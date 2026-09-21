Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 21 - 27/9/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng cao

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Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 21 - 27/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 21 - 27/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 21 - 27/9/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện nhánh rẽ Tái Định Cư thuộc các khóm: Tân Nhơn Quới, Tân Hòa, Tân Phú, Tân Nhơn, phườngTân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu làm việc của Bệnh Viện thành phố Vĩnh Long; khách hàng sử dụng điện trạm Tập Thể Gạch Ngói Thái Bình , đường Phạm Hùng, phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/09/2026 đến 13:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Tân Vĩnh Phú, tổ 6, khóm Tân Vĩnh Phú, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NMN Tân Thuận, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hồi Trinh 1A, một phần tổ 7+8 ấp Hồi Trinh, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/09/2026 đến 10:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hồi Thạnh B, một phần tổ 9+10 ấp Hồi Thạnh, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/09/2026 đến 11:30:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hồi Xuân 1A, một phần tổ 4+5 ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/09/2026 đến 14:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hồi Phước 1, một phần tổ 9 ấp Hồi Phước, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/09/2026 đến 15:30:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện ấp Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/09/2026 đến 18:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đìa Gừa 2, một phần tổ 9 ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/09/2026 đến 10:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vĩnh Thạnh 3, một phần tổ 13 ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Nước Đá An Thới 1+2, ấp An Thới, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/09/2026 đến 15:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vĩnh Hựu 1, một phần tổ 11+12 ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/09/2026 đến 10:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tường Hưng 1B, một phần tổ 15+16 ấp Thới Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tường Tín 1C, một phần tổ 6 ấp Thới Hòa, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 14:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ninh Thuận 2, một phần tổ 7+8 ấp Ninh Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 1A Vĩnh Khánh 2 một phần tổ 9 ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 10:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 2 Vĩnh Khánh 2, một phần tổ 16 ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 2 Vĩnh Khánh 1, một phần tổ 13 ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Gia Kiết 3+3B, một phần tổ 16+17+18 ấp Gia Kiết, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc một phần ấp Ngô Tùng Châu, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 13:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Công ty Phương Nam Đại Phát, ấp Ngô Tùng Châu, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 13:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm HKD Bùi Đình Dzu, ấp Lưu Văn Liệt, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Chùa Phước Hưng, ấp 3, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Phan Thanh Tú, ấp Phú Thành, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 12:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH xuất nhập khẩu JISTEEL tại tổ 26, ấp Phú Thành, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Hưng 2B thuộc một phần tổ 8, tổ 10, tổ 11 ấp Phú Hữu Tây và một phần ấp Phú Hưng, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/09/2026 đến 10:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Hưng 1A thuộc một phần tổ 13 ấp Phú Hữu Tây, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Hưng 1B thuộc một phần tổ 8 ấp Phú Hữu Tây và một phần ấp Phú Hưng, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 14:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Hưng 1C thuộc một phần ấp Phú Hưng, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thuận Tiến 5, trạm Cái Minh thuộc một phần từ tổ 10 đến tổ 14, tổ 20 khóm Thuận Tiến B và một phần khóm Thuận Tiến A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần tổ 1 khóm Mỹ Lợi; một phần tổ 3, tổ 10 khóm Mỹ Khánh 1; một phần từ tổ 1 đến tổ 7 khóm Mỹ Khánh 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần khóm 2; một phần khóm 3, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 09:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Rạch Vồn 5 thuộc một phần từ tổ 5 đến tổ 6 khóm Thành Phước, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Bình 1 thuộc một phần từ tổ 27 đến tổ 49, tổ 24, tổ 52, tổ 55 khóm Đông Bình A; một phần tổ 5 khóm Đông An, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phong Dinh, Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bao bì Kim Ngọc Hoàng, Công ty TNHH may xuất khẩu Phú Vương, Công ty cổ phần hoá chất Galaxy tại tổ 2, ấp Phú Mỹ, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 15:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trung Trị 5, thuộc tổ 06, ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 09:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Xuân Minh 1A, thuộc tổ 09, ấp Xuân Minh, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 09:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch Nưng 4A, thuộc tổ 08, ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trung Hậu 2, thuộc tổ 15, 16, ấp Trung Hậu, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện nhánh rẽ Rạch Nưng, thuộc tổ 12, 13, ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm An Hòa, thuộc tổ 07, ấp Phước Thọ, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 14:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trường Thọ 3A, thuộc tổ 13, ấp Phước Thọ, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Quang Thạnh 3, thuộc tổ 14, 15, ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Bình Thành 3, thuộc tổ 13, ấp Bình Thành, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 10:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm An Hậu 5, thuộc tổ 16, ấp An Lạc, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 12:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm An Thành Đông, thuộc tổ 16, 17, ấp An Thành, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Cống Thanh Lương, thuộc ấp Thanh Lương, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Thoại Ngọc Hầu, thuộc ấp Thái Bình, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 10:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Cống Rạch Vọp 1, thuộc ấp Phú Thới, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Cống Kênh Đào 1, thuộc ấp Phú Thới, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm NMXX Phong Phú 4, ấp Phú An, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 11:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm XX Sông Hồ, ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/09/2026 đến 16:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện một phần ấp An Lương A, An Lương B, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Thanh Long Thanh Tùng, ấp Thanh Phong, xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Vinfast Long An, ấp An Phú A, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm XX Thanh Phong, ấp Thanh Phong, xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/09/2026 đến 09:20:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Hùng Gym, ấp An Phú B, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 24/09/2026 đến 10:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Sơn Ý Mỹ, ấp An Phú B, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 13:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm XD Trường Tiến, ấp Long Thới A A, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Cấp nước Long Hồ, ấp Long Thuận B, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thượng 1A tổ NDTQ số 03 ấp Phước Thượng xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/09/2026 đến 10:30:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện tổ NDTQ số 01, tổ 02, tổ 03 ấp Bà Nhiên, xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 21/09/2026 đến 13:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Hợp tác xã điện tổ NDTQ số 01, tổ 02, ấp Cái Bát, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/09/2026 đến 14:30:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thủy Thuận 7, tổ NDTQ số 04, ấp Thủy Thuận, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung Tâm Nước Sạch Nông Thôn, ấp Chợ, xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc các ấp: Cái Cạn, Cái Tranh, Phú Hòa, Phú Thuận, xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Nhà máy nước Mỹ Phước 1, ấp Cái Kè, xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 12:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Giòng Dài 8 tổ NDTQ số 03, ấp Giòng Dài, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/09/2026 đến 09:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Qui 2-2 tổ NDTQ số 02, ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Vinh Phước ấp Thủy Thuận, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 09:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Sáu Mừng, ấp Định Thới, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 09:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Minh Phương Vĩnh Long, ấp Định Thới, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 09:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Sáu Ri, ấp Định Thới, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 24/09/2026 đến 10:15:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH xây dựng Anh Thư, ấp Định Thới, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 24/09/2026 đến 10:15:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Chế biến thực phẩm Hòa Hiệp, ấp Thủy Thuận, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DNTN Tống Duy Tân, ấp Định Thới, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HTX Kinh Doanh Điện Mang Thít, ấp Định Thới, xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Chế biến thực phẩm Hòa Hiệp, ấp Thủy Thuận, xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Viễn Thông Vĩnh Long, ấp Thanh Thủy, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 14:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung Tâm Nước Sạch Nông Thôn, ấp Thanh Thủy, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 14:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DNTN Gốm Hòa Công, ấp Thủy Thuận, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 24/09/2026 đến 15:15:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Sáu Mừng ấp Thủy Thuận, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 24/09/2026 đến 15:15:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH KINGBULL Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long, ấp An Hương, xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở chăn nuôi Năm Tiếp ấp Thủy Thuận, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Chăn Nuôi Út Viên ấp Định Thới, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Sông Lưu, tổ NDTQ số 04 ấp Phú Bình, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 25/09/2026 đến 09:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Tiệm thiếc Thanh Dũng, ấp An Hội xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HTX Kinh Doanh Điện Mang Thít, ấp Mỹ Chánh xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DNTN Nhà máy xay lúa Hai Tươi, ấp An Hòa xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 25/09/2026 đến 10:15:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV sản xuất nước uống đóng chai Khánh Nguyên, ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 25/09/2026 đến 10:15:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hai Quyết 2, tổ NDTQ số 02, ấp Hòa Phú, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HTX Kinh Doanh Điện Mang Thít, ấp Mỹ Hạnh xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DNTN Anh Kiệt, ấp Hòa Phú xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Hòa B1, tổ NDTQ số 01 ấp An Hòa, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Thiên Long, ấp Cái Tranh xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH HT MÂY TRE VIỆT, ấp cái Cạn xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HTX Kinh Doanh Điện Mang Thít, ấp An Hương 1 xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/09/2026 đến 15:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Mỹ B, tổ NDTQ số 03 ấp Tân Mỹ, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Thuộc tổ 6, ấp Tân Đông, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/09/2026 đến 17:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Tân Thuận, Tân Hòa, Tân Hiệp, Tân Phước, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện