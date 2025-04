Lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 14 – 20/4/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện cả ngày

Mất điện: KV Thới Trinh B, KV Thới Trinh C, KV Thới Bình A, KV Thới Bình, P. Thới An, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ

17/04/2025 06:30:00

17/04/2025 07:00:00

Mất điện một phần các: KV 2, KV 3, KV 10, KV 13, KV 15 – Phường Châu Văn - Q.Ô Môn - TP Cần Thơ; KV Hòa An, KV Hòa An A, KV Hòa Long A, KV Tân Hòa, KV Thới Hòa E, P. Thới Hòa, Quận Ô Môn - TP Cần Thơ - KV Thới Hòa, KV Thới Hòa C, KV Thới Bình A, KV Thới Phong, KV Thới Thuận, KV Thới Thạnh A, KV Thới Trinh C, Thới Trinh B, P. Thới An, Quận Ô Môn - TP Cần Thơ - KV Thới Thạnh Đông, P. Thới Long, Quận Ô Môn - TP Cần Thơ