Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26/10 – 1/11/2026: Danh sách khu dân cư bị cúp điện tăng cao

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Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 26/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26/10 – 1/11/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Sơn Đông 2A - 2B, ấp Sơn Đông, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đinh Tiên Hoàng 5A, một phần đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm K3P2-4, một phần đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phạm Thái Bường 6A, một phần đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Chung Cư Phạm Thái Bường 2-2, một phần đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tiểu Khu Phạm Thái Bường, một phần đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện trạm Phạm Thái Bường 3, một phần đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện trạm Trần Đại Nghĩa, một phần đường Trần Đại Nghĩa, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Tân Quới, một phần khóm Tân Quới, phường Tân Ngãi. - Các hộ sử dụng điện trạm Tân Nhơn Quới 2B, một phần khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ DC Tân Hội, khóm Tân Hội, KDC Tân Hội, phường Tân Ngãi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Lê Thái Tổ 2A, một phần đường Lê Thái Tổ, phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mậu Thân 2, một phần đường Tạ Uyên, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng, khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Tân Hữu Mới đến Chợ P9, khóm 5, khóm 6, phường Long Châu. - Đường Phạm Hùng (phía tay phải từ Chợ P9 đến Cầu Bình Lữ) khóm 8, khóm 9, phường Long Châu. - Các hộ sử dụng điện trạm Tân An 1, ấp Tân An, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 07:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Phạm Hùng (phía tay phải từ Chợ P9 đến Cầu Bình Lữ) khóm 8, khóm 9, phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 07:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Ngã Cạy đến Chợ P9, khóm 5, khóm 6, phường Long Châu. - Phía tay trái đường Phạm Hùng hướng từ Trường THPT Trưng Vương đến Cầu Cái Cam, phường Long Châu. - Phía tay trái hướng từ Cầu Cái Cam đến Cầu Cái Côn, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Ngã Cạy đến Chợ P9, khóm 5, khóm 6, phường Long Châu. - Phía tay trái đường Phạm Hùng hướng từ Trường THPT Trưng Vương đến Cầu Cái Cam, phường Long Châu. - Phía tay trái hướng từ Cầu Cái Cam đến Cầu Cái Côn, phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các khách hàng sử dụng điện trạm Trường An 6, phía tay trái hướng từ Cầu Cái Cam đến Cầu Cái Côn, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các khách hàng sử dụng điện trạm Trường An 2A, phía tay trái hướng từ Cầu Cái Cam đến Cầu Cái Côn, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các khách hàng sử dụng điện trạm Tân Quới Đông, phía tay trái hướng từ Cầu Cái Cam đến Cầu Cái Côn, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đinh Tiên Hoàng 2, một phần đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Tân Hữu Mới đến Chợ P9, khóm 5, khóm 6, phường Long Châu. - Đường Phạm Hùng (phía tay phải từ Chợ P9 đến Cầu Bình Lữ) khóm 8, khóm 9, phường Long Châu. - Các hộ sử dụng điện trạm Tân An 1, ấp Tân An, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Phạm Hùng (phía tay phải từ Chợ P9 đến Cầu Bình Lữ) khóm 8, khóm 9, phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện một phần khóm Tân Thạnh, phường Tân Hạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện KDC Tân Thạnh, phường Tân Hạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Hưng 4, một phần ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Tân Hữu, một phần đường Nguyễn Huệ (phía tay phải hướng từ Cầu Tân Hữu đến Hội Chữ Thập Đỏ Vĩnh Long), phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Thắng Lợi, ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/10/2026 đến 10:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Xăng Dầu Hựu Thành, ấp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/10/2026 đến 11:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm TTVH - TT Hựu Thành, ấp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Xay Xát Trần Văn Hùng, ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thủy Sản Hồ Minh Hoàng 1, ấp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/10/2026 đến 10:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trung Tâm Dạy Nghề và Giới Thiệu Việc Làm Trà Ôn, ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/10/2026 đến 12:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Xăng Dầu Mai Duy, ấp Tường Ngãi, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trường THCS Nhơn Bình, ấp Tường Ngãi, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Nhà Máy Xay Xát Nguyễn Thị Yên, ấp Tường Trí, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/10/2026 đến 09:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trường Mẫu Giáo Hòa Bình, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/10/2026 đến 12:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm BTS Hòa Bình, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Nhà Máy Xay Xát Tô Văn Chính, ấp Hồi Thạnh, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trường Trung Học Cơ Sở Phú Thành, ấp Phú Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/10/2026 đến 10:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Ngô Anh Tuấn, ấp Ninh Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Bánh Xếp Trương Tài, ấp Tường Nhơn, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Bánh Xếp Thanh Tuyền, ấp Tường Nhơn, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Thuận Thành 2 tại tổ 17, khóm Thuận Tiến C, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV sản xuất Nguyễn Khánh Băng VL tại tổ 5, ấp Phú Thành, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Thuận Duyên Food tại tổ 23, ấp Phú Thành, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Nhựa công nghiệp Vạn Thành Vĩnh Long tổ 25, ấp Phú Thành, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tuấn Hiền tổ 31, ấp Phú Sơn A, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV TM Cơ khí Việt Nam Broach tổ 6, ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kho K13 - phòng 4 - Cục trang bị và kho vận - Bộ Công an ấp Phú Ninh, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phúc Thảo tổ 2, ấp Phú Mỹ, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty CP Thuận Tiến Bình Minh và Công ty cổ phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green tại khóm Thuận Tiến B, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Nước đá Hữu Lộc tại khóm Thuận Phú A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Công viên Truyền hình thị xã Bình Minh do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cái Vồn quản lý tại khóm Mỹ Khánh 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hiếu Minh A2, thuộc tổ 8, ấp Hiếu Minh A, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 09:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thanh Khê 1B, thuộc tổ 7, ấp Thanh Khê, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/10/2026 đến 10:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hiếu Kinh A5, thuộc tổ 9, ấp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/10/2026 đến 11:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thanh Khê 3A, thuộc tổ 9, ấp Thanh Khê, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/10/2026 đến 11:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hiếu Liên 4, thuộc tổ 13, ấp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/10/2026 đến 14:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thái An 5, thuộc tổ 13, ấp Thái Bình, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/10/2026 đến 14:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hiếu Kinh A1, thuộc tổ 18, ấp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thái An 1A, thuộc tổ 6, ấp Thái Bình, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Công ty Bảo Hà Mê Kông, ấp Long Khánh, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 09:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Đặng Thị Thu Hà, ấp Phước Lộc B, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 30/10/2026 đến 10:20:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Nghĩa Thành, ấp Phước Lộc B, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 30/10/2026 đến 11:40:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Nhà trọ Hà Tiên, ấp Phước Lộc B, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 14:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Phước Khánh 1, ấp Tân Long, xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 30/10/2026 đến 15:20:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Xăng dầu Thuận Phát, ấp Tân Long, xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 30/10/2026 đến 17:20:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Khách hàng trạm Hộ Kinh Doanh Quang Phục Trường Phát, ấp Định Thới - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 10:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, ấp Cái Bát - xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/10/2026 đến 12:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Đóng Tàu Mỹ Phước Hồ Nam, ấp Cái Tranh - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/10/2026 đến 14:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng :Công ty TNHH Đóng Tàu Long Đại Phát - Chi Nhánh Vĩnh Long, ấp Cái Tranh - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 26/10/2026 đến 15:50:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Bạch Đằng, ấp An Hưng - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 10:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Kim Mỹ Hưng Sea Food VL, ấp An Hưng - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 27/10/2026 đến 11:45:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN HIỆP PHÁT III, ấp An Hưng - xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/10/2026 đến 14:45:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng :CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NEOBAGS VIỆT NAM, ấp An Hưng - xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ NDTQ số 3 số 4, số 6 ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ NDTQ số 2 số 5 ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ NDTQ số 9 số 11 ấp Thủy Thuận - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Ấp Thành Phú, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:24:00 ngày 26/10/2026 đến 11:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Bình 5A, thuộc tổ 11, ấp Tân Phước, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Bình 2, thuộc tổ 6, ấp Tân Lộc, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Bảy Ương, Bảy Ương 1, thuộc tổ 3, ấp Tân Tiến, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Khánh 4A, thuộc tổ 3, ấp Hưng Lợi, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 17:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trang Trại Phước Long, thuộc tổ 5, ấp Tân Đông, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NMN Thuận Phú B, thuộc tổ 5, khóm Thuận Phú, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm NMN Mỹ Thuận, thuộc tổ 2, ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm NMN Nguyễn Văn Thảnh, thuộc tổ 4, ấp Hòa Bình, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm NMN Thành Trung, thuộc tổ 2, ấp Thành Hiếu, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm NMN Thành Đông, thuộc tổ 8, ấp Thành Tân, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm NMN Tân Thành, thuộc tổ 1, ấp Tân Lập, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm An Khánh 1A, thuộc tổ 2, ấp An Khánh, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm An Khánh 2, thuộc tổ 2, ấp An Khánh, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Hưng 2, thuộc tổ 5, ấp Hưng Thuận, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Hưng 5A, thuộc tổ 4, ấp Hưng Lợi, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NMN Tân Bình, thuộc tổ 1, ấp Tân Qui, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NMN Tân Thành 2, thuộc tổ 4, ấp Tân Yên, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NMN Tân Lược, thuộc tổ 2, ấp Tân Vĩnh, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NMN DC An Khánh, thuộc tổ 6, ấp An Khánh, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NMN Tân Hưng , thuộc tổ 9, ấp Hưng Lợi, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp