Trẻ có 7 biểu hiện này, cha mẹ nên xem lại cách nuôi dạy trước khi quá muộn

Thứ hai, 19:26 31/08/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy
Tường Vy
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GĐXH - Nuông chiều con là bản năng của cha mẹ, nhưng nếu không có giới hạn, trẻ dễ hình thành những thói quen xấu, ảnh hưởng đến tính cách và khả năng hòa nhập sau này.

Yêu thương không có nghĩa là đáp ứng mọi yêu cầu của con. Cha mẹ cần đặt ra giới hạn phù hợp, khuyến khích trẻ tự lập, biết chịu trách nhiệm và tôn trọng người khác. Đó mới là cách yêu thương giúp con trưởng thành lành mạnh.

Trẻ có 7 biểu hiện này, cha mẹ nên xem lại cách nuôi dạy trước khi quá muộn - Ảnh 1.
Trẻ có 7 biểu hiện này, cha mẹ nên xem lại cách nuôi dạy trước khi quá muộn - Ảnh 1.Cha mẹ những đứa trẻ ưu tú không quát mắng khi con mắc lỗi, họ thường làm 1 việc

GĐXH - Cha mẹ quát mắng có thể khiến trẻ sợ hãi và tạm thời nghe lời, nhưng về lâu dài dễ tạo khoảng cách, khiến con ngại chia sẻ và thiếu cảm giác an toàn.

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