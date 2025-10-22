28 đối tượng tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật trong homestay
Ngày 22/10, Công an xã Măng Đen (Quảng Ngãi) cho biết vừa đấu tranh, triệt phá một “tiệc sinh nhật” có 28 đối tượng sử dụng ma túy trong homestay.
Trước đó ngày 19/10, Công an xã Măng Đen phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra hành chính Homestay “Đ.X.P”, thuộc thôn Kon Tu Răng, xã Măng Đen. Vào thời điểm kiểm tra, nơi đây đang có 30 nam, nữ thanh niên đang có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Tổ công tác đã khống chế, khám xét và đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh ma túy có 28 đối tượng dương tính với các chất ma túy.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều viên nén màu hồng và viên nén màu vàng, chất tinh thể trắng (nghi là ma túy) cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.
Đối tượng N.V.Đ khai nhận số viên nén trên là ma túy do đối tượng mang theo để sử dụng cùng bạn bè trong tiệc sinh nhật của mình tại Homestay “Đ.X.P”. Các đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước thành tích trên, Thường trực Đảng ủy, UBND xã Măng Đen đã khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an xã Măng Đen và 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phát hiện, đấu tranh, xử lý vụ việc tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.
