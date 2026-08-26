Diện mạo ngỡ ngàng của Đỗ Mỹ Linh
GĐXH - Tái xuất sau thời gian sinh con, Đỗ Mỹ Linh thu hút chú ý mỗi khi xuất hiện với diện mạo 'đơn giản mà sang'.
Đỗ Mỹ Linh sau một thời gian kín tiếng vì sinh em bé, gần đây cô đã xuất hiện nhiều hơn trong các sự kiện giải trí gây chú ý. Mới đây nhất, nàng hậu sinh năm 1996 đăng tải hình ảnh diện đầm đen sang trọng được nhiều khán giả nhận xét dù tròn trịa nhưng lại đằm thắm hơn xưa.
Bộ trang phục lần này của Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch quen thuộc. Điểm hút mắt nhất là chi tiết nơ màu xanh pastel quá khổ đặt bất đối xứng ở eo. Trên nền trang phục đen tối giản, chiếc nhẫn vừa tạo ra độ tương phản màu sắc, vừa giúp nhấn vòng eo và tạo hiệu ứng thị giác.
Có thể thấy từ sau khi sinh con thứ hai, Đỗ Mỹ Linh luôn khai thác vẻ quyến rũ chừng mực qua set đồ tối giản, đơn sắc với kiểu dáng sang trọng và có điểm nhấn nhẹ nhàng, khắc họa hình ảnh quý cô thượng lưu.
Một số outfit đơn giản mà sang trọng Đỗ Mỹ Linh diện mới đây:
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