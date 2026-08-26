Diện mạo ngỡ ngàng của Đỗ Mỹ Linh

Thứ tư, 14:32 26/08/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tái xuất sau thời gian sinh con, Đỗ Mỹ Linh thu hút chú ý mỗi khi xuất hiện với diện mạo 'đơn giản mà sang'.

Đỗ Mỹ Linh Tái xuất với Diện mạo quyến rũ và sang trọng sau sinh - Ảnh 1.Chồng Đỗ Mỹ Linh có động thái gây chú ý

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm “Cõng điện lên bản”, cô lần nữa trở lại bản Cu Vai để "Gieo mầm tri thức" cho các em nhỏ nơi đây. Ngay lập tức, doanh nhân Đỗ Vinh Quang đã có động thái gây chú ý nhắn gửi đến vợ.

Đỗ Mỹ Linh sau một thời gian kín tiếng vì sinh em bé, gần đây cô đã xuất hiện nhiều hơn trong các sự kiện giải trí gây chú ý. Mới đây nhất, nàng hậu sinh năm 1996 đăng tải hình ảnh diện đầm đen sang trọng được nhiều khán giả nhận xét dù tròn trịa nhưng lại đằm thắm hơn xưa.

Bộ trang phục lần này của Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch quen thuộc. Điểm hút mắt nhất là chi tiết nơ màu xanh pastel quá khổ đặt bất đối xứng ở eo. Trên nền trang phục đen tối giản, chiếc nhẫn vừa tạo ra độ tương phản màu sắc, vừa giúp nhấn vòng eo và tạo hiệu ứng thị giác.

Có thể thấy từ sau khi sinh con thứ hai, Đỗ Mỹ Linh luôn khai thác vẻ quyến rũ chừng mực qua set đồ tối giản, đơn sắc với kiểu dáng sang trọng và có điểm nhấn nhẹ nhàng, khắc họa hình ảnh quý cô thượng lưu.

Một số outfit đơn giản mà sang trọng Đỗ Mỹ Linh diện mới đây:

Đỗ Mỹ Linh Tái xuất với Diện mạo quyến rũ và sang trọng sau sinh - Ảnh 2.

Đỗ Mỹ Linh Tái xuất với Diện mạo quyến rũ và sang trọng sau sinh - Ảnh 3.

Đỗ Mỹ Linh Tái xuất với Diện mạo quyến rũ và sang trọng sau sinh - Ảnh 4.

Đỗ Mỹ Linh Tái xuất với Diện mạo quyến rũ và sang trọng sau sinh - Ảnh 5.

Đỗ Mỹ Linh Tái xuất với Diện mạo quyến rũ và sang trọng sau sinh - Ảnh 6.
Đỗ Mỹ Linh Tái xuất với Diện mạo quyến rũ và sang trọng sau sinh - Ảnh 7.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tuổi 45 của Đỗ Thị Hải Yến

Tuổi 45 của Đỗ Thị Hải Yến

Đẹp -

GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến đang gây chú ý với vai Hoàng hậu họ Dương trong "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh". Ở trên phim hay đời thực, nữ diễn viên 8X vẫn giữ nét đẹp thanh khiết, thu hút mọi ánh nhìn.

Hà Kiều Anh ở Ý

Hà Kiều Anh ở Ý

Thời trang -

GĐXH - Hà Kiều Anh kết thúc mùa hè tươi đẹp với bộ ảnh giống "nàng thơ" ở Ý. Điều đáng chú ý là nhan sắc tươi trẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Lọ Lem nhà MC Quyền Linh khiến bao người xao xuyến

Lọ Lem nhà MC Quyền Linh khiến bao người xao xuyến

Đẹp -

GĐXH - Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh, gây chú ý với visual tuổi đôi mươi ngày càng thăng hạng. Đôi mắt to, làn da rạng rỡ và phong cách dịu dàng, trang điểm tự nhiên khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.