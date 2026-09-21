Tỷ giá USD hôm nay 21/9: Đồng Đô la Mỹ biến động trái chiều tại các ngân hàng

Có 1 tỷ đồng nên mua vàng, gửi tiết kiệm hay mua nhà trả góp thời điểm này? GĐXH - Với số tiền 1 tỷ đồng, đầu tư vàng, gửi tiết kiệm hay trả góp mua nhà cần được cân nhắc kỹ vì mỗi kênh đầu tư sẽ có ưu, nhược điểm riêng.

Giá vàng hôm nay 20/9: Vàng SJC tăng thêm 1,6 triệu đồng trong tuần GĐXH - Giá vàng thế giới và trong nước cùng xác lập mức tăng cao trong tuần, đặc biệt, giá vàng SJC tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tiếp tục đi ngang, hiện ở mức 100,22. điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 100,22 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR đều không biến động.

Tuần trước, đồng USD tăng mạnh nhất trong nhóm các đồng tiền chủ chốt, với chỉ số DXY vượt mốc 100 điểm và chấm dứt chuỗi hai tuần giảm liên tiếp. Đà tăng được hỗ trợ bởi việc Fed nâng lãi suất lần đầu kể từ năm 2023 và phát tín hiệu có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian tới.

Trong tuần này, USD tiếp tục được hỗ trợ bởi triển vọng lãi suất Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc và lo ngại lạm phát. Tuy nhiên, thị trường cũng theo dõi sát cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, bởi kết quả đàm phán có thể ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro toàn cầu và nhu cầu đối với USD như một tài sản trú ẩn.

Bên cạnh đó, giá dầu và tình hình Trung Đông vẫn là các yếu tố quan trọng tác động đến đồng bạc xanh. Nhìn chung, USD được đánh giá có xu hướng tăng nhẹ trong tuần này, nhưng diễn biến có thể biến động mạnh tùy thuộc vào các tín hiệu mới từ Fed, thị trường trái phiếu và tình hình địa chính trị.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 21/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 25.637 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định ở vùng 24.401 đồng mua vào và 26.863 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 21/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 21/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 21/9/2026.

Tỷ giá USD biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD đã giảm 10 đồng cả mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,790-26,200 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD ở mức 25.760-26.205 đồng/USD, đã tăng 100 đồng chiều mua vào và tăng 5 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25.760-26.205 đồng/USD, đã giảm 50 đồng chiều mua vào và tăng 15 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 21/9/2026, khảo sát lúc 08h57 phút không biến động so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.914 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.014 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 21/9, ổn định tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 29,115.98-30,627.92 đồng/EUR, đã giảm 3 đồng chiều mua vào và giảm 27 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.322-30.632 đồng/EUR, đã tăng 301 đồng chiều mua vào và giảm 109 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,272-30,684 đồng/EUR, đã tăng 9 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 160.36-171.30 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật tăng nhẹ chiều mua vào và giảm nhiệt chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 161,03-171,03 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 161.27-171.31 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Diễn biến trên thị trường ngoại tệ ngày 21/9 cho thấy tỷ giá USD trong nước biến động trái chiều tại các ngân hàng thương mại, trong khi đó tại thị trường tự do, USD tiếp tục chững giá.

Những người nắm giữ USD cần theo dõi sát thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá chưa có những biến động quá mạnh vẫn đang tạo lợi thế, giảm chi phí quy đổi sang đồng USD. Tuy nhiên, người dân vẫn nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 20/9: Đồng Đô la Mỹ đi ngang cả ngân hàng và chợ đen GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 20/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.