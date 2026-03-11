Massage mặt đúng cách: Bí quyết nâng cơ, xóa nhăn ít người biết

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Massage (xoa bóp) là phương pháp dùng tay hoặc dụng cụ tác động lên cơ và mô mềm để kích thích tuần hoàn, thư giãn cơ thể. Khi áp dụng cho da mặt, massage giúp tăng lưu thông máu, thúc đẩy sản sinh collagen, hỗ trợ da săn chắc, tươi tắn và làm chậm lão hóa, đặc biệt khi kết hợp serum hoặc tinh dầu. Dù có nhiều kỹ thuật khác nhau, các phương pháp đều dựa trên động tác cơ bản như xoa, vuốt, day và ấn nhẹ.

Lợi ích của massage đối với cơ thể và làn da

Không chỉ mang lại hiệu quả thẩm mỹ, massage còn đem đến nhiều lợi ích sức khỏe:

Giảm đau nhức cơ xương khớp: Giúp làm mềm cơ, tăng lưu thông máu đến cơ và khớp.

Giảm mệt mỏi trước và sau vận động: Thư giãn cơ, hạn chế tích tụ axit lactic.

Nhiều người lựa chọn massage mặt như một giải pháp tự nhiên, an toàn và tiết kiệm để duy trì vẻ tươi trẻ cho làn da

Hỗ trợ ổn định huyết áp: Nhờ cơ chế giãn mạch và cải thiện tuần hoàn.

Tăng cường miễn dịch: Kích thích hoạt động của hệ bạch cầu.

Cải thiện hô hấp và tiêu hóa: Hỗ trợ hô hấp sâu hơn, tăng nhu động ruột.

Giúp thư giãn, ngủ ngon: Kích thích cơ thể tiết hormone tạo cảm giác dễ chịu.

Đặc biệt với vùng mặt, massage đều đặn giúp kích thích tái tạo da, tăng đàn hồi, hạn chế hình thành nếp nhăn và làm da sáng khỏe hơn.

Hướng dẫn massage trẻ hóa khuôn mặt

Chuẩn bị trước khi massage

Làm sạch da mặt: Tẩy trang và rửa mặt sạch để loại bỏ bụi bẩn, tế bào chết.

Thoa serum hoặc kem dưỡng: Một lớp mỏng sản phẩm dưỡng giúp tay di chuyển dễ dàng và tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất.

Các bước thực hiện

Bước 1 : Thư giãn da mặt

Vỗ nhẹ đầu ngón tay lên toàn bộ khuôn mặt, di chuyển từ gò má lên trán rồi xuống cằm.

Bước 2 : Massage vùng mắt

Dùng ngón áp út và ngón út kéo nhẹ từ khóe mắt trong ra thái dương, thao tác nhẹ nhàng để tránh tổn thương vùng da mỏng.

Bước 3 : Xoa bóp thái dương

Đặt hai lòng bàn tay lên thái dương, xoay tròn nhẹ nhàng.

Bước 4 : Massage vùng trán

Dùng đầu ngón tay miết từ giữa trán sang hai bên thái dương theo chuyển động tròn.

Bước 5 : Massage quanh miệng

Ấn nhẹ quanh khóe miệng, nhân trung, sau đó miết ngón tay hướng lên gò má.

Bước 6 : Massage vùng cằm

Dùng ngón trỏ và ngón cái bóp nhẹ từ cằm hướng lên xương hàm.

Bước 7 : Massage toàn mặt

Di chuyển các ngón tay từ trán xuống cằm, từ cằm lên tai và từ trán ra thái dương theo hướng nâng cơ.

Bước 8 : Massage vùng cổ

Ngửa cổ, vuốt nhẹ vùng cổ theo chiều từ dưới lên trên để hạn chế chảy xệ.

Lưu ý khi massage mặt

Mỗi động tác nên lặp lại 5-7 lần, toàn bộ quy trình kéo dài 30-45 phút. Có thể thực hiện hàng ngày hoặc 3 lần/tuần.

Thực hiện trong không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu để tăng hiệu quả thư giãn.

Kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và uống đủ nước để nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

