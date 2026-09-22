Con gái Đỗ Mỹ Linh diện váy 20 triệu đồng gây chú ý

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GĐXH - Bé Titi, con gái Đỗ Mỹ Linh, gây chú ý với chiếc váy hiệu Fendi 20 triệu đồng khi xem bóng đá. Nhiều khán giả khen ngợi vẻ đáng yêu và biểu cảm ngộ nghĩnh của cô bé.

Con gái Đỗ Mỹ Linh diện váy 20 triệu đồng gây chú ý - Ảnh 1.Con gái Đỗ Mỹ Linh đi biển cùng anh chị họ

GĐXH - Con gái Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi được doanh nhân Đỗ Quang Vinh đưa đi nghỉ mát. Biểu cảm của em bé khiến khán giả cảm thấy đáng yêu.

Con gái Đỗ Mỹ Linh nổi bật với váy hiệu 20 triệu đồng tại sân hàng Đẫy - Ảnh 1.

Mới đây, bé Titi - con gái hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang được khen ngộ nghĩnh đáng yêu khi diện chiếc đầm hàng hiệu xa xỉ cùng bố mẹ xem bóng đá trên sân Hàng Đẫy.

Con gái Đỗ Mỹ Linh nổi bật với váy hiệu 20 triệu đồng tại sân hàng Đẫy - Ảnh 2.
Con gái Đỗ Mỹ Linh nổi bật với váy hiệu 20 triệu đồng tại sân hàng Đẫy - Ảnh 3.

Nhóc tì gây chú ý với chiếc đầm màu hồng phấn thuộc dòng váy trẻ em của Fendi, mang phom balloon bồng nhẹ, được may bằng poplin cotton màu hồng, kết hợp cổ áo organza trắng. Điểm nhấn của váy là túi ngực nhỏ thêu logo Fendi, hàng cúc phía trước và phần eo có chun. Sản phẩm được sản xuất tại Italy, sử dụng cotton, lụa và các chi tiết từ xà cừ. Mẫu đầm này có giá 790 USD (hơn 20 triệu đồng). 

Con gái Đỗ Mỹ Linh nổi bật với váy hiệu 20 triệu đồng tại sân hàng Đẫy - Ảnh 4.
Con gái Đỗ Mỹ Linh nổi bật với váy hiệu 20 triệu đồng tại sân hàng Đẫy - Ảnh 5.

Trong những video ghi trên sân, con gái Đỗ Mỹ Linh liên tục gây chú ý bởi những biểu cảm ngộ nghĩnh. Nhiều khán giả nhận xét Titi càng lớn càng xinh xắn, có vẻ ngoài lém lỉnh, đáng yêu.

Con gái Đỗ Mỹ Linh nổi bật với váy hiệu 20 triệu đồng tại sân hàng Đẫy - Ảnh 6.
Con gái Đỗ Mỹ Linh nổi bật với váy hiệu 20 triệu đồng tại sân hàng Đẫy - Ảnh 7.
Con gái Đỗ Mỹ Linh nổi bật với váy hiệu 20 triệu đồng tại sân hàng Đẫy - Ảnh 8.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Titi diện trang phục hàng hiệu xa xỉ. Trước đó, Đỗ Mỹ Linh thường lựa chọn những bộ quần áo có kiểu dáng đơn giản, giá bình dân cho con gái. Tủ đồ của nhóc tì chủ yếu là những thiết kế trẻ trung, dễ mặc, phù hợp với các hoạt động thường ngày.

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