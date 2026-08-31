Trẻ có 7 biểu hiện này, cha mẹ nên xem lại cách nuôi dạy trước khi quá muộn

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Yêu thương không có nghĩa là đáp ứng mọi yêu cầu của con. Cha mẹ cần đặt ra giới hạn phù hợp, khuyến khích trẻ tự lập, biết chịu trách nhiệm và tôn trọng người khác. Đó mới là cách yêu thương giúp con trưởng thành lành mạnh.