Lào Cai: Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang máy ô tô, một đối tượng bị khởi tố

Ngày 3/11/2025, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Mạnh Tưởng (SN 1976, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 23/10, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Yên Bái triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt quả tang đối tượng Trần Mạnh Tưởng.

Đối tượng Trần Mạnh Tưởng cùng số heroin bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Tại thời điểm bị bắt, Tưởng đang điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Honda CR-V mang biển kiểm soát 30F-299.4x trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Tưởng đã chia nhỏ thành 7 gói nhỏ, sau đó cất giấu dưới nắp capo (trong khoang máy) của xe ô tô. Ngoài ra, tại sàn dưới hàng ghế sau của xe, tổ công tác cũng thu giữ thêm 0,1 gam methamphetamine dạng viên nén.

Kết quả cân xác định tổng khối lượng vật chứng thu giữ là 675,97 gam, tương đương với gần 2 bánh heroin.

Vật chứng bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Đến ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Mạnh Tưởng.

Vụ việc cho thấy tội phạm ma túy ngày càng manh động và sử dụng các thủ đoạn ngụy trang, cất giấu tinh vi, lợi dụng phương tiện giao thông cá nhân để vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.