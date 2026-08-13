Nghi lễ trong tháng 7 âm lịch và những điều cần biết

Lễ tiết tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm lịch đang đến, chị Ngô Lan (Hải Phòng) là dâu trưởng mới về của một dòng họ nhỏ cảm thấy lo lắng vì lần đầu tiên phải chuẩn bị mọi thứ từ A đến Z từ cúng mùng 1 đến hết mùa Vu lan báo hiếu.

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Hồi ở nhà chị đã từng phụ mẹ khâu chuẩn bị, nhưng chỉ "cưỡi ngựa xem hoa" bởi bé thì đi học, lớn thì đi làm. Giờ đi lấy chồng, là dâu trưởng, lại lần đầu tiên phải lo toan cả - mà các nghi lễ trong tháng 7 âm còn chưa hiểu, chưa thuộc hết.

Hỏi mấy chị em bạn, người thì bảo mùng 1 phải cúng, người nói cúng trước 1 ngày. Rồi lễ Thất Tịch 7/7, lễ Vu Lan, Rằm tháng 7 cúng gia tiên, cúng cô hồn... Dù không mê tín, nhưng chị biết những ngày lễ truyền thống cần làm chu đáo để tâm an, cả nhà yên.

Tháng 7 âm lịch có nhiều ngày lễ được lưu truyền qua nhiều thế hệ, nhưng không nên biến việc lễ bái thành áp lực cuộc sống. Ảnh internet

Các nghi lễ trong tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm lịch có nhiều ngày lễ được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tùy vùng miền mà nghi thức có khác nhau, nhưng cần hiểu đúng để vừa giữ được nét văn hóa truyền thống, vừa không biến việc lễ bái thành áp lực. Dưới đây là những nghi thức được nhiều gia chủ quan tâm trong tháng 7 âm lịch theo tư vấn của Phong thủy Phùng Gia.

Mùng 1 tháng 7 âm - lễ cúng đầu tiên của tháng

Mùng 1 tháng 7 âm lịch mở đầu tháng 7 âm lịch các gia đình chuẩn bị hương hoa, lễ vật để dâng cúng thần linh và gia tiên, cầu mong một tháng bình an, hanh thông. Với những nhà năm nào cũng theo nghi lễ truyền thống, thường chuẩn bị chu đáo, sạch sẽ, hợp với điều kiện của gia đình.

Lưu ý là không nên vì tâm lý lo lắng mà sắm sửa quá mức cần thiết. Lễ nghi vốn là một phần của đời sống tinh thần, điều quan trọng vẫn là sự thành tâm và cách mỗi gia đình giữ gìn nếp sống của mình.

Ngày 7 tháng 7 âm lịch gắn với câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ, là dịp nhiều người hướng đến chuyện nhân duyên, tình cảm và mong muốn các mối quan hệ trở nên gắn bó hơn. Ảnh internet

Lễ Thất Tịch ngày 7 tháng 7 âm lịch và câu chuyện tình duyên

Ngày 7 tháng 7 âm lịch gắn với chuyện tình duyên Ngưu Lang - Chức Nữ, được gọi là Thất Tịch. Đây cũng là dịp nhiều người hướng đến chuyện nhân duyên, tình cảm và mong muốn các mối quan hệ trở nên gắn bó hơn.

Theo Phong thủy Phùng Gia, thay vì chỉ chú trọng vào nghi thức, mọi người có thể coi đây là dịp để dành thời gian vun đắp tình cảm gia đình, quan tâm cha mẹ, vợ chồng và những người thân yêu. Nếu thực hiện nghi thức cầu nguyện, nên hướng đến những mong cầu thiện lành, phù hợp với hoàn cảnh của bản thân. Cũng không nên chạy theo trào lưu, hoặc quan niệm truyền miệng thiếu căn cứ mà bỏ qua ý nghĩa thực sự của ngày lễ.

Với những người đang mong cầu nhân duyên hoặc muốn vun đắp tình cảm hiện tại, có thể dùng một vật phẩm phong thủy đồng hành, mang ý nghĩa hỗ trợ kết nối và nuôi dưỡng năng lượng tình cảm trong dịp Thất Tịch (như linh phù Tình Duyên Viên Mãn chẳng hạn).

Dù vậy, vật phẩm chỉ mang ý nghĩa đồng hành. Mối quan hệ bền vững cần xây dựng bằng sự chân thành, tôn trọng và trách nhiệm của mỗi người.

Tháng 7 cũng là mùa vu lan báo hiếu. Ảnh internet

Vu Lan báo hiếu và cúng Rằm tháng 7 âm lịch

Rằm tháng 7 là một trong những ngày lễ lớn trong năm, gắn với lễ Vu Lan báo hiếu, tưởng nhớ tổ tiên và bày tỏ lòng tri ân đối với ông bà, cha mẹ. Đây cũng là dịp để mỗi người nhìn lại cách mình đối xử với những người thân trong gia đình.

Theo Phong thủy Phùng Gia, nên chuẩn bị lễ cúng từ sớm, tránh để sát ngày mới sắm lễ vì dễ thiếu sót. Nếu trong ngày có nhiều nghi lễ như cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên... cần thực hiện đúng trình tự để thể hiện sự trang nghiêm.

Tuy nhiên, mâm lễ không quá đặt nặng chuyện mâm cao cỗ đầy. Quan trọng là mâm lễ hợp với gia cảnh, chuẩn bị sạch sẽ, chu đáo, và cả buổi lễ con cháu thể hiện lòng thành. Và quan trọng hơn cả là sau ngày Rằm con cháu vẫn biết yêu thương, chăm sóc và đối xử tốt với cha mẹ, ông bà.

Cúng cô hồn là một nghi thức được nhắc đến vào tháng 7 âm. Ảnh internet

Cúng cô hồn nên thực hiện riêng

Một nghi thức khác thường được nhắc đến trong tháng 7 âm lịch là lễ cúng cô hồn, hay còn gọi là lễ Xá tội vong nhân. Theo quan niệm dân gian, đây là nghi thức mang ý nghĩa bố thí, dành cho những vong linh không nơi nương tựa. Nghi thức này khác với lễ cúng gia tiên.

Lễ cúng cô hồn nên thực hiện ngoài sân, trước cửa, hoặc khu vực phù hợp, không cúng nơi ban thờ gia tiên. Lễ vật cúng nên chuẩn bị đúng mục đích của nghi thức, không gộp chung với mâm cúng gia tiên.

Sau khi hoàn tất nghi thức, gia đình nên thu dọn gọn gàng, giữ không gian sạch sẽ và tránh kéo dài thời gian bày lễ không cần thiết.

Nhiều gia chủ không biết nên cúng cô hồn trước, hay sau Rằm tháng 7. Các chuyên gia cho rằng, mỗi địa phương và gia đình có thể có tập tục khác nhau. Vì vậy, gia chủ nên tìm hiểu phong tục mình đang thực hành, chứ không quá lo lắng về những lời truyền miệng trên mạng xã hội.

Tháng 7 âm lịch không phải là tháng của những lo âu, áp lực cúng bái - mà là khoảng thời gian để dọn dẹp lại nhà cửa, sắp xếp lại cuộc sống, dành thêm thời gian cho người thân và nhìn lại chính mình. Ảnh internet

Đừng để tháng 7 âm lịch thành tháng lo sợ

Tháng 7 âm lịch có nhiều nghi thức, nhưng nếu nhìn dưới góc độ văn hóa gia đình, mỗi nghi thức đều có thể trở thành một dịp để nhắc lại:

- Lễ Thất tịch là dịp nhắc về tình cảm.

- Lễ Vu Lan nhắc về chữ hiếu.

- Lễ cúng gia tiên nhắc về nguồn cội.

- Việc bố thí, chia sẻ... nhắc con người biết sống nhân ái hơn.

Bởi vậy, mâm lễ lớn hay nhỏ không ý nghĩa bằng việc mình đang làm. Con cháu có thể chuẩn bị một mâm lễ rất đơn giản, nhưng dành cả ngày về thăm cha mẹ. Hoặc có thể không cầu kỳ chuyện lễ nghi, nhưng luôn sống tử tế với người thân - mới là cách gìn giữ giá trị đẹp của truyền thống.

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