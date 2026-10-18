Lần hiếm hoi Đỗ Mỹ Linh diện suit phong cách menswear ấn tượng

Chủ nhật, 13:08 18/10/2026 | Đẹp
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GĐXH - Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng với bộ suit phong cách menswear cá tính. Cô mang đến vẻ đẹp chững chạc và hiện đại, kết hợp giữa sự mạnh mẽ và dịu dàng.

Lần hiếm hoi Đỗ Mỹ Linh diện suit phong cách menswear ấn tượng - Ảnh 1.H'Hen Niê phong cách menswear cực cá tính trong bộ ảnh 'đạp gió'

GĐXH - H'Hen Niê diện trang phục menswear (quần áo nam) truyền tải thông điệp về một phụ nữ độc lập, luôn biết chuyển hóa suy nghĩ thành năng lượng phát triển bản thân.

Đỗ Mỹ Linh diện suit phong cách menswear ấn tượng trong năm 2026 - Ảnh 1.

Trong loạt ảnh mới, Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng với phong cách menswear - trang phục mang cảm hứng từ thời trang nam. Hoa hậu Việt Nam 2016 đơn giản lựa chọn kiểu dáng blazer dài, kết hợp áo sơ mi và quần suông ống rộng. 

Đỗ Mỹ Linh diện suit phong cách menswear ấn tượng trong năm 2026 - Ảnh 2.

Đỗ Mỹ Linh lựa chọn blazer phong cách phối sơ mi tinh tế, dung hòa nét mạnh mẽ của trang phục nam với vẻ ngoài mềm mại.

Đỗ Mỹ Linh diện suit phong cách menswear ấn tượng trong năm 2026 - Ảnh 3.

Bà mẹ 2 cọn mặc sơ mi sáng màu có độ xuyên suốt nhẹ nhàng. Lớp vải mỏng nhẹ bên dưới blazer tưởng chừng tương phản nhưng lại góp phần tạo nên phong cách hiện đại, cá tính. 

Đỗ Mỹ Linh diện suit phong cách menswear ấn tượng trong năm 2026 - Ảnh 4.

Về phụ kiện, Đỗ Mỹ Linh sử dụng hoa tai nhỏ làm điểm nhấn. Với phong cách này, cô gần như tiết chế trang sức nhằm tập trung vào trang phục. Cùng với layout trang điểm mày, mắt tự nhiên, màu son nhẹ tiếp tục giữ sự hài hòa cho diện mạo.

Đỗ Mỹ Linh diện suit phong cách menswear ấn tượng trong năm 2026 - Ảnh 5.

Có thể nói, phong cách menswear lần này mang đến cho Đỗ Mỹ Linh vẻ chững chạc, hiện đại mà vẫn giữ được nét đẹp duyên dáng, thanh lịch vốn gắn liền với cô nhiều năm qua.

 

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