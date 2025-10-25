Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, 'quậy phá' trên quốc lộ
GĐXH - Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, liên tục lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 39, đã bị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hưng Yên) xử phạt gần 60 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe.
Ngày 25/10, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa ra quyết định xử phạt tài xế lái xe đầu kéo Đỗ Văn T., 35 tuổi, trú tại xã Phú Thái, TP Hải Phòng 59,9 triệu đồng.
Tài xế T. bị xử lý bằng các biện pháp hành chính cho các lỗi vi phạm gồm: Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe; Vượt xe trong trường hợp không được vượt; Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và nghiêm trọng nhất là Điều khiển xe khi trong cơ thể có chất ma túy.
Ngoài ra, tài xế T. bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước Giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.
Tài xế xe đầu 'diễn xiếc' trên quốc lộ 39 bị xử phạt gần 60 triệu đồng, tước giấy phép lái xe.
Trước đó, ngày 16/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh xe đầu kéo biển số 15C-015.xx kéo theo sơmi rơ-mooc biển số 15R-056.xx có dấu hiệu "diễn xiếc" trên đường. Chiếc xe liên tục lạng lách, vượt ẩu và đỉnh điểm là hành vi vượt đèn đỏ tại ngã tư.
Hành vi coi thường pháp luật và tính mạng người khác này được xác định xảy ra tại Km46+100 đến Km46+600, Quốc lộ 39 (xã Long Hưng) và ngã tư đèn tín hiệu giao thông tuyến ĐT468 (xã Thần Khê), tỉnh Hưng Yên.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Trạm CSGT Cầu Nghìn (Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên) đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ phương tiện trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH kinh doanh vận tải H. P. (TP Hải Phòng) và người điều khiển xe vào thời điểm đó là anh Đỗ Văn T.
Đến ngày 19/9/2025, trong quá trình tuần tra, Tổ công tác Trạm CSGT Cầu Nghìn đã phát hiện chiếc xe đầu kéo nói trên đang lưu thông tại địa bàn xã Quỳnh Phụ (tỉnh Hưng Yên) nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.
Tại chốt kiểm tra, lái xe Đỗ Văn T. đã thừa nhận mình chính là người điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm vào chiều 16/9 như video người dân đã ghi lại. Tổ công tác đã phối hợp với Công an và Trạm Y tế xã Long Hưng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế.
Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế T. không có nồng độ cồn trong hơi thở, nhưng lại dương tính với ma túy.
Lực lượng CSGT đã lập tức phối hợp với công an các xã liên quan thu thập dữ liệu camera an ninh, trích xuất camera hành trình trong cabin xe, đồng thời lập biên bản làm việc có sự chứng kiến của người dân và chính quyền địa phương.
Ban đầu, vụ việc được chuyển tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để xem xét dấu hiệu hình sự. Tuy nhiên, sau khi điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an xã Long Hưng và Viện kiểm sát nhân dân khu vực VIII đã thống nhất xác định hành vi của Đỗ Văn T. không cấu thành tội phạm “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Theo Nghị định 168/2024, hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt, người điều khiển bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng và điều khiển xe khi trong cơ thể có chất ma túy, phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng.
Bất ngờ lời khai của chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”Pháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Anh Điệp (chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”) khai nhận, bản thân đăng tải các clip lên mạng có nội dung xúc phạm người dân miền Nam nhằm câu like, câu view và để nổi tiếng.
Bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi mua bán pháo hoa qua mạng xã hộiPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua pháo hoa dịp Tết Nguyên đán, Khoa giả danh đại lý bán pháo hoa qua mạng xã hội, lừa đảo nhiều người trên khắp cả nước, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Công an TPHCM bắt khẩn cấp TikToker Lê Anh ĐiệpPháp luật - 12 giờ trước
Công an TPHCM đã bắt TikToker Lê Anh Điệp, chủ tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” do đăng tải clip có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
Ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổiPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Đối tượng liên hệ qua Zalo để đặt hàng trăm triệu tiền hàng của một người kinh doanh 70 tuổi rồi chỉnh sửa hình ảnh giao dịch chuyển tiền giả để đe dọa, lừa đảo tiền từ nạn nhân.
Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời tước dao, khống chế nam thanh niên có ý định tự tử trên cầu Chương DươngPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát 113 - Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng tước vũ khí, khống chế an toàn nam thanh niên cầm dao đe dọa người đi đường, có ý định tự tử trên cầu Chương Dương.
Đối tượng định ném trẻ sơ sinh, cầm dao đâm nữ điều dưỡng khai gì tại cơ quan công an?Pháp luật - 20 giờ trước
Bàn Văn Vỹ khai nhận, do cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức và nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi nên đã bức xúc, mất kiểm soát, dẫn đến hành vi bột phát.
Phá đường dây sản xuất hàng chục nghìn chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếngPháp luật - 21 giờ trước
Các đối tượng trong đường dây do Thơ và Hiền cầm đầu đã tự học hỏi, tạo ra công thức pha chế nước hoa rồi giả các thương hiệu lớn bán ra thị trường.
Xử phạt nhóm thanh niên 'đầu trần', đu bám theo xe chở phạm nhân ở Hà NộiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên phố Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), gây mất trật tự, an toàn giao thông, bức xúc trong dư luận.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có vỏ bọc tinh viPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Để tránh truy nã của cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Quyết trốn sang Lào, thay tên đổi họ rồi ở đây nhiều năm trời.
Hà Nội: Siết chặt an toàn đường sắt Bắc - Nam, kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trước tình hình tai nạn đường sắt diễn biến phức tạp, Công an TP Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm siết chặt an toàn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Lực lượng chức năng không chỉ xử lý người dân vi phạm mà còn kiểm tra nồng độ cồn đột xuất đối với nhân viên gác chắn tàu.
Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 đối diện án phạt nào khi đưa hối lộ 8 tỷ đồng?Pháp luật
GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, ca sĩ Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 có thể phải chịu mức án nặng với tội danh đưa hối lộ.