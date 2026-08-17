Đỗ Mỹ Linh gây chú ý với set đồ tiền tỷ khi đi hẹn hò

Thứ hai, 15:37 17/08/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng với set đồ tiền tỷ trong buổi hẹn hò cùng ông xã. Cô chọn đầm ren, phụ kiện hàng hiệu và phong cách nữ tính, thu hút mọi ánh nhìn.

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý với set đồ tiền tỷ khi đi hẹn hò - Ảnh 1.Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi diện đầm đen kinh điển

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh thu hút mọi ánh nhìn với chiếc đầm đen kinh điển. Phong cách thanh lịch và tinh tế của nàng hậu khiến cô trở thành tâm điểm chú ý trong không gian nghệ thuật.

Đỗ Mỹ Linh tỏa sáng với set đồ tiền tỷ đi hẹn hò , phong cách thời trang 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi đăng tải trên Instagram loạt ảnh diện đầm ren dáng ôm, khoe body sau thời gian hạn chế hoạt động showbiz. Người đẹp sinh năm 1996 giữ phong cách trang điểm và làm tóc đơn giản, tập trung vào các món phụ kiện hàng hiệu. 

Đỗ Mỹ Linh tỏa sáng với set đồ tiền tỷ đi hẹn hò , phong cách thời trang 2026 - Ảnh 2.

Được biết mẫu đầm nàng hậu diện là mẫu Brown Floral Lace Midi Dress của Self-Portrait - thiết kế với chất liệu ren hoa màu nâu chocolate, nhấn ở phần eo, tạo vẻ nữ tính. Mẫu đầm có giá niêm yết 420 bảng Anh, tương đương khoảng 15 triệu đồng.

Đỗ Mỹ Linh tỏa sáng với set đồ tiền tỷ đi hẹn hò , phong cách thời trang 2026 - Ảnh 3.

Bà xã Chủ tịch Đỗ Vinh Quang kết hợp túi Capucines Mini màu Gold River của Louis Vuitton. Thiết kế dòng cao cấp làm từ da trăn, lót da dê và sử dụng phần cứng màu vàng. Theo giá niêm yết tại thị trường UAE, túi có giá 37.000 AED, tương đương khoảng 265 triệu đồng, đã gồm thuế.

Đỗ Mỹ Linh tỏa sáng với set đồ tiền tỷ đi hẹn hò , phong cách thời trang 2026 - Ảnh 4.

Mỹ Linh đeo Vintage Alhambra pendant của Van Cleef & Arpels, làm từ vàng trắng 18K phủ rhodium. Mẫu vòng cổ lấy cảm hứng từ hình cỏ bốn lá - biểu tượng may mắn đặc trưng của dòng Alhambra - được hãng niêm yết 126,5 triệu đồng. Ảnh: Van Cleef & Arpels

Đỗ Mỹ Linh tỏa sáng với set đồ tiền tỷ đi hẹn hò , phong cách thời trang 2026 - Ảnh 5.

Hoa hậu Việt Nam 2016 hoàn thiện outfit bằng đôi hoa tai Chanel đính pha lê và ngọc trai. Mẫu phụ kiện từng được bán lại trên thị trường với giá khoảng 700 euro, tương đương 21,5 triệu đồng.

Đỗ Mỹ Linh tỏa sáng với set đồ tiền tỷ đi hẹn hò , phong cách thời trang 2026 - Ảnh 6.

Sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh vẫn duy trì phong cách thời trang nữ tính, ưu tiên những thiết kế tôn dáng và phụ kiện cao cấp khi xuất hiện bên chồng hoặc tại các sự kiện trước công chúng.

 

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