ ra tôi nên tìm cách kiếm tiền để lo cho em chồng, chứ không nên phụ thuộc vào mỗi lương của con trai bà.

Nghe những lời đó, tôi chỉ biết trào nước mắt vì uất ức. Tôi đã cố gắng tìm việc làm online nhưng liên tục bị làm phiền vì phải bế con. Mà khổ, tiền mua sữa cho con còn không đủ thì "cho nhà ngoại" kiểu gì.

Thế là Tết này tôi chẳng biết về đâu, bà nội thì giận, không hỏi han cháu, không ưa con dâu, mà về không có tiền cho bà thì bà lại chọc ngoáy. Về ngoại thì càng không được vì đã không về nhà nội rồi. Ở lại Hà Nội thì vợ chồng, con cái xé lẻ, cũng lại bị anh em họ hàng, nhà chồng trách. Nghĩ mà nản các bạn à...

Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com. Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

T.A