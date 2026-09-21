Xuất hiện xe máy điện giá 16,5 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, thiết kế hiện đại, tính năng như ô tô

Trải nghiệm xe máy điện giá 18,9 triệu đồng, đi tới 95 km mỗi lần sạc, động cơ 1.600W, tốc độ 50 km/h GĐXH - Xe máy điện Espero Enigma có giá 18,9 triệu đồng, nổi bật với thiết kế trẻ trung, động cơ 1.600W, tốc độ 50 km/h và phạm vi di chuyển tới 95 km mỗi lần sạc.

Xe máy điện đẹp hơn SH Mode, thiết kế hiện đại, tính năng như ô tô

Gogoro EZZY

Là lựa chọn hàng đầu dành cho những người mới làm quen với xe máy điện, Gogoro EZZY ghi dấu ấn nhờ thiết kế thực dụng, tiện lợi và dễ dàng bảo dưỡng. Mẫu xe đã liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu doanh số xe máy điện trong suốt một năm, với tổng doanh số vượt 12.000 xe, đồng thời đặc biệt được khách hàng nữ yêu thích.

Tiếp nối phản hồi tích cực dành cho những gam màu Morandi trước đây, Gogoro EZZY tiếp tục được bổ sung hai màu mới gồm “Hồng nhạt” và “Xám xanh”. Cả hai đều sử dụng tông màu có độ bão hòa thấp, mang hiệu ứng sương mờ pha xám nhẹ, tạo nên vẻ ngoài hiện đại, nhẹ nhàng và thanh lịch, đồng thời mang đến thêm lựa chọn màu sắc cho mẫu xe đang được ưa chuộng.





Gogoro EZZY còn mang đến ba điểm nâng cấp hướng tới trải nghiệm sử dụng nhẹ nhàng

Tiếp nối những gam màu có độ bão hòa thấp từng được yêu thích nhất trên Gogoro EZZY, hai màu mới Hồng nhạt và Xám xanh kết hợp hài hòa giữa vẻ mềm mại, tinh tế cùng khả năng phối hợp dễ dàng với nhiều phong cách. Không chỉ thay đổi diện mạo, Gogoro EZZY còn mang đến ba điểm nâng cấp hướng tới trải nghiệm sử dụng nhẹ nhàng, thuận tiện hơn, từ việc chăm sóc xe hàng ngày, cải thiện sự ổn định khi vận hành cho tới nâng cấp không gian chứa đồ và yên xe.

Thông tin từ Tạp chí Nhịp sống thị trường, vận hành và bảo dưỡng đơn giản: Gogoro EZZY được trang bị mô-tơ đặt trong bánh, giúp giảm đáng kể tần suất bảo dưỡng, qua đó tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình sử dụng hàng ngày. Xe sử dụng ổ khóa truyền thống, mang đến thao tác trực quan và dễ làm quen đối với mọi thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, chức năng lùi xe bằng một nút bấm được người dùng đánh giá cao, giúp việc dắt, di chuyển và đỗ xe trở nên nhẹ nhàng hơn.

Phanh đĩa kép tăng sự an tâm: Xe được trang bị hệ thống phanh đĩa kép trước và sau kết hợp SBS, được giới thiệu là vượt trội so với các mẫu xe cùng phân khúc. Thiết kế này góp phần nâng cao độ ổn định khi phanh, giúp người dùng tự tin hơn trong nhiều điều kiện vận hành, từ đường khô ráo đến trời mưa hoặc khi chở thêm người.

Gogoro EZZY được trang bị mô-tơ đặt trong bán

Không gian chứa đồ được nâng cấp: Gogoro EZZY sở hữu cốp chứa đồ dung tích 28 lít cùng khu vực để chân rộng rãi, mang đến nhiều không gian hơn cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Yên xe dài 68 cm, thuộc loại dài nhất trong phân khúc, đồng thời được cải thiện khả năng chống trượt. Đặc biệt, xe còn bổ sung khoang chứa giấy đăng ký xe riêng bên dưới yên, giúp việc sử dụng hàng ngày trở nên thuận tiện hơn.

Gogoro EZZY sở hữu cốp chứa đồ dung tích 28 lít

Với diện mạo trẻ trung, hai màu sắc mới cùng hàng loạt trang bị hướng đến sự tiện dụng, Gogoro EZZY tiếp tục được định vị là mẫu xe điện dễ sử dụng, dễ làm quen và phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày, đặc biệt với những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe nhỏ gọn, thời trang và thuận tiện.

Giá xe máy điện Gogoro EZZY

Xe máy điện Gogoro EZZY "Hồng nhạt" và "Xám xanh" có giá ưu đãi dành cho khách hàng đặt mua sớm là 59.980 Đài tệ (khoảng 50 triệu đồng). Khách hàng mua xe trước ngày 27/9 còn được hưởng ưu đãi cước sử dụng hàng tháng từ 168 Đài tệ, kết hợp với các khoản trợ cấp cao từ chính phủ, giúp giá thực tế để sở hữu xe có thể dưới 20.000 Đài tệ (tương đương 16,5 triệu đồng).

Trước đó, thông tin từ Tạp chí điện tử Arttimes, khi mới ra mắt tại thị trường Đài Loan vào năm 2025, giá bán đề xuất của Gogoro EZZY 500 trước khi được trợ giá là 74.980 Tân Đài tệ (khoảng 57,3 triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi áp dụng trợ giá, giá bán hiện tại của mẫu xe này chỉ còn chưa tới 40.000 Tân Đài tệ (khoảng 30 triệu đồng).

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