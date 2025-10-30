Tài xế ô tô dương tính ma túy gây tai nạn giao thông
GĐXH - Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra vụ lật xe ô tô đầu kéo khoảng 2 giờ, Vũ Đức Lâm còn gây ra một vụ tai nạn khác. Qua xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định tài xế này dương tính với ma túy loại MET.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, vào khoảng 20h30 ngày 27/10, Công an xã Chí Minh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại KM 104+800 đường ĐT378 (thuộc địa phận thôn Quan Xuyên, xã Chí Minh) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ.
Sau đó lực lượng Công an xã Chí Minh nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng đảm bảo cho các phương tiện và người tham gia giao thông.
Tại hiện trường, cơ quan công an ghi nhận: 1 xe ô tô đầu kéo BKS 15C - 257.90, kéo theo sơ mi rơ mooc BKS 15R - 076.71 nằm dưới lòng hồ chứa tại khu vực đê hai quai, trên sơ mi rơ mooc có chở nhiều cọc bê tông.
Tài xế điều khiển xe được xác định là Vũ Đức Lâm (SN 1989, trú tại xã Khúc Thừa Dụ, TP Hải Phòng). Tại hiện trường, trước những biểu hiện, thái độ vòng vo của tài xế, Công an xã đã tiến hành mời Vũ Đức Lâm về trụ sở để làm việc.
Cùng thời điểm này, Công an xã Chí Minh nhận được thông tin trao đổi từ Công an xã Hiệp Cường (tỉnh Hưng Yên) về vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn xã Hiệp Cường có thể liên quan đến phương tiện trên. Sau đó, đơn vị phối hợp với Công an xã Hiệp Cường và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đấu tranh với Vũ Đức Lâm làm rõ hành vi vi phạm.
Lúc đầu, tài xế này còn quanh co chối tội, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh khai thác và những tài liệu, chứng cứ rõ ràng, Vũ Đức Lâm đã cúi đầu khai nhận.
Cụ thể, trước khi xảy ra vụ lật xe ô tô đầu kéo trên khoảng 2 giờ, Lâm còn gây ra một vụ tai nạn khác (tài xế không nhớ rõ địa điểm, chỉ biết là đi từ hướng QL39A rẽ vào đi lên đường đê sông Hồng ĐT378). Qua xét nghiệm, Vũ Đức Lâm dương tính với ma túy loại MET.
Đối tượng sau đó đã được bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Hà Nội: Công an ập vào tiệm vàng kịp thời ngăn chặn nữ sinh 19 tuổi đang bán vàng để 'chứng minh trong sạch'Pháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Thấy cô gái trẻ có biểu hiện lúng túng, lo sợ bất thường khi đang giao dịch tại tiệm vàng, người dân đã báo tin. Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) lập tức có mặt, kịp thời ngăn chặn nữ sinh này bán toàn bộ số vàng của gia đình để chuyển cho kẻ lừa đảo.
Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGTPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác CSGT Hà Nội phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra, qua đó phát hiện người ngồi sau tàng trữ ma túy.
Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng HườngPháp luật - 12 giờ trước
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Hoàng Hường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm một bị can.
Lừa bán đất qua mạng xã hội, hai đối tượng chiếm đoạt gần 200 triệu đồngXã hội - 21 giờ trước
Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam hai đối tượng giả danh môi giới bất động sản, làm giả hợp đồng và con dấu để lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng tiền đặt cọc mua bán đất qua mạng xã hội.
Thái Nguyên mạnh tay xử lý tội phạm đường phố và tội phạm vị thành niênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thái Nguyên liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tấn công người đi đường. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng đều còn rất trẻ, có độ tuổi từ 15 đến 20.
Khởi tố 3 cán bộ giáo dục ở Lào Cai từ lập hồ sơ khống đến làm giả công văn của UBND tỉnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ trong hai ngày 27 và 28/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai liên tiếp ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ba cán bộ, giáo viên tại hai trường học trên địa bàn vì có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Lai Châu: Triệt phá đường dây lừa đảo mạng xuyên quốc gia do Sùng Thị Mải quê Lào Cai cầm đầuPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, vừa bị Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công. 59 đối tượng người Việt Nam bị bắt giữ khi đang tổ chức phạm tội tại khu vực đồi Bokor (Campuchia).
Hà Nội: Xử phạt công ty quảng cáo 'di động' bằng màn hình LED trên thùng xe tảiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã tiến hành xác minh và xử lý nghiêm đối với một công ty quảng cáo có hành vi vi phạm quy định về quảng cáo trên phương tiện giao thông.
Hiệu trưởng cùng kế toán khai khống giờ làm thêm, "bỏ túi" gần 600 triệu đồngPháp luật - 1 ngày trước
Trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025, Doãn Thị Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình đã cùng bàn bạc, thống nhất với kế toán Nguyễn Ngọc Hà lập, hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền trên 580 triệu đồng.
Bắt kẻ dùng súng nhựa cướp 100 triệu đồng của chủ sạp chợ Bình ĐiềnPháp luật - 1 ngày trước
Tân dùng súng giả đi vào chợ Bình Điền (TP.HCM) giả vờ mua hàng, lúc tiểu thương sơ hở rồi giật túi tiền bỏ chạy.
Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGTPháp luật
GĐXH - Đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác CSGT Hà Nội phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra, qua đó phát hiện người ngồi sau tàng trữ ma túy.