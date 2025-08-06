Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I sẽ chính thức diễn ra vào 19h30, thứ Năm ngày 7/8/2025

Sau gần một năm phát động Cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I , từ những thể lệ và tiêu chí tưởng như khô khan trên giấy, phong trào "xanh - sạch - đẹp" đã đơm hoa kết trái thành những thay đổi rõ nét trong thực tiễn, nhận được sự hưởng ứng sâu rộng chưa từng có từ toàn hệ thống ngành y tế, bao gồm công lập và tư nhân, từ trung ương đến địa phương...

Hàng ngàn không gian xanh mát được kiến tạo thêm từ Cuộc thi "Cơ sở y tế xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I.

Trên khắp cả nước, các cơ sở y tế đã và đang đồng loạt triển khai và duy trì những "cuộc cách mạng xanh", góp phần làm thay đổi diện mạo ngành y từ những điều gần gũi nhất. Có cơ sở y tế sẵn sàng dành hàng chục nghìn mét vuông đất cho cây xanh và sân vườn, biến bệnh viện thành một công viên “chữa lành”. Có cơ sở y tế mà mỗi góc nhỏ đều được chăm chút, tạo ra một môi trường khám chữa bệnh thân thiện, an toàn.

Tại tuyến y tế cơ sở, nơi có những trạm y tế xã xanh - sạch - đẹp ngay từ vườn thuốc nam được quy hoạch gọn gàng, một hành lang sạch bóng, một hàng ghế đá dưới tán cây cũng đủ để làm người dân an tâm, tin cậy. Những trạm y tế ấy không chỉ còn là nơi khám chữa bệnh đơn thuần, mà dần trở thành một địa chỉ tin cậy, gần gũi, thân thuộc - như một phần của đời sống cộng đồng.

Những chuyển động tích cực ấy chứng minh một điều: "Xanh - Sạch - Đẹp" trước hết đến từ cái tâm, từ sự tận tụy và tình yêu nghề của mỗi cán bộ y tế. Bởi có những thay đổi bắt đầu từ chính góc làm việc, bàn khám, sân bệnh viện – nơi mà ý thức và sự chăm chút từng ngày sẽ tích lũy thành văn hóa.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân khảo sát QR-Code đánh giá mức độ Xanh - Sạch - Đẹp của đơn vị.

Tại Lễ trao giải diễn ra ngày mai, 20 cơ sở y tế xuất sắc nhất sẽ được tôn vinh, đại diện cho 5 hệ thống cơ sở y tế bao gồm: Cơ sở y tế trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương; Cơ sở y tế trực thuộc UBND tỉnh, thành phố; Cơ sở y tế khu vực; Cơ sở y tế xã; Cơ sở y tế tư nhân. Mỗi tuyến đều có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích.

Lễ trao giải là dịp để nhìn lại một hành trình đáng nhớ – nơi những hành lang bệnh viện trở nên sạch sẽ hơn, những khuôn viên được phủ xanh và trên hết đó là sự tận tụy của cán bộ y tế được chuyển hóa thành niềm tin trong lòng người bệnh.

Chương trình do Bộ Y tế chỉ đạo, Cục Phòng bệnh và Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức, với sự đồng hành của Hệ thống tiêm chủng và nhà thuốc Long Châu. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên VTV9 – Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời phát trực tuyến trên toàn bộ nền tảng số của Báo Sức khỏe & Đời sống.

Ban Tổ chức Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp lần thứ I