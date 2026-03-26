Ninh Bình: Vi phạm giao thông, nam thanh niên bị phát hiện dương tính ma túy
GĐXH - Việc điều khiển phương tiện khi đã sử dụng ma túy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp dương tính với ma túy khi đang tham gia giao thông.
09pNgày 26/3, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, khoảng 16h ngày 25/3, tại khu vực đường Tố Hữu (thôn 2 Liễu Đề, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an xã Nghĩa Hưng tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Qua kiểm tra, người này khai tên Nguyễn Văn Cảnh (SN 2001, trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình). Nhận thấy đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ công tác đã đưa về trụ sở Công an xã Nghĩa Hưng để tiến hành kiểm tra, xác minh.
Kết quả test nhanh bằng que thử cho thấy Nguyễn Văn Cảnh dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy tổng hợp dạng “đá”.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
