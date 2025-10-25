Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, 'quậy phá' trên quốc lộ

Ngày 25/10, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa ra quyết định xử phạt tài xế lái xe đầu kéo Đỗ Văn T., 35 tuổi, trú tại xã Phú Thái, TP Hải Phòng 59,9 triệu đồng.

Tài xế T. bị xử lý bằng các biện pháp hành chính cho các lỗi vi phạm gồm: Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe; Vượt xe trong trường hợp không được vượt; Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và nghiêm trọng nhất là Điều khiển xe khi trong cơ thể có chất ma túy.

Ngoài ra, tài xế T. bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước Giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Tài xế xe đầu 'diễn xiếc' trên quốc lộ 39 bị xử phạt gần 60 triệu đồng, tước giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 16/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh xe đầu kéo biển số 15C-015.xx kéo theo sơmi rơ-mooc biển số 15R-056.xx có dấu hiệu "diễn xiếc" trên đường. Chiếc xe liên tục lạng lách, vượt ẩu và đỉnh điểm là hành vi vượt đèn đỏ tại ngã tư.

Hành vi coi thường pháp luật và tính mạng người khác này được xác định xảy ra tại Km46+100 đến Km46+600, Quốc lộ 39 (xã Long Hưng) và ngã tư đèn tín hiệu giao thông tuyến ĐT468 (xã Thần Khê), tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Trạm CSGT Cầu Nghìn (Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên) đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ phương tiện trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH kinh doanh vận tải H. P. (TP Hải Phòng) và người điều khiển xe vào thời điểm đó là anh Đỗ Văn T.

Đến ngày 19/9/2025, trong quá trình tuần tra, Tổ công tác Trạm CSGT Cầu Nghìn đã phát hiện chiếc xe đầu kéo nói trên đang lưu thông tại địa bàn xã Quỳnh Phụ (tỉnh Hưng Yên) nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Nam tài xế tại cơ quan công an. Ảnh: Cục CSGT

Tại chốt kiểm tra, lái xe Đỗ Văn T. đã thừa nhận mình chính là người điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm vào chiều 16/9 như video người dân đã ghi lại. Tổ công tác đã phối hợp với Công an và Trạm Y tế xã Long Hưng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế T. không có nồng độ cồn trong hơi thở, nhưng lại dương tính với ma túy.

Lực lượng CSGT đã lập tức phối hợp với công an các xã liên quan thu thập dữ liệu camera an ninh, trích xuất camera hành trình trong cabin xe, đồng thời lập biên bản làm việc có sự chứng kiến của người dân và chính quyền địa phương.

Ban đầu, vụ việc được chuyển tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để xem xét dấu hiệu hình sự. Tuy nhiên, sau khi điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an xã Long Hưng và Viện kiểm sát nhân dân khu vực VIII đã thống nhất xác định hành vi của Đỗ Văn T. không cấu thành tội phạm “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt, người điều khiển bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng và điều khiển xe khi trong cơ thể có chất ma túy, phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng.