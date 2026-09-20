Xử phạt nặng với hành vi cho mượn tài khoản ngân hàng để lừa đảo

1 ngày trước

GĐXH - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) làm rõ thắc mắc của người dân liên quan đến quyền cho thuê lại nhà ở xã hội khi chuyển nơi công tác và cách tính tỷ lệ ưu tiên mua nhà ở xã hội theo quy định mới nhất.