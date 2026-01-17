Lào Cai: Một xã có ba người nghi bị chó dại cắn, một trường hợp đã tử vong
Một người đàn ông trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai được xác định tử vong, nghi do mắc bệnh dại, sau khi xuất hiện các triệu chứng co giật, sợ nước, sợ gió.
Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về 3 trường hợp bị chó cắn tại thôn Đá Đinh 2, xã Hợp Thành từ tháng 7/2025 nhưng không đi tiêm phòng. Đến nay, 1 người đã tử vong, 2 trường hợp còn lại đã được gia đình đưa đi tiêm vắc xin phòng dại .
Ông Khương Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành xác nhận có 3 trường hợp bị chó cắn. Trong đó, 1 trường hợp đã tử vong, 2 trường hợp còn lại đã được tiêm phòng.
“Hiện chưa có kết quả xét nghiệm chính thức, nhưng các biểu hiện lâm sàng đều nghi do bệnh dại”, ông Tuấn cho biết.
Trước đó, ngày 14/1, Trạm Y tế xã Hợp Thành nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Lào Cai - Cam Đường về một bệnh nhân nghi mắc bệnh dại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.
Bệnh nhân được xác định là anh H.V.Th (SN 1989, trú tại thôn Đá Đinh 2, xã Hợp Thành). Theo người nhà, trước khi nhập viện, ngày 12/1, anh Th vẫn tỉnh táo, sức khỏe bình thường, sau đó xuất hiện triệu chứng đau bụng, rối loạn chức năng sinh lý và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai trong tối cùng ngày.
Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, đến rạng sáng 13/1, người bệnh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng khó thở, kích động, la hét, buồn nôn, sợ gió. Sau đó, tình trạng diễn biến nhanh và nặng dần với các biểu hiện hoảng loạn, mất ngủ, mệt mỏi, nhức đầu, sốt, sợ nước, co giật và rối loạn ý thức.
Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn, chẩn đoán theo dõi bệnh dại và thông báo rõ tình trạng bệnh cho gia đình. Đến sáng 14/1, bệnh nhân được đánh giá tiên lượng xấu. Gia đình xin cho bệnh nhân ra viện về nhà vào khoảng 7 giờ cùng ngày.
Sau khi về nhà, bệnh nhân liên tục có biểu hiện của người nhiễm bệnh dại và tử vong vào khoảng 14 giờ ngày 14/1.
Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân chưa từng tiêm vắc xin phòng dại, nhưng có tiền sử bị chó cắn khoảng 4 tháng trước.
Ngành y tế khuyến cáo, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, khi đã phát bệnh thì gần như không có khả năng cứu chữa. Người dân khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc dại cắn cần rửa sạch vết thương và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại kịp thời.
Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chạy đua với 'tử thần', giành lại nhịp tim cho bé 3 tuổi đuối nướcY tế - 13 giờ trước
GĐXH - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi bị đuối nước trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, hôn mê sâu. Dù được gia đình và các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, hiện tình trạng của bé vẫn hết sức nguy kịch.
Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống nàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.
Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máuY tế - 2 ngày trước
GĐXH - 13/01/2026, BV 19-8 phối hợp Viện Huyết học thảo luận tái khởi động ghép tủy, mở hy vọng mới sau 13 năm gián đoạn.
TP.HCM: Triển khai thành công kỹ thuật xóa cận thế hệ mới cho những bệnh nhân đầu tiênY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Vừa qua, những ca phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng phương pháp SILK đầu tiên tại khu vực phía Nam đã được thực hiện thành công. Đây là kỹ thuật mới không tạo vạt giác mạc, giúp bệnh nhân phục hồi thị lực nhanh và hạn chế tối đa xâm lấn.
10 giờ phẫu thuật giải cứu người đàn ông 'cong như con tôm' , 7 năm cúi mặt xuống đấtSống khỏe - 5 ngày trước
Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai mới đây đã phẫu thuật và điều trị thành công cho trường hợp nam bệnh nhân bị viêm cột sống dính khớp, khiến cơ thể "cong như con tôm" trong nhiều năm.
Cập nhật sức khỏe 3 bệnh nhân ở Ninh Bình ngộ độc sau khi ăn hạt củ đậuSống khỏe - 5 ngày trước
Sau khi ăn hạt cây củ đậu, 6 người trong cùng một gia đình ở xã Xuân Trường (Ninh Bình) phải nhập viện cấp cứu, trong đó 3 trường hợp diễn biến nặng được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.
Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai thông tin về ca bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốcSống khỏe - 6 ngày trước
Ngày 10/1, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai đã thông tin chính thức về trường hợp một bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện vào tối cùng ngày.
Thanh niên khỏe mạnh bất ngờ sốc tim, bác sĩ bệnh viện miền núi cứu sống bằng kỹ thuật VA-ECMOSống khỏe - 6 ngày trước
Trước khi nhập viện, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn, viêm cơ tim cấp khiến người này rơi vào sốc tim nguy kịch. Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam đã ứng dụng VA-ECMO, kịp thời giành lại sự sống cho người bệnh.
Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'Sống khỏe - 1 tuần trước
GĐXH - Những ngày chuẩn bị đón Tết 2026, nhiều chị em truyền tai nhau mua nước xương hầm ăn để bổ sung collagen, đẹp da 'cấp tốc'. Nhưng chuyên gia cảnh báo: coi chừng tiền mất, tật mang.
Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạchY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Nằm trong chiến lược chuyển đổi số y tế, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã chính thức triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đọc kết quả điện tim. Đây là giải pháp đột phá giúp nâng cao năng lực chẩn đoán lâm sàng, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu xây dựng "bệnh viện không giấy tờ".
Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập việnSống khỏe
GĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.