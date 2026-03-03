Mới nhất
Da nổi mụn liên tục? Thử ngay mặt nạ mật ong theo cách này

Thứ ba, 06:55 03/03/2026 | Chăm sóc da

Mụn và vết thâm là tình trạng da phổ biến. Ngoài điều trị y khoa, mật ong được xem là nguyên liệu tự nhiên hỗ trợ giảm viêm, kháng khuẩn, làm dịu da và cải thiện thâm mụn. Dưới đây là một số cách làm mặt nạ mật ong thường được áp dụng để chăm sóc da mụn.

Mặt nạ mật ong nguyên chất

Đây là cách đơn giản và phù hợp với người bận rộn. Người dùng chỉ cần khoảng 3 thìa mật ong nguyên chất.

Trước khi đắp mặt nạ, cần làm sạch vùng da mụn và để da khô tự nhiên. Sau đó, thoa một lớp mật ong mỏng lên da, massage nhẹ trong khoảng 2 phút rồi giữ trên da từ 20-30 phút trước khi rửa lại bằng nước sạch. Phương pháp này nên thực hiện khoảng 3 lần mỗi tuần. Do mật ong có khả năng dưỡng ẩm mạnh, nên cần cân nhắc khi kết hợp với các loại kem dưỡng da khác.

Mặt nạ mật ong và nghệ tươi

Nghệ chứa hoạt chất curcumin có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, giúp vết thương do mụn nhanh lành và hỗ trợ sản sinh collagen, từ đó hạn chế hình thành sẹo. Nghệ vàng thường được khuyến nghị vì có hàm lượng curcumin cao.

Da nổi mụn liên tục? Thử ngay mặt nạ mật ong theo cách này - Ảnh 1.

Mặt nạ mật ong chỉ mang tính hỗ trợ chăm sóc da, không thay thế các phương pháp điều trị mụn theo chỉ định y khoa khi tình trạng mụn nặng hoặc kéo dài

Cách thực hiện: sử dụng khoảng 5g nghệ tươi và 2 thìa mật ong. Nghệ được rửa sạch, gọt vỏ và xay nhuyễn, sau đó trộn đều với mật ong. Hỗn hợp được thoa lên vùng da mụn trong 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Phương pháp này nên áp dụng khoảng 2 lần mỗi tuần.

Mặt nạ mật ong và nước cốt chanh

Nước cốt chanh có tính acid nhẹ, giúp kháng khuẩn và hỗ trợ làm se da, giảm tiết dầu nhờn và thu nhỏ lỗ chân lông.

Cách làm: trộn 1 muỗng nước cốt chanh với 3 muỗng mật ong, sau đó thấm hỗn hợp bằng bông và thoa lên vùng da mụn khoảng 15 phút rồi rửa sạch. Nên dùng nước cốt chanh tươi và thực hiện tối đa 2 lần mỗi tuần để tránh kích ứng.

Mặt nạ mật ong và trứng gà

Lòng đỏ trứng gà chứa nhiều vitamin A giúp thúc đẩy tái tạo tế bào da và hỗ trợ quá trình lành thương do mụn.

Cách làm: đánh tan một lòng đỏ trứng gà rồi trộn với 3 thìa mật ong, thoa hỗn hợp lên da và giữ khoảng 20 phút trước khi rửa sạch. Phương pháp này có thể áp dụng 1-2 lần mỗi tuần.

Mặt nạ mật ong và cà chua

Cà chua chứa acid tự nhiên giúp làm sạch da, hỗ trợ tẩy tế bào chết và thu nhỏ lỗ chân lông, đồng thời cung cấp độ ẩm cho da.

Cách thực hiện: xay nhuyễn một quả cà chua đã bỏ vỏ và hạt, trộn với 3 thìa mật ong rồi thoa lên da trong khoảng 20 phút. Nên sử dụng tối đa 2 lần mỗi tuần và chú ý bảo vệ da khi tiếp xúc với ánh nắng vì cà chua có hàm lượng acid cao.

Mặt nạ mật ong và sữa chua không đường

Sữa chua chứa lợi khuẩn và acid lactic tự nhiên, có thể hỗ trợ giảm viêm, tẩy tế bào chết nhẹ và kích thích sản sinh collagen.

Cách làm: trộn 3 thìa sữa chua không đường, tách béo với 2 thìa mật ong. Làm sạch da, để khô tự nhiên rồi thoa hỗn hợp lên da trong 20 phút và rửa lại bằng nước. Có thể áp dụng khoảng 3 lần mỗi tuần.

Mặt nạ mật ong và bột trà xanh

Bột trà xanh chứa EGCG - hoạt chất thuộc nhóm catechin có khả năng giảm viêm và hạn chế hình thành sẹo do mụn.

Cách làm: trộn 2 thìa bột trà xanh nguyên chất với 3 thìa mật ong, thoa hỗn hợp lên da và massage nhẹ trước khi giữ trên da khoảng 20 phút rồi rửa sạch. Nên sử dụng 3 lần mỗi tuần.

Mặt nạ mật ong và chuối chín

Chuối chín chứa chất chống oxy hóa như lutein và một lượng kẽm tự nhiên, giúp bảo vệ da và hỗ trợ giảm mụn viêm.

Cách làm: xay nhuyễn một quả chuối chín, trộn với 3 thìa mật ong rồi thoa lên da trong 20 phút. Phương pháp này có thể áp dụng khoảng 3 lần mỗi tuần và nên duy trì liên tục trong vài tháng để thấy hiệu quả rõ hơn.

Mặt nạ mật ong và đường nâu

Đường nâu có thể hỗ trợ tẩy tế bào chết tự nhiên nhờ cấu trúc hạt mịn, giúp làm sạch da nhẹ nhàng.

Cách thực hiện: trộn 3 thìa mật ong với 1 thìa đường nâu đã nghiền nhỏ, thoa lên da và massage nhẹ khoảng 2 phút, sau đó giữ thêm 10 phút rồi rửa sạch. Chỉ nên áp dụng 2 lần mỗi tuần và tránh chà xát mạnh để hạn chế tổn thương da.

Lưu ý khi sử dụng mặt nạ mật ong

Nên chọn mật ong nguyên chất, có nguồn gốc rõ ràng và thử phản ứng trên vùng da nhỏ trước khi sử dụng để tránh dị ứng. Trong quá trình chăm sóc da, cần duy trì vệ sinh da mặt, rửa mặt 2 lần mỗi ngày, tẩy da chết định kỳ và bảo vệ da khi ra ngoài bằng kem chống nắng, khẩu trang hoặc các biện pháp che chắn khác.

Mặt nạ mật ong chỉ mang tính hỗ trợ chăm sóc da, không thay thế các phương pháp điều trị mụn theo chỉ định y khoa khi tình trạng mụn nặng hoặc kéo dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
