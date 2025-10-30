Tài xế ô tô dương tính ma túy gây tai nạn giao thông

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, vào khoảng 20h30 ngày 27/10, Công an xã Chí Minh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại KM 104+800 đường ĐT378 (thuộc địa phận thôn Quan Xuyên, xã Chí Minh) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Sau đó lực lượng Công an xã Chí Minh nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng đảm bảo cho các phương tiện và người tham gia giao thông.

Tại hiện trường, cơ quan công an ghi nhận: 1 xe ô tô đầu kéo BKS 15C - 257.90, kéo theo sơ mi rơ mooc BKS 15R - 076.71 nằm dưới lòng hồ chứa tại khu vực đê hai quai, trên sơ mi rơ mooc có chở nhiều cọc bê tông.

Đối tượng Vũ Đức Lâm tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tài xế điều khiển xe được xác định là Vũ Đức Lâm (SN 1989, trú tại xã Khúc Thừa Dụ, TP Hải Phòng). Tại hiện trường, trước những biểu hiện, thái độ vòng vo của tài xế, Công an xã đã tiến hành mời Vũ Đức Lâm về trụ sở để làm việc.

Cùng thời điểm này, Công an xã Chí Minh nhận được thông tin trao đổi từ Công an xã Hiệp Cường (tỉnh Hưng Yên) về vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn xã Hiệp Cường có thể liên quan đến phương tiện trên. Sau đó, đơn vị phối hợp với Công an xã Hiệp Cường và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đấu tranh với Vũ Đức Lâm làm rõ hành vi vi phạm.

Lúc đầu, tài xế này còn quanh co chối tội, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh khai thác và những tài liệu, chứng cứ rõ ràng, Vũ Đức Lâm đã cúi đầu khai nhận.

Cụ thể, trước khi xảy ra vụ lật xe ô tô đầu kéo trên khoảng 2 giờ, Lâm còn gây ra một vụ tai nạn khác (tài xế không nhớ rõ địa điểm, chỉ biết là đi từ hướng QL39A rẽ vào đi lên đường đê sông Hồng ĐT378). Qua xét nghiệm, Vũ Đức Lâm dương tính với ma túy loại MET.

Đối tượng sau đó đã được bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.