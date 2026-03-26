Ninh Bình: Vi phạm giao thông, nam thanh niên bị phát hiện dương tính ma túy

Thứ năm, 15:59 26/03/2026 | Pháp luật
GĐXH - Việc điều khiển phương tiện khi đã sử dụng ma túy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp dương tính với ma túy khi đang tham gia giao thông.

09pNgày 26/3, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, khoảng 16h ngày 25/3, tại khu vực đường Tố Hữu (thôn 2 Liễu Đề, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an xã Nghĩa Hưng tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình và Công an xã Nghĩa Hưng lập biên bản vi phạm đối với Nguyễn Văn Cảnh (dấu X).

Qua kiểm tra, người này khai tên Nguyễn Văn Cảnh (SN 2001, trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình). Nhận thấy đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ công tác đã đưa về trụ sở Công an xã Nghĩa Hưng để tiến hành kiểm tra, xác minh.

Kết quả test nhanh bằng que thử cho thấy Nguyễn Văn Cảnh dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy tổng hợp dạng “đá”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính không vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích

Bắt giữ tài xế gây tai nạn chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường

Đề nghị truy tố các đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 25kg ma túy tại Hà Nội

Bắt tạm giam thanh niên nhiều lần gây rối trật tự tại đặc khu Phú Quý

Hai cô gái lập kịch bản vay tiền online, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu tinh vi

Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính không vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 phương tiện hư hỏng vào đêm 25/3. Đáng chú ý, tài xế gây tai nạn được xác định không vi phạm nồng độ cồn hay chất kích thích tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Bắt giữ tài xế gây tai nạn chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.V.Đ. (SN 1985, trú tại tỉnh Hưng Yên) để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong.

Đề nghị truy tố các đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 25kg ma túy tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Qua điều tra và xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thu giữ hơn 25kg ma túy các loại và 1 khẩu súng cùng 10 viên đạn. Cơ quan chức năng đề nghị truy tố các đối tượng trong vụ án theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam thanh niên nhiều lần gây rối trật tự tại đặc khu Phú Quý

Xã hội - 22 giờ trước

Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam một nam thanh niên tại đặc khu Phú Quý do liên tục gây rối trật tự công cộng, dù trước đó đã bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hai cô gái lập kịch bản vay tiền online, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu tinh vi

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân, hai đối tượng ở Phú Thọ đã dựng video quảng cáo hấp dẫn trên TikTok, sau đó giăng bẫy “lỗi chuyển khoản” để chiếm đoạt tài sản.

Bắt quả tang thanh niên 23 tuổi vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Giàng A Đông (SN 2003, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Giấc mơ đổi đời khép lại trong cay đắng và nợ nần

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người lao động sập bẫy "việc nhẹ lương cao" xuất cảnh trái phép, dẫn đến kết cục trắng tay, nợ nần và đối mặt với nhiều rủi ro nguy hiểm.

Trúng '2,3 tỉ đồng' từ vé cào online, người đàn ông suýt mất thêm 25 triệu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông ở Nghệ An vừa thoát bẫy lừa đảo khi được thông báo trúng hơn 2,3 tỉ đồng từ hình thức "cào vé online", nhưng bị yêu cầu đóng phí để nhận thưởng.

Phú Thọ: Phá chuyên án 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp, bắt nhiều giám đốc

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một chuyên án đặc biệt lớn vừa được Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá khi đồng loạt đột kích 28 địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu các nhóm tội phạm hoạt động tinh vi, thu giữ súng, đạn cùng nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị Oanh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giáp Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
