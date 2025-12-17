Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể
Trên đường đi, tôi nghĩ về bố mẹ đẻ, nghĩ về những ngày mình còn son rỗi...
Lấy chồng được 4 năm, tôi vẫn đi làm công ty may cách nhà hơn 10km. Công việc không quá vất vả nhưng phải chăm chỉ, làm việc liên tục, mỗi tháng cũng được gần 9 triệu, đủ để tôi phụ tiền nhà, tiền sữa cho con và thỉnh thoảng gửi về cho bố mẹ đẻ ở quê.
Bố mẹ tôi già rồi. Bố bị tiểu đường mấy năm nay, chân tay yếu dần. Mẹ thì hay đau ốm, trái gió trở trời là nằm bẹp. Tôi biết và cũng rất thương bố mẹ nhưng từ ngày lấy chồng, tôi hiếm khi về được. Mỗi lần xin nghỉ là chồng lại nhăn mặt, bảo công việc đang yên lành, nghỉ nhiều dễ bị cho thôi việc, rồi lại nhắc tôi phải nghĩ cho nhà chồng trước.
Trong khi đó, mẹ chồng tôi vốn khỏe. Bà chỉ hơi cao huyết áp, lâu lâu ho hắng, cảm sốt qua loa. Thế nhưng cứ hễ bà kêu mệt là chồng tôi lập tức yêu cầu tôi nghỉ làm ở nhà chăm, không phải nhờ vả, mà là mệnh lệnh.
Có lần đang giữa ca, tôi nhận được điện thoại của chồng, nói mẹ ho nhiều, người nóng, bảo tôi xin nghỉ về đưa bà đi viện khám ngay. Tôi lưỡng lự vì hôm đó tổ đang thiếu người, tôi đã hứa làm đủ giờ. Nhưng nghe giọng chồng gắt gỏng, tôi đành xin phép quản lý ra về. Về đến nhà, mẹ chồng đang nằm xem tivi, sốt nhẹ, vẫn ăn cơm bình thường. Tôi ngồi nấu cháo, lau người cho bà mà thấy cuộc đời sao mông lung quá.
Chiều hôm đó, em gái tôi gọi báo bố tôi nhập viện vì tụt đường huyết, em ấy gọi về mới biết chuyện, thế mà bố còn dặn em giấu tôi vì sợ tôi lo lắng. Tôi đứng chết lặng giữa bếp rồi xin chồng cho về quê 2 hôm. Chồng tôi im lặng rất lâu rồi nói mẹ đang ốm, không có ai chăm, tôi đi sao được. Anh còn trách tôi rằng nhà ngoại lúc nào cũng lôi kéo, tôi làm dâu mà chỉ nghĩ bên kia, có em gái tôi ở nhà chăm bà rồi thì tôi về làm gì nữa.
Tối đó, tôi trốn vào nhà vệ sinh khóc. Tôi thương bố mẹ mình đến quặn lòng, em gái gửi hình bố nằm trên giường bệnh, đang truyền nước, mặt mũi tái nhợt.
Mấy ngày sau, tôi xin nghỉ làm thêm 1 hôm để về thăm bố. Chồng tôi nổi cáu, nói tôi không biết nghĩ, rằng nếu tôi nghỉ nhiều sẽ mất việc, rồi tài chính sẽ đổ hết lên đầu anh. Anh còn so sánh nói bố mẹ tôi còn có em gái tôi, thiếu gì người chăm, còn mẹ anh chỉ trông vào con dâu.
Tôi mặc kệ chồng, vẫn xin nghỉ rồi gói ghém quần áo về quê một chuyến. Trên đường đi, tôi nghĩ về bố mẹ đẻ, nghĩ về những ngày mình còn son, được chăm từng bữa cơm, từng cơn sốt. Giờ đây, tôi làm tròn vai con dâu nhưng lại trở thành đứa con bất hiếu với bố mẹ đẻ lúc nào không hay, chồng tôi là con rể nhưng chưa một lần lấy cho bố mẹ tôi được cốc nước, hay chăm bẵm được bữa nào. Tôi không biết phải làm gì cho tròn nghĩa vụ và trách nhiệm với cả 2 bên gia đình đây?
Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là aiTâm sự - 37 phút trước
GĐXH - Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.
Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưaTâm sự - 1 ngày trước
Tôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".
Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâuTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.
Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiềnTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...
Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắtTâm sự - 2 ngày trước
Trước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùngTâm sự - 2 ngày trước
Ban đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.
Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạnTâm sự - 3 ngày trước
Ngày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.
Nghe tin bố chồng định chia tài sản, cả nhà xôn xao, đến lượt tôi mở phong bì mình được nhận thì đứng timTâm sự - 3 ngày trước
Mỗi người được phát một phong bì, không ai mở ngay.
Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tínhTâm sự - 3 ngày trước
Kể từ khi bố chồng dọn về sống chung, cảm giác sợ về nhà bám lấy tôi mỗi chiều tan làm. Có hôm về đến cổng, tôi còn đứng lặng vài giây, hít sâu rồi mới dám bước vào.
Cú lừa 100 triệu trước ngày cưới và sự thật sau 4 năm kết hônTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Nói là yêu nhau lâu nhưng lúc gật đầu đồng ý kết hôn, tôi chưa thực sự biết hết con người anh.
Bị người yêu lừa về ra mắt và cái kếtTâm sự
GĐXH - Còn tôi thì chết đứng, cúi chào theo bản năng mà đầu quay vòng vòng.