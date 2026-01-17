Lào Cai: Một xã có ba người nghi bị chó dại cắn, một trường hợp đã tử vong

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về 3 trường hợp bị chó cắn tại thôn Đá Đinh 2, xã Hợp Thành từ tháng 7/2025 nhưng không đi tiêm phòng. Đến nay, 1 người đã tử vong, 2 trường hợp còn lại đã được gia đình đưa đi tiêm vắc xin phòng dại .

Ông Khương Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành xác nhận có 3 trường hợp bị chó cắn. Trong đó, 1 trường hợp đã tử vong, 2 trường hợp còn lại đã được tiêm phòng.

“Hiện chưa có kết quả xét nghiệm chính thức, nhưng các biểu hiện lâm sàng đều nghi do bệnh dại”, ông Tuấn cho biết.

Trước đó, ngày 14/1, Trạm Y tế xã Hợp Thành nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Lào Cai - Cam Đường về một bệnh nhân nghi mắc bệnh dại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Nạn nhân có biểu hiện của người nhiễm bệnh dại trước khi tử vong.

Bệnh nhân được xác định là anh H.V.Th (SN 1989, trú tại thôn Đá Đinh 2, xã Hợp Thành). Theo người nhà, trước khi nhập viện, ngày 12/1, anh Th vẫn tỉnh táo, sức khỏe bình thường, sau đó xuất hiện triệu chứng đau bụng, rối loạn chức năng sinh lý và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai trong tối cùng ngày.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, đến rạng sáng 13/1, người bệnh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng khó thở, kích động, la hét, buồn nôn, sợ gió. Sau đó, tình trạng diễn biến nhanh và nặng dần với các biểu hiện hoảng loạn, mất ngủ, mệt mỏi, nhức đầu, sốt, sợ nước, co giật và rối loạn ý thức.

Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn, chẩn đoán theo dõi bệnh dại và thông báo rõ tình trạng bệnh cho gia đình. Đến sáng 14/1, bệnh nhân được đánh giá tiên lượng xấu. Gia đình xin cho bệnh nhân ra viện về nhà vào khoảng 7 giờ cùng ngày.

Sau khi về nhà, bệnh nhân liên tục có biểu hiện của người nhiễm bệnh dại và tử vong vào khoảng 14 giờ ngày 14/1.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân chưa từng tiêm vắc xin phòng dại, nhưng có tiền sử bị chó cắn khoảng 4 tháng trước.

Ngành y tế khuyến cáo, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, khi đã phát bệnh thì gần như không có khả năng cứu chữa. Người dân khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc dại cắn cần rửa sạch vết thương và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại kịp thời.