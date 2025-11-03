Lào Cai: Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang máy ô tô, một đối tượng bị khởi tố
GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Trần Mạnh Tưởng (SN 1976) đã chia nhỏ ma túy thành 7 gói nhỏ rồi cất giấu dưới nắp capo (trong khoang máy) của xe ô tô...
Ngày 3/11/2025, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Mạnh Tưởng (SN 1976, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 23/10, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Yên Bái triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt quả tang đối tượng Trần Mạnh Tưởng.
Tại thời điểm bị bắt, Tưởng đang điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Honda CR-V mang biển kiểm soát 30F-299.4x trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.
Để qua mắt lực lượng chức năng, Tưởng đã chia nhỏ thành 7 gói nhỏ, sau đó cất giấu dưới nắp capo (trong khoang máy) của xe ô tô. Ngoài ra, tại sàn dưới hàng ghế sau của xe, tổ công tác cũng thu giữ thêm 0,1 gam methamphetamine dạng viên nén.
Kết quả cân xác định tổng khối lượng vật chứng thu giữ là 675,97 gam, tương đương với gần 2 bánh heroin.
Đến ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Mạnh Tưởng.
Vụ việc cho thấy tội phạm ma túy ngày càng manh động và sử dụng các thủ đoạn ngụy trang, cất giấu tinh vi, lợi dụng phương tiện giao thông cá nhân để vận chuyển ma túy với số lượng lớn.
Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Đối tượng Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, tại Hải Phòng) phạm tội trộm cắp và bị bắt giữ, tạm giam từ năm 1994. Tuy nhiên, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú, Toàn lẩn trốn vào Nam và sau 3 thập kỷ thì sa lưới.
Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữPháp luật - 5 giờ trước
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người dân.
Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàngPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.
Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm ZaloPháp luật - 13 giờ trước
3 thanh niên ở Đà Nẵng có hành vi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của người khác lên các nhóm Zalo có nhiều thành viên tham gia, vừa bị xử phạt.
Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy HưngPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Từ hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Hà Nội đã nhanh chóng truy tìm, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế xe ôm công nghệ có hành vi chở quá số người, cả người lái và người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.
Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà NẵngPháp luật - 1 ngày trước
Ngày 2/11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã mời làm việc và lập hồ sơ xử lý một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc ‘cụ bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lũ’.
Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Theo luật sư, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện án phạt nặng nhất 20 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"Pháp luật - 2 ngày trước
Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.
Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hòPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Do nợ nần, Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999) đã lập tài khoản ảo trên ứng dụng hẹn hò, mạo danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ "bạn trai", sau khi có thông tin của nạn nhân, Thảo tự ý đăng ký và vay tiền tín dụng, chiếm đoạt tài sản.
Người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâuPháp luật - 2 ngày trước
Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc bé trai 18 tháng tuổi bị mẹ ruột ném xuống giếng sâu.
Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảoPháp luật
GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.