Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng giảm ra sao?

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Giá vàng hôm nay 20/9: Vàng SJC tăng thêm 1,6 triệu đồng trong tuần GĐXH - Giá vàng thế giới và trong nước cùng xác lập mức tăng cao trong tuần, đặc biệt, giá vàng SJC tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên mức niêm yết vào cuối tuần qua

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (21/9), giá vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên mức niêm yết vào cuối tuần qua, giao dịch ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng không đổi so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được điều chỉnh xuống mức 143,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, về mức 143,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt tuần trước (19/9), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giữ nguyên so với chốt phiên liền trước, giao dịch ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức giá chốt phiên liền trước, hiện được niêm yết ở mức 144,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới giảm khá mạnh, rơi khỏi vùng 4.377 USD/ounce và có thời điểm lùi về gần 4.364 USD/ounce.

Lúc 7h14 ngày 21/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.363,4 USD/ounce chiều mua vào và 4.365,4 USD/ounce chiều bán ra. So với mức tham chiếu, giá vàng giảm 13,7 USD/ounce, tương đương 0,31%.

Ngay sau khi thị trường mở cửa, giá vàng có lúc tăng lên khoảng 4.383 USD/ounce nhưng nhanh chóng đảo chiều. Đồ thị Kitco cho thấy áp lực bán gia tăng rõ rệt, đẩy giá xuống sát 4.364 USD/ounce chỉ trong thời gian ngắn.

Giá vàng thế giới biến động mạnh do tác động đan xen từ kỳ vọng lãi suất Mỹ, giá dầu và căng thẳng địa chính trị. Giá vàng giao ngay khởi đầu tuần quanh 4.340 USD/ounce, sau đó giảm mạnh khi giá dầu tăng và căng thẳng Mỹ-Iran làm gia tăng lo ngại lạm phát. Đến ngày 16/9, giá vàng có thời điểm xuống 4.279 USD/ounce.