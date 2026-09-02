Lấy vợ trẻ hơn 12 tuổi, tôi kiệt sức vì phải rửa bát, lau nhà, 'hầu công chúa'

Tôi năm nay 35 tuổi, còn vợ mới 23. Chúng tôi kết hôn đến nay vừa tròn một năm. Trước khi cưới, tôi từng nghĩ khoảng cách 12 tuổi không phải là vấn đề lớn, chỉ cần mình yêu thương, nhường nhịn và lo lắng đầy đủ về mặt kinh tế thì gia đình sẽ êm ấm.

Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân thực tế lại hoàn toàn khác xa so với những gì tôi hình dung, gây mệt mỏi nhiều hơn tôi tưởng.

Vợ tôi sinh ra trong gia đình khá giả, từ nhỏ đã được bố mẹ chiều chuộng nên hầu như không phải làm bất cứ việc gì. Khi mới yêu nhau, tôi thấy tính cách nhí nhảnh, nũng nịu của cô ấy rất đáng yêu. Khi ai đó bày tỏ lo ngại rằng cô ấy quá trẻ con, tôi không quan tâm vì nghĩ rằng phụ nữ sẽ tự khắc trưởng thành hơn sau khi lập gia đình.

Thế nhưng tôi đã nhầm. Cô ấy mang toàn bộ sự nũng nịu đó vào đời sống hôn nhân và coi việc tôi phải phục vụ là đương nhiên.

Hằng ngày, tôi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà. Công việc ở công ty rất áp lực, nhiều hôm tôi mang cả mớ mệt mỏi về tới cửa. Thế nhưng, bước vào nhà, đập vào mắt tôi luôn là một bãi chiến trường.

Bát đĩa từ bữa sáng, thậm chí từ tối hôm trước vẫn nằm chất đống trong chậu rửa. Sàn nhà đầy bụi bẩn, vỏ bánh kẹo và quần áo thay ra vứt lung tung trên ghế sofa. Vợ tôi thì vẫn thản nhiên vứt giày tất bừa bãi xuống sàn nhà, ngồi trên giường xem điện thoại, lướt mạng xã hội với lý do em đi làm về kiệt sức.

Lấy vợ trẻ, tôi phải vừa kiếm tiền, vừa làm hết tất cả việc nhà. (Ảnh: iStock)

Thời gian đầu, tôi nhẹ nhàng nhắc nhở vợ, bảo nếu đi làm về trước thì tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng, nấu bữa cơm đơn giản để hai vợ chồng cùng ăn. Đáp lại, vợ bĩu môi nói rằng cô ấy lấy chồng là để được yêu thương, chiều chuộng chứ không phải để làm người giúp việc, rằng chồng của bạn cô ấy vẫn đưa vợ đi chơi, mua đồ hiệu và không bao giờ bắt dọn dẹp hay làm việc nhà.

Tóm lại, vợ tôi vẫn giữ tư tưởng mộng mơ rằng lấy chồng là phải được hầu hạ như công chúa.

Nhiều lần đi làm về mệt, tôi không muốn tranh cãi nên đành tự tay làm hết mọi việc. Tôi xắn tay áo vào bếp rửa đống bát đĩa bẩn, sau đó quét nhà, lau nhà và giặt quần áo. Có những hôm rửa xong đống bát thì lưng tôi đau nhói, đồng hồ đã điểm hơn 21h. Vợ tôi thấy vậy cũng không đến hỏi thăm hay phụ giúp một tay. Cô ấy coi việc nấu ăn, dọn dẹp là trách nhiệm của tôi, vì tôi là trai già lấy được vợ trẻ nên phải biết nhường nhịn và chăm sóc.

Tôi đã cố gắng ngồi lại trò chuyện thẳng thắn với vợ nhiều lần, giải thích rằng hôn nhân cần sự cố gắng từ cả hai phía. Tôi đi làm kiếm tiền lo kinh tế cho gia đình thì cô ấy cũng nên vun vén nhà cửa, chăm sóc không gian sống chung. Thế nhưng cuối tuần nào, cô ấy cũng chỉ nằm “dính” vào giường, chưa bao giờ biết dọn dẹp nhà cửa.

Cô ấy còn ngụy biện rằng: “Trước khi lấy em, anh vẫn tự nấu ăn, dọn dẹp mỗi ngày có sao đâu? Giờ vẫn như thế, anh lại bảo mình quá mệt mỏi không làm được”.

Sự mệt mỏi này cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác khiến tôi bắt đầu sợ cảm giác trở về nhà sau giờ làm. Bố mẹ tôi ở quê thỉnh thoảng lên chơi, thấy con trai đi làm về lại phải lao vào rửa bát, quét nhà thì rất buồn lòng. Bố mẹ góp ý thì vợ tỏ thái độ khó chịu, cho rằng gia đình chồng khắt khe, cổ hủ. Cô ấy còn dọa sẽ bỏ về nhà bố mẹ đẻ nếu tôi cứ tiếp tục phàn nàn.

Hiện tại, chúng tôi chưa có con chung. Tôi lo sau này có em bé mà vợ vẫn như vậy thì một mình tôi lo không nổi. Tôi không thể vừa đi kiếm tiền vừa chăm con, làm toàn bộ việc nhà và còn phải dỗ dành vợ. Tình cảm tôi dành cho vợ cũng hao mòn dần sau những lần cãi nhau về những chuyện vặt vãnh này.

Mong các anh chị có thể cho tôi lời khuyên, rằng tôi nên đối phó thế nào với người vợ trẻ con, không biết chia sẻ và luôn coi mình là trung tâm như vậy?