Đỗ Mỹ Linh gây chú ý với set đồ tiền tỷ khi đi hẹn hò

1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi U40, Ngọc Trinh vẫn duy trì phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm đặc trưng. Bộ ảnh mới với thiết kế chấm bi đen trắng là một ví dụ thú vị cho cách cô lựa chọn trang phục: không cần quá nhiều màu sắc hay phụ kiện nhưng vẫn tạo được điểm nhấn mạnh về thị giác.