Lạng Sơn: Kết đắng cho tài xế ô tô đi kiểu 'khôn lỏi', vượt ẩu trên Quốc lộ 1
GĐXH - Từ đoạn video do người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô con mang biển kiểm soát Hà Nội về hành vi vượt xe trái quy định trên Quốc lộ 1.
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về việc tiếp nhận, xác minh và xử lý triệt để các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được người dân phản ánh thông qua mạng xã hội, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Tổ Trung tâm thuộc Trạm CSGT Tùng Diễn vào cuộc điều tra làm rõ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/6/2026, tổ công tác đã tiến hành gửi thông báo mời ông N.Đ.T (SN 1985, trú tại phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng), là người điều khiển xe ô tô con biển kiểm soát 29A-822.xx, đến làm việc theo nội dung phản ánh.
Trước những hình ảnh chứng cứ rõ ràng từ clip phản ánh, ông T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Cụ thể, vào hồi 15 giờ 08 phút ngày 22/3/2026, tại đoạn Km40+425 trên tuyến Quốc lộ 1, do thiếu kiên nhẫn và muốn đi nhanh, tài xế này đã lái xe kiểu "khôn lỏi", không chấp hành việc xếp hàng lần lượt theo dòng phương tiện mà tăng tốc, lấn làn để "Vượt xe trong những trường hợp không được vượt".
Tài xế ô tô đi kiểu 'khôn lỏi', vượt ẩu trên Quốc lộ 1. Video: Cục CSGT
Trạm CSGT Tùng Diễn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi nguy hiểm nêu trên. Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, tài xế T. sẽ phải đối mặt với mức xử phạt tiền rất nặng, dao động từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. Bên cạnh đó, tài xế này còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là trừ 02 điểm trên Giấy phép lái xe.
Theo đánh giá của lực lượng chức năng, thời gian qua trên các tuyến quốc lộ, cao tốc thường xuyên xuất hiện tình trạng một số tài xế vô ý thức, chạy xe theo kiểu ích kỷ, chen lấn làn khi xảy ra ùn ứ. Nhiều trường hợp "khôn lỏi" kiểu này đã bị các phương tiện đi đúng chiều ép phải lùi xe một đoạn dài, hoặc gây ra các vụ va chạm giao thông nghiêm trọng nhưng nhiều lái xe vẫn chưa rút ra bài học kinh nghiệm.
Trong thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì việc tiếp nhận, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông được người dân cung cấp qua các kênh thông tin, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.
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