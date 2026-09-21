Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21 - 27/9/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị cúp điện nhiều giờ trong ngày

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Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 21 - 27/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 21 - 27/9/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21 - 27/9/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Linh P.Tân An - TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/09/2026 đến 16:30:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KDC Lợi Dũ (KDC 3A) - Phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Trường, P An Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Trường, P An Bình

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Cừ ND P.Tân An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường số 1 KDC Thới Nhựt 2 –Phường Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lê Anh Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Ngô Sĩ Liên, P Tân An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Số 5 KDC Hồng Phát, P Tân An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm T44 đến trụ số 44-3/1-473CT trạm T44A XDM

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 12:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhà Hàng Cồn Khương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trần Ngọc Quế , 30/4

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lê Anh Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: Một phần Khu vực Phú Lợi- Phường Hưng Phú-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu vực 2 Ba Láng- Phường Cái Răng-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 11:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Phường Cái Răng-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: KV Trường Hưng, KV Trường Hòa - Phường Phước Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 12:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần Khu vực Thới Thạnh 1, P. Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 11:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Thới An, P. Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 13:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Long Thạnh 2, P. Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 13:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Thới An, P. Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Thới An, P. Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Thủy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 – 27/9/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Quới A, ấp Thầy Ký_xã Thạnh An TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/09/2026 đến 09:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Thầy Ký_xã Thạnh An TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 23/09/2026 đến 10:50:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Thầy Ký_xã Thạnh An TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 14:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Thầy Ký_xã Thạnh An TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 23/09/2026 đến 15:10:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Thầy Ký_xã Thạnh An TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/09/2026 đến 10:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Trạm Sạc Vinfat cây xăng Chính Giang-Tây Đô

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thuận 1 – xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thuận 1 – xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thuận – xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thới Thạnh – xã Phong Điền; một phần khu vực Mỹ Phụng (Mỹ Hòa mới) – Phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thới An B (Ba Cao mới) – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Vực Thới Thạnh, Phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 09:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Vực Thới Thạnh, Phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 23/09/2026 đến 11:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Vực Thới Thạnh, Phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 14:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Thuận, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Định Hòa, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Phước, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Định Yên, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 – 27/9/2026.