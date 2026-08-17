Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Sự tích lễ Thất tịch và chuyện tình vừa đẹp, vừa buồn

Dù cách nhau cả một dòng sông Ngân thì Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm vẫn có một lần được gặp lại nhau - sự tích lễ Thất tịch là câu chuyện tình vừa đẹp vừa buồn thuở xưa.

Chức Nữ là nàng tiên dệt vải trên thiên đình. Ngưu Lang chỉ là chàng trai chăn trâu dưới hạ giới. Vì tình yêu mà họ quên mất bổn phận của mình, khiến Ngọc Hoàng tức giận, chia cách mỗi người ở bên một bờ sông Ngân. Mỗi năm, vào ngày 7/7 âm lịch, khi đàn quạ kết cầu Ô Thước thì Ngưu Lang và Chức Nữ mới được gặp nhau. Sau này, ngày 7 tháng 7 âm lịch được gọi là lễ Thất tịch.

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Lễ Thất Tịch trong chuyện xưa sau này trở thành nét văn hóa gắn với tình yêu và sự gắn kết. Theo nghĩa của chữ Hán, “Thất” là bảy, “Tịch” là chiều tối. Thất Tịch vì thế có thể hiểu là đêm mùng 7 (tức đêm 7 tháng 7 âm lịch) là thời điểm Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau. Có lẽ vì thế mà Thất tịch mang một sắc thái rất riêng - không chỉ là ngày của tình yêu, mà còn là ngày của sự chờ đợi, thủy chung và mong muốn được đoàn tụ.

Thất tịch không chỉ là ngày cầu duyên

Chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ đã khiến những cơn mưa dầm rả rích tháng 7 âm thêm lãng mạn với người đang yêu, với những mối tình cũ, và cả với người mong xuất hiện chân ái, mong gặp được người thật sự yêu mình. Dù có nhiều cách lý giải khác nhau về lễ Thất tịch, thì điểm chung vẫn là câu chuyện về tình yêu, sự chờ đợi và cuộc hội ngộ của ông Ngâu, bà Ngâu.

Lễ Thất Tịch là dịp để mỗi người nhìn lại chuyện tình cảm của mình. Người độc thân có thể mở lòng hơn. Người đang yêu có thể nói với nhau một lời thật lòng. Vợ chồng có thể tạm gác những chuyện hơn thua để nhớ lại vì sao ngày ấy mình đã chọn nhau. Bởi tình yêu muốn bền không chỉ cần “duyên”, mà còn cần cách hai người đối xử với nhau mỗi ngày.

Cách nhau hai bở sông Ngân thì Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm vẫn có một lần được gặp lại nhau. Ảnh internet

3 con giáp vượng duyên dịp Thất tịch

Theo luận giải phong thủy của Phong thủy Phùng Gia, lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch năm 2026 có 3 con giáp nổi bật về phương diện tình cảm:

Tuổi Tỵ: Duyên đến bất ngờ

Tuổi Tỵ được nhắc đến với sự hội tụ của hai sao Đào Hoa và Hồng Loan - tượng trưng cho sức hút và cơ hội về tình cảm.

Theo đó, người tuổi Tỵ còn độc thân có thể dễ gặp được người khiến mình chú ý thông qua những cuộc gặp gỡ, giao lưu hoặc một chuyến đi xa.

Người đang yêu có thể gặp bước tiến tới mới trong mối quan hệ (như chính thức xác định tương lai, hoặc bàn chuyện cưới xin...).

Người đã có gia đình thì quý nhất là hóa giải được những hiểu lầm nhỏ nếu nói ra đúng lúc sẽ dễ dàng được tháo gỡ, giúp không khí gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tuổi Sửu: Sau trầm lắng là khởi sắc

Với tuổi Sửu, tháng 7 âm lịch được xem là thời điểm cảm xúc có nhiều chuyển biến. Sự kết hợp của Đào Hoa và Hồng Loan giúp người tuổi Sửu trở nên cởi mở và cuốn hút hơn.

Người độc thân có cơ hội gặp mối quan hệ nghiêm túc, đặc biệt là họ không còn quá khép mình trước những cuộc gặp gỡ mới.

Người đã có đôi nên tận dụng khoảng thời gian này để trò chuyện, chia sẻ và cùng nhau làm những điều đơn giản nhưng vui vẻ. Hạnh phúc hôn nhân không nằm ở những món quà đắt tiền, mà nằm ở một bữa cơm có người chờ mình về.

Muốn có duyên, trước hết phải tạo cơ hội cho người khác bước vào cuộc đời mình. Ảnh internet

Tuổi Dậu: Có quý nhân se duyên

Tuổi Dậu được nhắc đến với sự kết hợp giữa Đào Hoa, Hồng Loan và sao Thiên Việt – yếu tố thường được luận giải theo hướng có quý nhân hỗ trợ.

Người độc thân có thể gặp duyên mới nhờ có người làm "cầu nối". Thú vị là duyên này có thể không bắt đầu bằng sự rung động sét đánh, mà đến từ cảm giác nói chuyện rất hợp, suy nghĩ tương đồng, càng tìm hiểu càng thấy muốn ở bên nhau.

Với người đã kết hôn, sự thấu hiểu hóa giải những bất đồng nhỏ để tránh trở thành khoảng cách lớn.

Dịp Thất tịch người độc thân cầu gặp người tử tế, người đã có gia đình có thể cầu mong hai chữ “bình yên”. Ảnh internet

Dịp Thất tịch, người độc thân có thể cầu mong gặp được người tử tế. Người đang yêu có thể cầu mong tình yêu phát triển. Người đã lập gia đình có thể cầu mong hai chữ “bình yên”. Dịp lễ Thất tịch là mọi người đừng khép kín, đừng đa nghi và hãy chủ động chia sẻ. Muốn có duyên, trước hết phải tạo cơ hội cho người khác bước vào cuộc đời mình.

Và nếu chưa gặp được người mình thương thì chớ có buồn. Biết đâu, chỉ cần bước ra khỏi cửa, mỉm cười với một người xa lạ, mở lòng thêm một chút… là đã tự tạo duyên cho mình rồi. Điều đẹp nhất của ngày Thất tịch không phải là một lời hứa "ai đó sẽ xuất hiện", mà là ai cũng xứng đáng được yêu thương. Trước khi có một người đến với mình, bạn hãy học cách đối xử dịu dàng, yêu thương, mang những tốt đẹp, thiện lành nhất đến với chính mình.

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