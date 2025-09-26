Chặn đứng đường dây buôn ma túy giấu trong thùng sữa 'bay' từ Pháp về Việt Nam

Ngày 26/9, Công an Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không, bắt giữ 2 đối tượng, thu 21kg Ketamin cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan chức năng giám định tang vật.

Theo điều tra, các đối tượng đã ngụy trang ma túy trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo gửi từ châu Âu về Việt Nam. Sau khi thông quan, hàng được chuyển về Nghệ An để phân loại, đóng gói rồi đưa đi tiêu thụ trong nước.

Tháng 8/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện Hồ Quang Anh (SN 2003, trú xã Quỳnh Sơn) và Lô Thị Ánh Tuyết (SN 2007, trú xã Sơn Lâm) nằm trong đường dây này.

Ngày 12/9, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai bắt giữ. Tại công viên phường Trường Vinh, Hồ Quang Anh bị bắt quả tang khi đang nhận thùng xốp chứa 4kg Ketamin. Cùng thời điểm, tại một nhà nghỉ ở phường Vinh Hưng, Lô Thị Ánh Tuyết cũng bị bắt giữ.

Số ma túy được ngụy trang, bỏ trong các hộp sữa.

Mở rộng khám xét, công an thu giữ thêm 34 hộp sữa chứa 17kg Ketamin được cất giấu tại nhà chị gái đối tượng Tuyết. Tổng cộng tang vật thu giữ là 21kg ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận được chỉ đạo từ một đối tượng cầm đầu đang ở nước ngoài. Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.