Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên

Thứ hai, 12:01 01/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tôi hiểu rằng sự hy sinh của mình chưa chắc được trân trọng. Ngay lúc ấy, tôi quyết định dừng việc trợ cấp lương hưu cho vợ chồng con trai.

Cố gắng làm việc để tuổi già có lương hưu, không phụ thuộc

Tôi họ Viên, năm nay 50 tuổi, là nhân viên quản lý ký túc xá tại một trường đại học ở Trung Quốc.

Gia đình tôi vốn xuất thân từ nông thôn, cuộc sống không mấy khá giả. Từ nhỏ, nhà đông anh em, cái ăn còn chẳng đủ nên tôi luôn quen với lối chi tiêu tiết kiệm, giản dị.

Chồng tôi là người thành phố, mẹ chồng thì coi trọng việc ăn uống, toàn bộ tiền lương hưu đều dành để chi cho sinh hoạt hằng ngày.

Vì vậy, bà không để dành được nhiều. Cũng chính từ hoàn cảnh đó, tôi luôn suy nghĩ mình phải cố gắng làm thêm, dành dụm để sau này tuổi già không phụ thuộc vào con cái.

Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng vỡ mộng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên - Ảnh 1.

Nay tận mắt thấy, tôi mới nhận ra sự khác biệt trong cách con cái đối xử với hai bên gia đình. Ảnh minh hoạ

Hết lòng vì con trai và con dâu

Năm ngoái, vợ chồng tôi tổ chức đám cưới cho con trai. Theo phong tục, chúng tôi phải lo 12 vạn NDT (khoảng 412 triệu đồng) tiền sính lễ và thêm 40 vạn NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng) để trả trước khi mua nhà.

Tôi cũng dặn con, bố mẹ chỉ lo đến đây, còn lại các con phải tự gánh vác.

Dù các con đã ở riêng, nhưng hầu như ngày nào vợ chồng con trai cũng sang nhà tôi ăn cơm vì không thích nấu nướng.

Thương con dâu, tôi luôn chuẩn bị cơm nước chu đáo, nấu đúng khẩu vị của con, thậm chí còn mua thêm điểm tâm, hoa quả để bồi dưỡng.

Con dâu lúc nào cũng ngọt ngào gọi "mẹ ơi", khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Rồi khi con trai mua xe, con dâu cũng ngỏ ý muốn có một chiếc riêng để tiện đi làm. Nghĩ con đi làm xa, đi xe buýt vất vả, tôi và chồng lại cắn răng mua cho con dâu chiếc ô tô gần 300 triệu đồng.

Tối hôm nhận xe, con dâu vui mừng hứa sẽ đưa chúng tôi đi du lịch, ăn những bữa thật ngon. Nghe vậy, tôi càng thấy mãn nguyện vì nghĩ mình có được cô con dâu hiếu thảo.

Thêm gánh nặng từ lương hưu

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu. Chỉ sau hai tháng, vợ chồng con trai than phiền chi phí xăng xe, bảo dưỡng quá tốn kém. Trong khi đó, tiền nhà trả góp, sinh hoạt phí chất chồng khiến thu nhập của cả hai không đủ.

Thấy các con vất vả, tôi lại mềm lòng, quyết định trích nửa tháng lương hưu để hỗ trợ. Lương của tôi 5.000 NDT (khoảng 17,1 triệu đồng), chồng tôi 6.000 NDT (khoảng 20,6 triệu đồng).

Vậy là tháng nào chúng tôi cũng bớt đi một khoản để con cái bớt áp lực. Tôi thậm chí còn tính chưa vội nghỉ hưu, tiếp tục làm thêm vài năm nữa.

Một lần đến chơi, mẹ chồng "quay xe"

Một lần, tôi đem mấy quả trứng gà quê được đồng nghiệp cho sang nhà con dâu. Vừa bước vào, con dâu đã tỏ vẻ khó chịu vì tôi không gọi điện trước.

Nghĩ mình sai, tôi chỉ định để trứng trong bếp rồi về.

Nhưng khi vào bếp, tôi nhìn thấy một chiếc hộp quà tinh xảo, bên trong là sợi dây chuyền lấp lánh, chắc chắn không hề rẻ. 

Hỏi ra mới biết, đó là quà hai vợ chồng chuẩn bị cho sinh nhật 50 tuổi của bố vợ trị giá khoảng 68,6 triệu đồng.

Tôi lặng người. Nhớ lại năm ngoái, sinh nhật 50 tuổi của chồng tôi, các con chẳng có món quà nào, ngay cả bánh sinh nhật cũng do tôi tự mua.

Khi ấy, tôi còn thông cảm vì nghĩ chúng áp lực tài chính. Thế nhưng nay tận mắt thấy, tôi mới nhận ra sự khác biệt trong cách con cái đối xử với hai bên gia đình.

Không còn tiếp tục chu cấp từ lương hưu

Hôm đó, tôi lặng lẽ mang trứng về. Trên đường về nhà, lòng nặng trĩu. Tôi hiểu rằng sự hy sinh của mình chưa chắc được trân trọng.

Ngay lúc ấy, tôi quyết định dừng việc trợ cấp lương hưu cho vợ chồng con trai.

Tuổi 50, tôi nhận ra rằng cha mẹ có thể hết lòng vì con, nhưng nếu con cái không biết trân trọng thì sự hy sinh ấy đôi khi chỉ là gánh nặng.

Lương hưu vốn dĩ để lo cho sức khỏe và cuộc sống khi về già, không phải để gánh thay mọi trách nhiệm kinh tế cho con cái.

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứtBố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

GĐXH - Tôi từng nghĩ bố mình sống sung túc với khoản lương hưu gần 20 triệu đồng mỗi tháng. Cho đến khi biết được số tiền ông âm thầm tích luỹ sau 5 năm, tôi trằn trọc cả đêm.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Cung hoàng đạo nữ làm dâu vừa duyên dáng vừa thông minh, được gia đình chồng nâng niu hết mực

Cung hoàng đạo nữ làm dâu vừa duyên dáng vừa thông minh, được gia đình chồng nâng niu hết mực

Cùng chuyên mục

Nàng dâu hào môn với siêu đám cưới 2,6 nghìn tỷ, cuộc sống hôn nhân khó tin với những bất ngờ từ bố mẹ chồng

Nàng dâu hào môn với siêu đám cưới 2,6 nghìn tỷ, cuộc sống hôn nhân khó tin với những bất ngờ từ bố mẹ chồng

Chuyện vợ chồng - 42 phút trước

Không chỉ thế, quà cưới dành cho nàng dâu mới cũng gây choáng ngợp.

Người đàn ông bị bạn gái lái ô tô đâm sau khi đòi chia tay

Người đàn ông bị bạn gái lái ô tô đâm sau khi đòi chia tay

Gia đình - 5 giờ trước

Một người đàn ông sau khi tuyên bố chia tay đã bị bạn gái cũ lái ô tô tông thẳng vào người. Cú tông khiến người đàn ông bị thương ở chân và chảy máu ở phía sau đầu.

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ bố mình sống sung túc với khoản lương hưu gần 20 triệu đồng mỗi tháng. Cho đến khi biết được số tiền ông âm thầm tích luỹ sau 5 năm, tôi trằn trọc cả đêm.

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều có những thế mạnh riêng. Điều quan trọng là ai có thể nhận ra và phát huy sở trường ấy để biến nó thành "vũ khí" giúp bản thân tiến xa hơn trên hành trình sự nghiệp và cuộc sống.

Bóng lưng của con rể và mẹ vợ khiến dân mạng không thể dừng "gõ phím"

Bóng lưng của con rể và mẹ vợ khiến dân mạng không thể dừng "gõ phím"

Gia đình - 1 ngày trước

Chỉ một tấm ảnh đã đủ làm rõ mối quan hệ giữa mẹ vợ - con rể khi con gái mang bầu.

Người cha vướng vòng lao lý vì con gái 21 tuổi bí mật cưới cụ ông 70

Người cha vướng vòng lao lý vì con gái 21 tuổi bí mật cưới cụ ông 70

Gia đình - 1 ngày trước

Cuối năm 1994, tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Giang Tây, một mâu thuẫn gia đình tưởng chừng đơn giản đã bất ngờ dẫn đến bi kịch kéo dài hàng thập kỷ.

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu. Thế nhưng, sau 3 năm chăm sóc bố, tôi hiểu rằng, đôi khi tình thương không nằm ở việc kề cận mỗi ngày, mà ở chỗ để cha mẹ có một tuổi già thật sự bình yên.

Cung hoàng đạo nữ làm dâu vừa duyên dáng vừa thông minh, được gia đình chồng nâng niu hết mực

Cung hoàng đạo nữ làm dâu vừa duyên dáng vừa thông minh, được gia đình chồng nâng niu hết mực

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Làm dâu vốn là thử thách không nhỏ với nhiều người phụ nữ. Nhưng có những cung hoàng đạo nữ lại may mắn được gia đình chồng yêu thương, cưng chiều hết mực.

Xúc động cha già gánh gần 80kg đặc sản, vượt hơn 600km đến thăm con cháu

Xúc động cha già gánh gần 80kg đặc sản, vượt hơn 600km đến thăm con cháu

Gia đình - 1 ngày trước

Hình ảnh người cha 73 tuổi gánh gần 80kg đặc sản vượt quãng đường hơn 600km đến Quảng Đông thăm con cháu, đã gây 'bão' mạng xã hội.

Xem nhiều

Xinh đẹp, trí tuệ và đầy cuốn hút: 5 cung hoàng đạo nữ khiến ai gặp cũng say mê

Xinh đẹp, trí tuệ và đầy cuốn hút: 5 cung hoàng đạo nữ khiến ai gặp cũng say mê

Gia đình

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nữ không chỉ sở hữu vẻ đẹp cuốn hút mà còn tỏa sáng nhờ trí tuệ và tài năng.

Bí quyết của cụ bà sống an nhàn, không cần dựa vào con cái dù lương hưu có 7 triệu

Bí quyết của cụ bà sống an nhàn, không cần dựa vào con cái dù lương hưu có 7 triệu

Gia đình
Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Chuyện vợ chồng
Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng

Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng

Chuyện vợ chồng
Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top