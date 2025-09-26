Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Chặn đứng đường dây buôn ma túy giấu trong thùng sữa 'bay' từ Pháp về Việt Nam

Thứ sáu, 10:50 26/09/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa một đường dây buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam, thu giữ 21kg Ketamin được ngụy trang trong thùng sữa.

Ngày 26/9, Công an Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không, bắt giữ 2 đối tượng, thu 21kg Ketamin cùng nhiều tang vật liên quan.

Ma túy giấu trong thùng sữa từ Pháp về Việt Nam bị Triệt phá - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng giám định tang vật.

Theo điều tra, các đối tượng đã ngụy trang ma túy trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo gửi từ châu Âu về Việt Nam. Sau khi thông quan, hàng được chuyển về Nghệ An để phân loại, đóng gói rồi đưa đi tiêu thụ trong nước.

Tháng 8/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện Hồ Quang Anh (SN 2003, trú xã Quỳnh Sơn) và Lô Thị Ánh Tuyết (SN 2007, trú xã Sơn Lâm) nằm trong đường dây này.

Ngày 12/9, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai bắt giữ. Tại công viên phường Trường Vinh, Hồ Quang Anh bị bắt quả tang khi đang nhận thùng xốp chứa 4kg Ketamin. Cùng thời điểm, tại một nhà nghỉ ở phường Vinh Hưng, Lô Thị Ánh Tuyết cũng bị bắt giữ.

Ma túy giấu trong thùng sữa từ Pháp về Việt Nam bị Triệt phá - Ảnh 2.

Số ma túy được ngụy trang, bỏ trong các hộp sữa.

Mở rộng khám xét, công an thu giữ thêm 34 hộp sữa chứa 17kg Ketamin được cất giấu tại nhà chị gái đối tượng Tuyết. Tổng cộng tang vật thu giữ là 21kg ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận được chỉ đạo từ một đối tượng cầm đầu đang ở nước ngoài. Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ma túy giấu trong thùng sữa từ Pháp về Việt Nam bị Triệt phá - Ảnh 3.Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook

GĐXH - Lập tài khoản ảo, rao bán "cỏ Mỹ", ship hàng tận nơi, nhóm thanh niên tuổi đời từ 17 - 19 vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ, thu 2kg ma túy cùng nhiều tang vật.

Vũ Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook

Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook

Nhóm thanh niên bỏ game rủ nhau vào nhà nghỉ chơi ma túy: Cú trượt dài của tuổi trẻ

Nhóm thanh niên bỏ game rủ nhau vào nhà nghỉ chơi ma túy: Cú trượt dài của tuổi trẻ

Truy nã 'hot girl' Ly Meo vì liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia

Truy nã 'hot girl' Ly Meo vì liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ninh Bình: Phát hiện nhóm nam, nữ sử dụng ma túy tại nhà riêng

Ninh Bình: Phát hiện nhóm nam, nữ sử dụng ma túy tại nhà riêng

Hà Nội: Phát hiện gần 100 kg ma túy ngụy trang trong rượu vang

Hà Nội: Phát hiện gần 100 kg ma túy ngụy trang trong rượu vang

Cùng chuyên mục

Huế xử lý hàng loạt xe tự chế gây mất an toàn giao thông

Huế xử lý hàng loạt xe tự chế gây mất an toàn giao thông

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 16 - 25/9, Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện, lập biên bản xử lý 148 trường hợp mô tô, gắn máy kéo theo xe gác, xe ba bốn bánh tự ý cải tạo gây mất an toàn giao thông.

Công an TP.HCM thông tin vụ MV của nhóm nghệ sĩ nghi quảng cáo web cá cược

Công an TP.HCM thông tin vụ MV của nhóm nghệ sĩ nghi quảng cáo web cá cược

Pháp luật - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng tại TP.HCM khẳng định, nghệ sĩ tham gia quảng bá liên quan cờ bạc có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bắt đối tượng cướp tài sản của học sinh ở Ninh Bình

Bắt đối tượng cướp tài sản của học sinh ở Ninh Bình

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình vừa bắt đối tượng cướp tài sản của các em học sinh do thiếu tiền tiêu xài.

Xóa sổ đường dây sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép vũ khí liên tỉnh

Xóa sổ đường dây sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép vũ khí liên tỉnh

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lực lượng công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí liên tỉnh do người đàn ông ở Bắc Ninh cầm đầu, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook

Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lập tài khoản ảo, rao bán "cỏ Mỹ", ship hàng tận nơi, nhóm thanh niên tuổi đời từ 17 - 19 vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ, thu 2kg ma túy cùng nhiều tang vật.

Ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư sinh lời gấp 5 lần, tỉ lệ thắng 100%

Ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư sinh lời gấp 5 lần, tỉ lệ thắng 100%

Pháp luật - 1 ngày trước

Bà H.T.N đến ngân hàng chuyển khoản 70 triệu đồng đến một số tài khoản khác để đầu tư vào hệ thống giúp sinh lời gấp 5 lần, với tỉ lệ thắng là 100%.

Làm rõ nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Làm rõ nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa xác minh, làm rõ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Thực tế này cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật cho giới trẻ.

Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấm

Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấm

Pháp luật - 1 ngày trước

Mỗi lần sản xuất, chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh đã pha “nước kẹo” với nước và tưới trực tiếp lên giá đỗ trong khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó đem xuất bán ra thị trường.

Luật sư nêu quan điểm về vụ xe bồn cố tình cán tử vong nữ sinh tại Phú Xuyên (Hà Nội)

Luật sư nêu quan điểm về vụ xe bồn cố tình cán tử vong nữ sinh tại Phú Xuyên (Hà Nội)

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo nhận định của luật sư Nguyễn Thị Hưng, cơ quan chức năng cần khởi tố tài xế xe bồn về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hai giám đốc doanh nghiệp bê tông ở Ninh Bình bị bắt vì đổ hàng chục triệu kg chất thải ra môi trường

Hai giám đốc doanh nghiệp bê tông ở Ninh Bình bị bắt vì đổ hàng chục triệu kg chất thải ra môi trường

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Thời gian qua, các vụ đổ thải trái phép với khối lượng khổng lồ, kéo dài nhiều tháng liền, đã bị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện và xử lý hình sự.

Xem nhiều

Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook

Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook

Pháp luật

GĐXH - Lập tài khoản ảo, rao bán "cỏ Mỹ", ship hàng tận nơi, nhóm thanh niên tuổi đời từ 17 - 19 vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ, thu 2kg ma túy cùng nhiều tang vật.

Huế xử lý hàng loạt xe tự chế gây mất an toàn giao thông

Huế xử lý hàng loạt xe tự chế gây mất an toàn giao thông

Pháp luật
Hai giám đốc doanh nghiệp bê tông ở Ninh Bình bị bắt vì đổ hàng chục triệu kg chất thải ra môi trường

Hai giám đốc doanh nghiệp bê tông ở Ninh Bình bị bắt vì đổ hàng chục triệu kg chất thải ra môi trường

Pháp luật
Làm rõ nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Làm rõ nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Pháp luật
Luật sư nêu quan điểm về vụ xe bồn cố tình cán tử vong nữ sinh tại Phú Xuyên (Hà Nội)

Luật sư nêu quan điểm về vụ xe bồn cố tình cán tử vong nữ sinh tại Phú Xuyên (Hà Nội)

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top