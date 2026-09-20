Xử phạt nặng với hành vi cho mượn tài khoản ngân hàng để lừa đảo
GĐXH - Hiện nay, hành vi cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc mở hộ tài khoản ngân hàng bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP và xử lý hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung).
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