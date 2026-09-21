Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 21 - 27/9/2026: Sẽ cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

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Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 21 - 27/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 21 - 27/9/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Một Phần đường Đốc Binh Kiều, Hoàng Hoa Thám, phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/09/2026 đến 15:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần đường Lê Lợi, Phan Hiến Đạo, phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/09/2026 đến 12:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần đường Nguyễn Quân, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1A, xã Long Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 50, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố Bình Phong, phường Mỹ phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Huyện lộ 92A, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường huyện 94C, phường Thới Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Chợ Bến xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bồ Đề Xã Gia Thuận; ấp Chợ Bến Xã Tân Điền; ấp Ông Gồng Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Ngang Xã Gò Công Đông, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Ngang, Tân Phú Xã Gò Công Đông, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nam, ấp Hộ xã Tân Điền, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Đen, ấp Nam, ấp Hộ Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chợ Bến Xã Tân Điền. Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần khu phố Ông Non và Khu phố Ông Cai - phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Ông Non - phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Bình





KHU VỰC: - Một phần ấp Khương Thọ xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/09/2026 đến 13:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Khương Thọ xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Lợi An, Hòa Bình xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Long xã Long Tiên khu vực đường Kênh Ban Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Phước





KHU VỰC: Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/09/2026 đến 11:30:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Tân Phước 1.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, xã tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp tân Bình, Tân Phú, xã tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Long Tường xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 12:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ An B xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Bè

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Tân Phú Đông





KHU VỰC: trạm Trương Thị Dũng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Từ xã Tân Phú Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hữu xã Tân Phú Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Tiên xã Tân Phú Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Phú





KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Thuận, xã Hội Cư.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú An, xã Bình Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú An, xã Bình Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp Mỹ Chánh A, Mỹ Trung, xã Hội Cư.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp Mỹ Hòa, xã Hội Cư.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp