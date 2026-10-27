Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 27/10 – 1/11/2026: Tăng số lượng khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 27/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 27/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 27/10 – 1/11/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Một phần tổ 13 khu phố Phú Hữu; tổ 9C khu phố Hữu Nhơn phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 5 khu phố Phú Hào phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 27/10/2026 đến 11:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 3 khu phố Thanh Tân phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 11, 12, 13 khu phố 3 phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 08:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 2A, 2B, 2C, 5, 8, 14 khu phố 5 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/10/2026 đến 10:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 1A, 1B, 13, 13A, 13B khu phố 5 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 9 khu phố 5 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 30/10/2026 đến 14:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần tổ 3 khu phố 5 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 30/10/2026 đến 15:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 6, 7 khu phố 5 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Gạch xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 22, 23 ấp An Quí xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 11:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hưng xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 10, 11 ấp An Quí xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/10/2026 đến 16:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 7, 8 ấp An Quí xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 12:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Điền xã An Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 16:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 17, 18 ấp Bảo Hòa xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 09:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tuyến đường từ Cầu Xoay đến ngã tư Đường Bắc Nam xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 06, 07 ấp Bảo Hòa xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/10/2026 đến 10:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 09, 10 ấp Bảo Hòa xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 12, 13 ấp Bảo Hòa xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 14:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thạnh xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 21, 22 ấp Phú Thạnh 2 xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 29/10/2026 đến 15:15:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 18, 19, 20 ấp Phú Thạnh 2 xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Nhơn xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 11:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp Kinh Mới xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Thái xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Trạch 1; một phần ấp Phú Trạch 2 xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Vĩnh 1; một phần ấp An Vĩnh 2 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Không mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Công tác không mất điện - Hotline





KHU VỰC: -Không mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Công tác không mất điện - Hotline





KHU VỰC: -Một phần ấp An Khánh 1; một phần ấp An Khánh 2; Một phần ấp Tân Phú 1; một phần ấp An Trường xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Tổ 11 ấp Vinh Xương xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/10/2026 đến 10:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Văn Châu ấp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 2, 3, 4 ấp Long An xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/10/2026 đến 09:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 6, 7 ấp Phú Hưng xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 28/10/2026 đến 10:45:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 18, 19 ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/10/2026 đến 12:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 6, 7 ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/10/2026 đến 14:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 3 ấp Sân Banh; tổ 4 ấp Giồng Bông xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 28/10/2026 đến 15:15:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 11, 12 ấp Sân Banh; tổ 23, 25 ấp Chợ xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 24 ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 4, 5 ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/10/2026 đến 10:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 8, 9, 10 ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 30/10/2026 đến 11:15:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 12, 13 ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 14:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 5, 6 ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 30/10/2026 đến 15:15:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 7, 8 ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 30/10/2026 đến 16:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Phú





KHU VỰC: CSNĐ Lê Văn Nhánh Lê Minh Tâm ấp An Định xã An Nhơn

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 27/10/2026 đến 09:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Lê Văn Minh ấp An Hòa xã An Nhơn

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/10/2026 đến 10:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Lê Thị Hồng Vịnh ấp An Định xã An Nhơn

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/10/2026 đến 11:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Võ Thị Rái ấp An Định xã An Nhơn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/10/2026 đến 14:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Định xã An Nhơn

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/10/2026 đến 15:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Lê Văn Bon ấp An Định xã An Nhơn

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/10/2026 đến 16:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Lê Thị Hỷ ấp An Định xã An Nhơn

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Lê Văn Minh ấp An Định xã An Nhơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 09:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Lê Hồng Phong ấp An Định xã An Nhơn

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/10/2026 đến 10:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Bùi Văn Phanh ấp An Định xã An Nhơn

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Lê Văn Vải ấp An Định xã An Nhơn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/10/2026 đến 14:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Trần Văn Bé ấp An Định xã An Nhơn

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/10/2026 đến 15:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Trần Văn Coành ấp An Định xã An Nhơn

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: ấp Tiên Phú 2 xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 08:45:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tiên Hưng xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 27/10/2026 đến 10:45:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tiên Hưng xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 27/10/2026 đến 11:45:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tiên Tây Thượng xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 27/10/2026 đến 14:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình An xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phước Thới xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Tổ 7, 8, 10, 17 ấp Bình Đông xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 7, 8, 10, 17 ấp Bình Đông xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7, 8, 9 ấp Phú Điền xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 5, 6, 9 ấp Phú Điền xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 3, 4, 6, 11, 15, 17 ấp Mỹ Hòa xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thạnh xã An Bình tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lương xã An Bình tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lương xã An Bình tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Tổ 15, 16, 18 ấp Hưng Long, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 9, 10, 12, 13 ấp Hưng Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8, 9 ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 14:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 16, 17 ấp Gia Thạnh, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7, 8 ấp Tân Hoà, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp