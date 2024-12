Lịch cắt điện Nam Định từ ngày 10 - 15/12/2024: Có nơi 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Phụ tải 472-E3.9 đến DCL 472-7 RMU Cổng Hậu gồm: TTBA Tân An 2, TBA Cổng Hậu 2, 3, TBA May Trường Xuân, TBA Bãi Vượt TBA T2-Nam Định Tower, TBA T1-Nam Định Tower- P Cửa Bắc TBA CTCP CK Nam Định, TBA CTCP MICOM -T1 ,TBA CTCP MICOM- T2 thuộc phường Cửa Bắc

15/12/2024 từ 07:00 - 07:30

Phụ tải đường dây 476 E3.9 đến Re 476/17 gồm: TBA CT May Ganet, TBA May Hoàng Dũng M1 ,TBA Cty Việt Hàn,TBA May Hoàng Dũng M3,TBA May Hoàng Dũng M2,TBA CT Huệ Hương (AVANCE) TBA Bao bì Nam Ninh, TBA CTY DFZIN, TBA Cty Tân Long - M1, TBA Cty Tân Long - M2, TBA Cty Tân long - M3, TBA Việt Thái (Tân Xương),