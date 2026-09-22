Con gái Đỗ Mỹ Linh diện váy 20 triệu đồng gây chú ý

Nhóc tì gây chú ý với chiếc đầm màu hồng phấn thuộc dòng váy trẻ em của Fendi, mang phom balloon bồng nhẹ, được may bằng poplin cotton màu hồng, kết hợp cổ áo organza trắng. Điểm nhấn của váy là túi ngực nhỏ thêu logo Fendi, hàng cúc phía trước và phần eo có chun. Sản phẩm được sản xuất tại Italy, sử dụng cotton, lụa và các chi tiết từ xà cừ. Mẫu đầm này có giá 790 USD (hơn 20 triệu đồng).