Lên mạng kêu gọi ủng hộ từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị can Nguyễn Hà Giang (SN 2001), trú tại: thôn Lệ Chi, xã Thuy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên gây ra.

Nguyễn Hà Giang đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý khởi tố điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra vụ án xác định, bị can Nguyễn Hà Giang trong khoảng thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 11/2024, Nguyễn Hà Giang đã sử dụng tài khoản Facebook tên "Nguyễn Hà Giang" liên tục đăng bài viết có nội dung sai sự thật kêu gọi ủng hộ từ thiện để mọi người chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng MB số 0388837329 và số tài khoản ngân hàng Techcombank số 19073293968010 đều mang tên Nguyễn Hà Giang rồi chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đề nghị những người đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng nêu trên của Nguyễn Hà Giang với mục đích từ thiện trong khoảng thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 11/2024, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, địa chỉ: Phố Yết Kiêu, phường Châu Cầu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để cung cấp thông tin. Số điện thoại liên hệ: 0226.3851.086.