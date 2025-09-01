Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên

Cố gắng làm việc để tuổi già có lương hưu, không phụ thuộc

Tôi họ Viên, năm nay 50 tuổi, là nhân viên quản lý ký túc xá tại một trường đại học ở Trung Quốc.

Gia đình tôi vốn xuất thân từ nông thôn, cuộc sống không mấy khá giả. Từ nhỏ, nhà đông anh em, cái ăn còn chẳng đủ nên tôi luôn quen với lối chi tiêu tiết kiệm, giản dị.

Chồng tôi là người thành phố, mẹ chồng thì coi trọng việc ăn uống, toàn bộ tiền lương hưu đều dành để chi cho sinh hoạt hằng ngày.

Vì vậy, bà không để dành được nhiều. Cũng chính từ hoàn cảnh đó, tôi luôn suy nghĩ mình phải cố gắng làm thêm, dành dụm để sau này tuổi già không phụ thuộc vào con cái.

Nay tận mắt thấy, tôi mới nhận ra sự khác biệt trong cách con cái đối xử với hai bên gia đình. Ảnh minh hoạ

Hết lòng vì con trai và con dâu

Năm ngoái, vợ chồng tôi tổ chức đám cưới cho con trai. Theo phong tục, chúng tôi phải lo 12 vạn NDT (khoảng 412 triệu đồng) tiền sính lễ và thêm 40 vạn NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng) để trả trước khi mua nhà.

Tôi cũng dặn con, bố mẹ chỉ lo đến đây, còn lại các con phải tự gánh vác.

Dù các con đã ở riêng, nhưng hầu như ngày nào vợ chồng con trai cũng sang nhà tôi ăn cơm vì không thích nấu nướng.

Thương con dâu, tôi luôn chuẩn bị cơm nước chu đáo, nấu đúng khẩu vị của con, thậm chí còn mua thêm điểm tâm, hoa quả để bồi dưỡng.

Con dâu lúc nào cũng ngọt ngào gọi "mẹ ơi", khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Rồi khi con trai mua xe, con dâu cũng ngỏ ý muốn có một chiếc riêng để tiện đi làm. Nghĩ con đi làm xa, đi xe buýt vất vả, tôi và chồng lại cắn răng mua cho con dâu chiếc ô tô gần 300 triệu đồng.

Tối hôm nhận xe, con dâu vui mừng hứa sẽ đưa chúng tôi đi du lịch, ăn những bữa thật ngon. Nghe vậy, tôi càng thấy mãn nguyện vì nghĩ mình có được cô con dâu hiếu thảo.

Thêm gánh nặng từ lương hưu

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu. Chỉ sau hai tháng, vợ chồng con trai than phiền chi phí xăng xe, bảo dưỡng quá tốn kém. Trong khi đó, tiền nhà trả góp, sinh hoạt phí chất chồng khiến thu nhập của cả hai không đủ.

Thấy các con vất vả, tôi lại mềm lòng, quyết định trích nửa tháng lương hưu để hỗ trợ. Lương của tôi 5.000 NDT (khoảng 17,1 triệu đồng), chồng tôi 6.000 NDT (khoảng 20,6 triệu đồng).

Vậy là tháng nào chúng tôi cũng bớt đi một khoản để con cái bớt áp lực. Tôi thậm chí còn tính chưa vội nghỉ hưu, tiếp tục làm thêm vài năm nữa.

Một lần đến chơi, mẹ chồng "quay xe"

Một lần, tôi đem mấy quả trứng gà quê được đồng nghiệp cho sang nhà con dâu. Vừa bước vào, con dâu đã tỏ vẻ khó chịu vì tôi không gọi điện trước.

Nghĩ mình sai, tôi chỉ định để trứng trong bếp rồi về.

Nhưng khi vào bếp, tôi nhìn thấy một chiếc hộp quà tinh xảo, bên trong là sợi dây chuyền lấp lánh, chắc chắn không hề rẻ.

Hỏi ra mới biết, đó là quà hai vợ chồng chuẩn bị cho sinh nhật 50 tuổi của bố vợ trị giá khoảng 68,6 triệu đồng.

Tôi lặng người. Nhớ lại năm ngoái, sinh nhật 50 tuổi của chồng tôi, các con chẳng có món quà nào, ngay cả bánh sinh nhật cũng do tôi tự mua.

Khi ấy, tôi còn thông cảm vì nghĩ chúng áp lực tài chính. Thế nhưng nay tận mắt thấy, tôi mới nhận ra sự khác biệt trong cách con cái đối xử với hai bên gia đình.

Không còn tiếp tục chu cấp từ lương hưu

Hôm đó, tôi lặng lẽ mang trứng về. Trên đường về nhà, lòng nặng trĩu. Tôi hiểu rằng sự hy sinh của mình chưa chắc được trân trọng.

Ngay lúc ấy, tôi quyết định dừng việc trợ cấp lương hưu cho vợ chồng con trai.

Tuổi 50, tôi nhận ra rằng cha mẹ có thể hết lòng vì con, nhưng nếu con cái không biết trân trọng thì sự hy sinh ấy đôi khi chỉ là gánh nặng.

Lương hưu vốn dĩ để lo cho sức khỏe và cuộc sống khi về già, không phải để gánh thay mọi trách nhiệm kinh tế cho con cái.