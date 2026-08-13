Bí quyết để mối mọt "né xa" gạo giúp gạo ngon cả năm không phải ai cũng biết

Nguyên nhân khiến gạo bị mối, mọt

Gạo hay ngũ cốc vốn là môi trường sống lý tưởng cho mọt nhờ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là tinh bột. Nếu không được bảo quản đúng cách và có độ ẩm cao, gạo và ngũ cốc càng dễ trở thành nơi trú ngụ tuyệt vời của mối mọt. Khi tìm được môi trường thích hợp, chúng sẽ đục khoét dần hạt gạo và đẻ trứng bên trong, khiến cho hạt gạo bị hao mòn và mất đi chất dinh dưỡng.

Sử dụng dụng cụ bảo quản gạo không phù hợp là một trong những nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ mối, mọt xâm nhập. Mối và mọt thường xâm nhập vào gạo thông qua các khe hở nhỏ trên bao bì hoặc từ những hạt gạo đã bị nhiễm trước đó.

Gạo mới thu hoạch nếu chưa được phơi sấy kỹ cũng dễ bị ẩm mốc, tạo điều kiện thuận lợi cho côn trùng sinh sôi.

Ngoài ra, việc bảo quản gạo chung với các loại hạt khác như đậu, ngô cũng làm tăng nguy cơ bị mối, mọt. Gạo mới thu hoạch nếu chưa được phơi sấy kỹ cũng dễ bị ẩm mốc, tạo điều kiện thuận lợi cho côn trùng sinh sôi.

Cách bảo quản gạo ngon không bị mối mọt

Bảo quản gạo trong tủ lạnh để diệt mọt

Báo Giáo dục và Thời đại cho biết, mọt gạo không phải do gạo cũ mới tạo thành mà thực ra trứng của mọt gạo đã bám vào hạt thóc, hạt gạo từ giai đoạn thu hoạch lúa. Sau một thời gian, với các điều kiện thích hợp, các trứng này mới nở thành con mọt đen trong gạo.

Việc bảo quản gạo trong tủ lạnh sẽ tiêu diệt và ngăn chặn trứng mối mọt sinh sôi phát triển, chính vì vậy trước khi cho gạo vào thùng đựng gạo hãy để gạo trong tủ lạnh khoảng 4 - 5 ngày.

Không để gạo ở những nơi có độ ẩm cao hoặc có ánh nắng trực tiếp của mặt trời chiếu vào. Nắng và độ ẩm có thể làm cho gạo bị giảm sút chất lượng, hoặc mất đi hương vị và hàm lượng chất dinh dưỡng trong gạo.

Đuổi mọt trong gạo bằng cách sử dụng ớt

Cách dùng ớt đuổi mọt gạo thực hiện rất đơn giản, cho vài quả ớt đã tách bỏ hạt vào thùng gạo, mùi cay nồng của ớt sẽ khiến mọt khó chịu mà bỏ đi. Sau khi mọt đã ra khỏi gạo, hãy áp dụng cách cho gạo vào tủ lạnh trong 4-5 ngày để ấu trùng mọt gạo không thể nở thành con.

Cách dùng ớt đuổi mọt gạo thực hiện rất đơn giản, cho vài quả ớt đã tách bỏ hạt vào thùng gạo, mùi cay nồng của ớt sẽ khiến mọt khó chịu mà bỏ đi.

Sử dụng vỏ cam quýt và rong biển

Vỏ cam, vỏ quýt sau khi ăn có thể tận dụng để loại bỏ mọt gạo. Bạn hãy đem vỏ của các loại quả này đi phơi khô rồi đặt trong thùng gạo. Citronellal trong vỏ của các loại quả này có tác dụng ức chế quá trình nở của trứng mọt.

Ngoài ra, có thể đặt thêm rong biển khô bên trong thùng gạo. Nguyên liệu này có tác dụng hút ẩm, giữ cho gạo luôn khô ráo.

Dùng rượu trắng trên 41 độ

Theo VTC News, nhiều gia đình sử dụng thùng chuyên dụng đựng gạo. Nó tương đối kín nên không bị côn trùng bò vào. Tuy nhiên, nếu muốn gạo không bị sâu mọt xuất hiện, bạn mua một chai rượu trắng có nồng độ cao (trên 41 độ), mở nắp rồi vùi chai vào thùng gạo, cho miệng chai lộ ra cao hơn mặt gạo rồi đậy nắp thùng lại, để nơi thoáng mát.

Nếu muốn gạo không bị sâu mọt xuất hiện, bạn mua một chai rượu trắng có nồng độ cao (trên 41 độ), mở nắp rồi vùi chai vào thùng gạo, cho miệng chai lộ ra cao hơn mặt gạo rồi đậy nắp thùng lại, để nơi thoáng mát.

Rượu rất dễ bay hơi, cũng có tác dụng khử trùng, diệt côn trùng, giúp gạo không bị nấm mốc, mọt gạo không xuất hiện.

Cách xử lý gạo bị sâu mọt

Khi phát hiện gạo bị sâu mọt, bạn không nên mang đi phơi nắng. Sâu mọt rất sợ ánh sáng và chúng sẽ tìm cách để lẩn trốn chứ không chết. Việc phơi nắng cũng dễ khiến gạo bị khô và nát, ăn sẽ mất ngon.

Thay vào đó, bạn hãy sàng gạo nhẹ nhàng để những con mọt rơi xuống, sau đó đem gạo phơi ở nơi râm mát để số mọt còn lại tự giác rời đi. Khi kiểm tra và thấy số mọt đã hoàn toàn biến mất, hãy cho gạo vào thùng đã được rửa sạch, phơi khô, đồng thời áp dụng một trong những cách trên.

Nếu có quá nhiều mọt trong thùng gạo nghĩa là một lượng lớn gạo đã bị chúng ăn và phá huỷ. Lúc này, gạo sẽ không còn được ngon như ban đầu, không nên tiếp tục sử dụng.

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