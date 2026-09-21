Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 21 - 27/9/2026: Cúp điện từ 10 đến gần 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 21 - 27/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 21 - 27/9/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần kinh Rạch Sộp, Vàm Ông Tơ, khu phố Nguyễn Cử, khu phố Nhị Mỹ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Tôn Đức Thắng, Phùng Khắc Khoan, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Tiệp, Phạm Thế Hiển, tổ 23, tổ 47, từ tổ 57 đến tổ 60, khu phố Mỹ Thuận, khu phố Mỹ Tây, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Rạch Bà Mụ, khu phố Nguyễn Cử, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 12:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Dũng, đường Ấp Chiến Lượt, tổ 43, tổ 52, tổ 62, khu phố An Nhơn, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Bằng Lăng, từ tổ 5 đến tổ 7, khu phố Tân Chủ, khu phố Tân Hậu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Sông Tiên, tổ 6, khu phố Tịnh Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 12:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Thị Trọng, tổ 1, tổ 2, khu phố Tân Thuận Đông, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 13:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Khai Long, Phạm Hữu Lầu, tổ 15, tổ 21, tổ 22, khu phố Tịnh Thới, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Cồn Lân, từ tổ 6 đến tổ 9, khu phố Đông Định, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Công Trứ, Lê Văn Sao, Nguyễn Thái Học, tổ 21, khu phố Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Minh Trí, khu phố Hưng Thịnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 10:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Tân Tịch, số 20, tổ 8, tổ 19, tổ 20, khu phố Tân Thuận, khu phố Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 12:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, tổ 19, tổ 20, tổ 43, tổ 50, tổ 51, khu phố Mỹ Tây, khu phố Mỹ Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Cái Tắc Thông Lưu, Ven Sông Tiền, từ tổ 8 đến tổ 17, khu phố Đông Bình, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hồ Thị Trầm, Nguyễn Hương, tổ 3, tổ 4, tổ 10, khu phố Tịnh Hưng, khu phố Tân Tịch, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 12:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Voi (từ công an phường 4 củ đến cầu Cái Đôi), một phần đường Trường Sa, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 21/09/2026 đến 17:45:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Voi, một phần đường Trường Sa, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 22/09/2026 đến 17:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu dân cư Phú Long, khu dân cư Võ Văn Thắng, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu nhà ở Xã Hội, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương (từ cầu Cái Sơn 3 đến Chùa Hương), một phần đường Trần Phú (từ Cầu Sắt đến ngã tư đường Nguyễn Tất Thành), đường Hồ Xuân Hương, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 12:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hữu Lầu, một phần đường Nguyễn Tất Thành , phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Công ty Thuốc Lá Đồng Tháp, Đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 09:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực hộ Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Thùy Dung, Đường Quốc Lộ 80, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/09/2026 đến 10:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực hộ Phạm Minh Thiện, Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà Hàng Hai Lúa Sa Đéc-Dragon Palace, đường Nguyễn Tất Thành, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Ngọc Kim Sa Đéc, Đường ĐT 852, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cơ Sở Sản Xuất Chế Biến Chả Cá Hạnh Hùng, Đường ĐT 848, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực An Dưỡng cồn An Nhơn cũ từ Vùng nuôi thủy sản đến Cầu Dân Lập xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/09/2026 đến 18:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Lênh 1, Nguyễn Lênh 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 11:30:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cơ khí Ngọc Có

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/09/2026 đến 15:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Vùng nuôi thủy sản đến Cầu Dân Lập thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/09/2026 đến 18:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cỏ May Châu Thành 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Giáo Thận đến Cầu Ngang Xẻo Lăng thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Kim Thạch

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Công ty TNHH Quốc Phát Rice

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 15:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Kênh Năm Tỏ thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nhà máy nước mặt APT

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cồn Mới thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 18:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Ủy ban xã An Hiệp đến Cầu Trảng Muống thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 18:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Hộ Bối đến Cầu Ngang Hộ Bối thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 18:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Chợ An Khánh đến Cầu Cống 2 thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 18:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Sông Dưa đến cuối Ngọn Sông Dưa thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Sông Dưa đến Trường Tiểu Học Phú Nhuận thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Dân Lập đến nhà Ông Tài xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 18:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ nhà Ông Tài đến Vùng nuôi An Nhơn B xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 18:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phan Lý Minh Sang, NM Thanh Sang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NLX DB2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 12:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành, ấp 1, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Một phần Rạch Cái Sao)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 1, ấp 4, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực CDC Kênh Mười Thướt)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Đôi đến CDC Tân Thành)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/09/2026 đến 18:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 12:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Giao Thông đến Kênh 26/3, từ cầu Giao Thông đến chợ Ngã Năm Cây Trâm)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 18:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thạnh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 12:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Xay Xát Tân Hòa, ấp Hòa Tân, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 12:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Mỹ, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mương Kinh xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Thới A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Chòm Xoài, Ấp 2 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 08:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Giồng Bàn xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 18:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Chòm Xoài, Ấp 2 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 23/09/2026 đến 18:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 18:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm NTTS Hai Nắm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 16:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm NTTS Nguyễn Hoàng Vũ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 16:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm NTTS Chánh Hiệp 1, trạm NTTS Chánh Hiệp 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 16:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm NTTS Nguyễn Văn Vũ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 12:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm Công ty VINFAST

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm NTTS Ông Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm NTTS Nguyễn Văn Bé

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm NTTS Nguyễn Văn Thắng 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Bé Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Đồn biên phòng 909

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 14:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Kinh Cũ 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Đầu lộc Bắc Trang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 13:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm kinh Cả Trấp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: tại trạm Bơm Mỹ Hòa 2B

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 09:30:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/09/2026 đến 11:30:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6B xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/09/2026 đến 16:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực ấp 1, ấp 2. ấp 3, ấp 4, ấp 5 và Ủy ban xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp. Các trạm biến áp chuyên dùng: Công ty Chơn Chính, Sấy lúa Thuận Thành, Sấy lúa Nguyễn Văn Đủ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 18:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mười Tạ, ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/09/2026 đến 17:30:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2B xã Phương Thịnh (mất điện một phần khu vực Chợ Hưng Thạnh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3B xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 11:30:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Thiện Hiền, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3A xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Phương Thịnh (mất điện một phần Kinh Nhà Báo)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Phương Thịnh (mất điện một phần Kinh Xáng Mới)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần Vườn Chanh Hai Cống xã Mỹ Thọ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, ấp 6, ấp 7, xã Phương Thịnh (mất điện một phần khu vực Cầu Thầy Thuốc)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2T xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực Nhà Thờ xã Bình Hàng Trung)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nhà Hay xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1B, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực rạch cây sung)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực Bà Tùng)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ ( mất điện một phần khu vực Cầu Gáo Giồng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực khóm 13, Phường Mỹ Ngãi (mất điện một phần khu vực lung Môn)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cái Bứa, xã Phong Mỹ ( mất điện khu vực Đập Đá, xã Phong Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phương Thịnh ( mất điện một phần khu vực Kinh Máy Đèn)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4B, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mười Tạ, xã Phong Mỹ ( mất điện một phần Kinh Máng Nổi xã Phong Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2B, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Rạch Ngã Ba Đình từ Cầu Trạm Y Tế xã Tân Mỹ đến Đình Cai Châu, Rạch Đồn Điền từ Đình Cai Châu đến Cầu Thân Sở, Rạch Thân Sở xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/09/2026 đến 18:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Ngã Ba Vĩnh Thạnh, Rạch Cái Dứa, Rạch Gia Vàm, Rạch Hòa Thuận, Rạch Ngã Cái, Cống Hùng Cường và trạm Tự dùng trạm 220kV Lấp Vò xã Lấp Vò và xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/09/2026 đến 18:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Mương Chùa xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -- Khu vực Rạch Đìa Gáo từ Cống Ba Bọng đến cuối Rạch Đìa Gáo xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Ngã Tháp, Rạch Ban Bìa, Rạch Tư Tứ xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cầu Mương Điều đến khu Xóm Lộ ấp Tân Bình xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 18:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Ngọc Rạch Chùa ấp Hưng Thạnh Đông xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ khu Xóm Lộ đến Cầu Rạch Xưởng, khu Chợ Thủ Củ thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 18:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Số 9 xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 10:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Trung tâm học tập Cộng Đồng xã Lấp Vò và trạm Y Tế xã Bình Thành cũ thuộc xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cống 11 xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Chùa đến Cầu Cai Châu thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung và ấp Tân Hòa Thượng xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 18:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Trung tâm Văn Hóa xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực nhà máy Hiệp Thành xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Điện lực Lấp Vò xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 25/09/2026 đến 12:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Công an xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 25/09/2026 đến 13:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu dân cư Vàm Cống xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/09/2026 đến 15:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Tân Thạnh (khu vực đầu kênh Đường Gạo, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/09/2026 đến 11:30:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực kênh Đốc Vàng Hạ, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực đầu đường vô Cụm công nghiệp Bình Thành)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực từ trạm bơm Lê Văn Phương đến trường THPT Tân Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực gần trạm bơm Láng Le Le, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 14:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Thanh Bình (khu vực gần cầu Chợ Tân Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú và ấp Hạ, xã Tân Long (khu vực từ Ban trị sự xã Tân Bình cũ đến chợ Tân Bình)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Trung, xã Tân Long (khu vực gần trạm truyền thanh ấp Phú Trung)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 13:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Nhà máy nước Phú Trung, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Trung, xã Tân Long (khu vực gần Nhà máy nước Phú Trung)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực từ Trạm y tế xã Bình Thành đến cầu kênh Kháng chiến)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp A, xã Phú Cường. (Một phần khu vực Chợ Phú Cường).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 11:30:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long An A, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông Lê Văn Tâm đến nhà ông Nguyễn Ngọc Minh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 16:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long An A, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông Đào Thanh Tâm đến nhà ông Nguyễn Văn Tú).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 12:30:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp A, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Tào đến cơ sở Lúa Giống Vương Hùng).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Thành, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông Dương Văn Lái đến nhà ông Đặng Văn Dân).

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/09/2026 đến 16:30:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Ba Răn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Hùng Cá 34, Hùng Cá 35, Hùng Cá 36

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Ấp Nhì

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Nguyễn Thành Nhân 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Trang Trại Hùng Cá

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long An A, ấp Long An B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ Áo cưới Do Do dọc theo đường ĐT844 đến Cầu Kênh Phèn). (Khu vực từ Chợ Phú Thành A đến trạm bơm Long An 4). (Khu vực từ trạm bơm Nguyễn Văn Hải 7 đến cầu 1 tháng 5).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 07:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, ấp 3, xã An Long. Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long Thành, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo đường ĐT 844 đến Áo cưới Do Do). (Khu vực từ Cầu Kênh Ông Kỹ đến trạm bơm Hợp Tác xã Tân Phát).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gò Cát, xã Phú Cường. (Khu vực từ cầu Gò Cát đến trạm Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Phước Hải).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 09:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Hồng Kỳ, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Phước Hải đến cụm dân cư Hồng Kỳ).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Hồng Kỳ, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Vo Văn Cọp đến nhà ông Võ Văn Minh).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ trường tiểu học Phú Cường 1 dọc kênh Đồng Tiến đến trạm bơm hợp tác xã Tân Cường).

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long An A, ấp Long An B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ Áo cưới Do Do dọc theo đường ĐT844 đến Cầu Kênh Phèn). (Khu vực từ Chợ Phú Thành A đến trạm bơm Long An 4). (Khu vực từ trạm bơm Nguyễn Văn Hải 7 đến cầu 1 tháng 5).

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 24/09/2026 đến 18:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Tràm Chim. (Khu vực từ Viện Kiểm Sát Nhân Dân Khu Vực 11 đến Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng 1 và Toàn bộ khu vực cụm dân cư ấp 5).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K8, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà bà Huỳnh Thị Dung dọc theo đường DDT843 đến nhà bà Võ Thị Lựu).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K9, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Tài Khanh dọc theo đường ĐT 843 đến trạm bơm Lê Thanh Bính).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K10, xã Tam Nông. (Khu vực từ trạm nuôi cá Nguyễn văn Liếc dọc theo đường ĐT 843 đến nhà ông Trương Văn Phương).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 15:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K9, xã Tam Nông. (Khu vực từ trạm bơm Lê Thanh Bính dọc theo đường ĐT 843 đến nhà ông Mã Kim Tuấn).

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Một khách hàng việt thành khu vực Phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 08:14:00 ngày 21/09/2026 đến 10:16:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Xóm Mắm đến Cống Còng Cọc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/09/2026 đến 18:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện