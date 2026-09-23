Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 23 - 27/9/2026: Cuối tuần nhiều khu dân cư vẫn bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 23 - 27/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 23 - 27/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 23 - 27/9/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: Đường Tôn Đức Thắng (từ giáp nhà số 638, 429 đến giáp nhà số 752, 579). Đường Tôn Đức Thắng (từ giáp nhà số 569, 738 đến giáp nhà số 659, 848), khu vực hẻm 792 Tôn Đức Thắng. Đường Tôn Đức Thắng (từ giáp nhà số 575 đến giáp nhà số 595).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: các đường Võ Văn Kiệt - phía Nhà máy Bia (từ giáp Cầu Khánh Hưng đến giáp Ngã ba Trà Men), Điện Biên Phủ (từ giáp đường Võ Văn Kiệt đến giáp Tịnh xá Ngọc Hưng), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ giáp đường Võ Văn Kiệt đến giáp ranh xã An Ninh)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 12:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhà Máy Bia SG ST KCN

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 15:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu Nhà Ở Thương Mại VINCOM

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Chông Chác (từ giáp nhà số 148 đến giáp nhà số 212)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần ấp Cần Đước – xã Nhu Gia

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 12:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Huỳnh Phẩm – xã Gia Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Hòa Mỹ – Phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phuông – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Hòa Mỹ – Phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lương Văn Huỳnh – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 12:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Hòa Mỹ (Làng Điện lực) - phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Bình – xã Gia Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Một phần các ấp Tà Ân A1, Tà Ân A2 – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thới A – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bố Liên – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trà Lây 1 – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đai Úi, Bắc Dần – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bố Liên 3 – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thới B – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thuận – xã Mỹ Tú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phước An – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thiện Nhơn (ấp Thiện Bình cũ) – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp Mương Khai, Mỹ Đức và một phần ấp Tân Mỹ – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Trà Coi A (Trà Coi A, Trà Coi B), Xẻo Gừa, Xóm Lớn và một phần ấp Mương Khai – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 17:30:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Bưng Cóc, Đai Úi, Bắc Dần, Tá Biên – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/09/2026 đến 16:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp An Hưng, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, An Lạc, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Trung, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/09/2026 đến 17:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: Một phần khu vực Trà Teo phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Su, xã Lai Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Trà Teo phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/09/2026 đến 14:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Trà Teo phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Nguyễn Út, Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Giồng Dú, Vĩnh Trung, Đai Rụng, Hòa Thành, phường Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp preychop , Prey chop A, xã Lai Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực No thum, phường Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ngã Tư, Đặng Văn Đông, Tân Tập, Tân Thành A, Tân Thành B, Tân Tỉnh, kinh Mới, phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Biển Trên phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 08:15:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Biển Trên phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:05:00 ngày 26/09/2026 đến 16:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Biển Trên phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:15:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Trương Hiền, ấp Rẫy Mới 1, ấp Tà Điếp C1 – xã Phú Lộc; ấp Tân Thắng, ấp A2, ấp Tân Phước, ấp 21 - xã Tân Long; ấp Tân Lộc, ấp Tân Nghĩa – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Kiết Lập B, Kiết Lợi – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Kiết Lợi – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Trương Hiền – xã Phú Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 17:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: ấp Tà Lọt - xã Phú Lộc; Ấp 15, ấp Vĩnh Thắng, ấp 13, ấp 20, ấp 16, ấp 17, ấp Tân Biên, ấp 11 – xã Vĩnh Lợi; ấp Tà Lọt – xã Phú Lộc; ấp 21, ấp Long An - xã Tân Long.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 17:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa, ấp Tung Bình, ấp Trung Thống, ấp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 17:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Một phần ấp Cứ Mạnh, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một hần ấp Hòa Lộc 1, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Phú, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phụng An, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 3, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần ấp Lung Đen , xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phụng An, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 8, ấp 9, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần ấp An Khương, An Ninh , xã Kế Sach, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phụng An, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Thạnh, xã Thới An Hội, một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hội - xã Thới An Hội - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/09/2026 đến 17:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cái Quanh, xã Tân Thạnh, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường Thành A, ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp 2, ấp Mười Chiến, Ấp Nước Mặn 1, xã Long Phú, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Nước Mặn 2, ấp Kinh Ngan, xã Long Phú, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 09:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bưng Thum , xã Long Phú, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/09/2026 đến 09:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Sóc Mới, xã Long Phú, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/09/2026 đến 15:30:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Khu vực Trà Cú - Phường Ngã năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 15:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Tân, Mỹ Tây B - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp A2, Tân Bình, Long An, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Long An – xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 15:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 6, phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Kiên – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 14:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Long An - xã Tân Long; Khu vực 3, khu vực 7 - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Tân Quới - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/09/2026 đến 15:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: Một phần ấp Mương Khai, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Cát, xã Phú Tâm - Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Tháo, xã Phú Tâm - Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp Xà Lan, Châu Thành, Phú Ninh, xã An Ninh - Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 17:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Chát xã Liêu Tú thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 12:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Giồng Chát - Xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/09/2026 đến 12:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nam Chánh Xã Lịch Hội Thượng -Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/09/2026 đến 13:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Giồng Chát - Xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hà Bô xã Tài Văn, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đầu Giồng - Xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Prẹc Đôn Xã Tài Văn - Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đại Nôn, ấp Tổng Cáng - Xã Liêu Tú, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/09/2026 đến 12:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cảng - Xã Trần Đề

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 12:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tắc Bướm - Xã Thạnh Thới An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 12:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cảng - Xã Trần Đề

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/09/2026 đến 17:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tắc Bướm - Xã Thạnh Thới An

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ngan Rô 1, ấp Chợ, ấp Tú Điềm Xã Trần Đề - Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/09/2026 đến 16:30:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ngan Rô 1, ấp Chợ, Ấp Tú Điềm Xã Trần Đề - Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/09/2026 đến 15:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện