Lịch cắt điện Nam Định từ ngày 3 - 8/12/2024: Hàng loạt khu dân cư có lịch cắt điện từ sáng sớm

Thời gian Khu vực Đơn vị

08/12/2024 từ 06:00 - 06:30 Phụ tải ĐZ 471-E3.9 sau DCL 471-7/1 đến Re 471/12 gồm: TTBA Kho Sở, TBA Kho Sở 1, TBA Đội Xe ,TBA Trạm C50, TBA Kho Vật Tư, TBA Dệt Kim 1, 2- Phường Trường Thi; TBA Văn Miếu 1, 2 , TBA Mỹ Trọng( Xây), TBA Mỹ Trọng 1 Phường Trường Thi TBA Thủ Công Mỹ Nghệ , TBA May Nam Hà, TBA An Biên M1, TBA An Biên M2, TBA CTCP Xe Đạp Xe Máy, TBA May Nam An, TBA Bệnh Viện Y Đức, TBA Bia NADA ( Máy Giấy ) Điện lực Thành phố Nam Định

08/12/2024 từ 06:00 - 06:30 Phụ tải ĐZ ĐZ 475E3.9 đến Re 475/35 gồm: TBA Phán Chương 2- Phường Trường Thi; TBA Đồng Quýt 1, 2, 3,4 - Phường Trường Thi; TBA Dệt Kim 3, Phường Năng Tĩnh; Điện lực Thành phố Nam Định

08/12/2024 từ 06:00 - 06:30 Phụ tải ĐZ473-E3.9 gồm: TBA Phán Chương 1, TBA Văn Miếu 3, 4, 5, 6 - 250KVA Phường Trường Thi TBA Trần Phú 2 - 250KVA Phường Văn Miếu; TBA May Vĩnh Phúc M2, TBA May Vĩnh Phúc, TBA Trường KTKT Dệt May , thuộc các phường Mỹ Xá Điện lực Thành phố Nam Định

08/12/2024 từ 06:00 - 06:30 Phụ tải đường dây 479 E3.9 đến Re 479/24 gồm: TBA Dầu Khí 3 - phường Mỹ Xá TBA Đèn Phương Đông, TBA CT Phúc Vinh,TBA Gạch Granit - 479E3.9, TBA Dân Phú, thuộc Khu CN Hoà Xá Điện lực Thành phố Nam Định

08/12/2024 từ 06:00 - 08:30 Phụ tải ĐZ 475E3.9 sau DCL 471-7 RMU Tiền Phong 5 gồm: TBA Tiền Phong 2, 6,7, TBA Trần Nhân Tông 1, TBA Mả chói 1, 2 , TBA Trần Bích San 1, Phường Năng Tĩnh; TBA Nông sản Nghĩa Thành, TBA Cty VN Đại Cự TBA Đèn đường 55 - S2 Tram 2, TBA Dệt Kim Thắng Lợi TBA Dệt Sơn Nam, TBA Dây Lưới Thép thuộc Phường Năng Tĩnh Điện lực Thành phố Nam Định

08/12/2024 từ 06:00 - 10 Phụ tải ĐZ 471-E3.9 đến DCL 471-7/1 gồm: TBA TT Sở ĐIỆN, TBA Trường TC Nghề 20 BQP Phường Trường Thi Điện lực Thành phố Nam Định

08/12/2024 từ 06:00 - 10 Phụ tải ĐZ 477-E3.9 đến LBS 477/11 gồm:TBA Mỹ Trọng 7 Phường Mỹ Xá TBA CT Xây Lắp Điện NĐ, TBA CTTNHH Minh Hồng M1,TBA Cty Minh Hồng -M2 ,TBA Cty Trường Phát TTP, TBA CTy Thanh Nguyên ,TBA CTCP DP Minh Dân, TBA CT Dây Lưới Thép, TBA Vĩnh TrườngTBA BK Thành Hải M1, TBA BK Thành Hải M2 KCN Hòa Xá Điện lực Thành phố Nam Định

08/12/2024 từ 06:00 - 10 Phụ tải ĐZ473-E3.9 đến DCL 473-7/1 gồm: TBA Dầu Khí 1, 2, TBA Phạm Ngũ Lão 1, 2, 3, TBA Hòa Xá 1, 2 , TBA CTTNHH NABO M1+M2, TBA CTTNHH Hoàng Hoa, TBA DNTN Đại Thắng- Phường Mỹ Xá Điện lực Thành phố Nam Định

08/12/2024 từ 06:00 - 11:30 Phụ tải ĐZ 475E3.9 sau DCL 475-1/13 đến DCL 471-7 RMU Tiền Phong 5 đến Re 475/35 gồm: TBA Tiền Phong 2, 6,7, TBA Trần Nhân Tông 1, TBA Mả chói 1, 2 , TBA Trần Bích San 1, Phường Năng Tĩnh; TBA Nông sản Nghĩa Thành , TBA Cty VN Đại Cự TBA Đèn đường 55 - S2 Tram 2, TBA Dệt Kim Thắng Lợi TBA Dệt Sơn Nam, TBA Dây Lưới Thép thuộc Phường Năng Tĩnh Điện lực Thành phố Nam Định

08/12/2024 từ 09:30 - 10 Phụ tải ĐZ 471-E3.9 sau DCL 471-7/1 đến Re 471/12 gồm: TTBA Kho Sở, TBA Kho Sở 1, TBA Đội Xe ,TBA Trạm C50, TBA Kho Vật Tư, TBA Dệt Kim 1, 2- Phường Trường Thi; TBA Văn Miếu 1, 2 , TBA Mỹ Trọng( Xây), TBA Mỹ Trọng 1 Phường Trường Thi TBA Thủ Công Mỹ Nghệ , TBA May Nam Hà, TBA An Biên M1, TBA An Biên M2, TBA CTCP Xe Đạp Xe Máy, TBA May Nam An, TBA Bệnh Viện Y Đức, TBA Bia NADA (Máy Giấy ) Điện lực Thành phố Nam Định

08/12/2024 từ 09:30 - 10 Phụ tải ĐZ ĐZ 475E3.9 đến Re 475/35 gồm: TBA Phán Chương 2- Phường Trường Thi; TBA Đồng Quýt 1, 2, 3,4 - Phường Trường Thi; TBA Dệt Kim 3, Phường Năng Tĩnh; Điện lực Thành phố Nam Định

08/12/2024 từ 09:30 - 10 Phụ tải ĐZ473-E3.9 gồm: TBA Phán Chương 1, TBA Văn Miếu 3, 4, 5, 6 - 250KVA Phường Trường Thi TBA Trần Phú 2 - 250KVA Phường Văn Miếu; TBA MAY Vĩnh Phúc M2, TBA May Vĩnh Phúc, TBA Trường KTKT Dệt May , thuộc các phường Mỹ Xá Điện lực Thành phố Nam Định

08/12/2024 từ 09:30 - 10 Phụ tải đường dây 479 E3.9 đến Re 479/24 gồm: TBA Dầu Khí 3 - phường Mỹ Xá TBA Đèn Phương Đông, TBA CT Phúc Vinh, TBA Gạch Granit - 479E3.9,TBA Dân Phú, thuộc Khu CN Hoà Xá Điện lực Thành phố Nam Định

08/12/2024 từ 12:00 - 12:15 TBA Nghĩa Lâm 2,5,8, TBA Nam điền 1,2,3,4,5,6,8,9,10, TBA Đông Nam Điền 1,5, TBA Nông Trường1,5,9,10,11,12,13,15,16,17, TBA Cồn Xanh 1,2,3, TBA Nuôi Trồng Thủy Sản, TBA Sinh Thái, TBA Phạm Thị Tươi, TBA Thành Nụ, TBA Đồn Biên Phòng, TBA CTy TNHH MTV KTCTTL Nghĩa Hưng Điện lực Huyện Nghĩa Hưng

08/12/2024 từ 13:30 - 14:00 Khu CN Bảo Minh Điện lực Huyện Vụ Bản

08/12/2024 từ 14:00 - 16:00 Một phần xã Cộng Hòa TBA Bệnh viện Điện lực Huyện Vụ Bản