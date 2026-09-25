Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 25 - 27/9/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ nằm trong diện bị cúp điện

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Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 18 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 25 - 27/9/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 25 - 27/9/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực Lộc Thành, Lộc Nam - Xã Bảo Lâm 3

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/09/2026 đến 11:30:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực: Khu CN Lộc Sơn

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 27/09/2026 đến 15:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: Một phần thôn Nghĩa Đức thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: Nhánh rẽ 478/68 (Xã Tân Nghĩa cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 16:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện CTY CP ĐÀ LẠT TỰ NHIÊN

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện CTY TNHH HẠNH LANG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện NHÀ THỜ KNAI

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện NGUYỄN VĂN PHƯỚNG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lâm Hà





KHU VỰC: Các thôn Quảng Đức, Hòa Lạc và thôn Kon Tắc Đăng thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/09/2026 đến 15:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: - Mất điện một phần thôn 10 xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 12:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn Tư Nghĩa xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Một phần thôn 2, xã Bảo Lâm 1.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn 2, xã Bảo Lâm 1.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/09/2026 đến 16:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 27/9/2026.