Xử phạt nặng với hành vi cho mượn tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Chủ nhật, 15:08 20/09/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, hành vi cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc mở hộ tài khoản ngân hàng bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP và xử lý hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung).

Xử phạt lên tới 200 triệu đồng với hành vi cho mượn tài khoản ngân hàng để lừa đảo - Ảnh 1.

Xử phạt lên tới 200 triệu đồng với hành vi cho mượn tài khoản ngân hàng để lừa đảo.

Xử phạt nặng với hành vi cho mượn tài khoản ngân hàng để lừa đảo - Ảnh 2.Tỷ giá USD hôm nay 20/9: Đồng Đô la Mỹ đi ngang cả ngân hàng và chợ đen

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 20/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Xử phạt nặng với hành vi cho mượn tài khoản ngân hàng để lừa đảo - Ảnh 3.Thông báo mới nhất từ cơ quan công an tới người dân có tài khoản ngân hàng

GĐXH - Hiện nay, hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn ra rất phức tạp, quy mô ngày càng lớn, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp có tính chất tổ chức, xuyên biên giới…

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.